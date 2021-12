সোমবাৰে নিশা নগাঁও আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ(Encounter at Nagaon) ৷ আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰত গুলীবিদ্ধ কুখ্যাত ড্ৰাগছ মাফিয়া(Drugs Mafia injured by police encounter) ৷ ভৰিত আঘাতপ্ৰাপ্ত ড্ৰাগছ মাফিয়াটোক নগাঁৱৰ শ্বহীদ ভোগেশ্বৰী ফুকননী অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে ৷

আজি সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ পতাকা দিৱস(Armed Forces Flag Day) ৷ আজিৰ দিনটোত সমগ্ৰ দেশতে তিনিওটা সুৰক্ষা সেৱাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা ৰঙা, গভীৰ নীলা আৰু পাতল নীলা ৰঙৰ সৰু পতাকা আৰু বাহনৰ চিহ্ন থকা পতাকা আগবঢ়োৱা দানৰ বিনিময়ত বিতৰণ কৰা হয় ৷

হঠাৎ মঙলবাৰে পুৱাই দিল্লীলৈ যাব অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা(Assam Chief Minister Himanta to visit Delhi) ৷ ইতিমধ্যে এই যাত্ৰাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মঙলবাৰ দিনটোৰ সকলো কাৰ্যসূচী বাতিল কৰা হৈছে ৷

আগৰতলা পৌৰ নিগমৰ মেয়ৰ হিচাপে দীপক মজুমদাৰৰ নাম চূড়ান্ত কৰিছে ত্ৰিপুৰা আৰু কেন্দ্ৰৰ বিজেপি নেতৃত্বই(Tripura BJP finalizes Deepak Majumder as Mayor of AMC) ৷ সৰ্ব সন্মতি ক্ৰমে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নড্ডাই মজুমদাৰক এই দায়িত্ব দিয়াৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে ৷

তিনিচুকীয়াৰ উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত সাব্যস্ত প্ৰতিবাদ (Protest in front of DC Office Tinsukia) ৷ খহনীয়াত সৰ্বস্বান্ত হোৱা লোকসকলে সমস্যা সমাধানৰ দাবীৰে জিলা উপায়ুক্তলৈ প্ৰেৰণ কৰে স্মাৰকপত্ৰ ৷

হোমেন বৰগোহাঞি পথৰ নামেৰে নাৰেংগী- ভকত গাঁও সংযোগী পথ মুকলি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ(Himanta Biswa Sarma inaugurates Homen Borgohain road) । পানীখাইতি ৰেল আলিৰ ওপৰত নিৰ্মাণ হ’ব উৰণীয়া সেঁতু । ঘোষণা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৷

বাহন, ক্ৰেতা আৰু বীমা বৃদ্ধি বাধ্যতামূলক হোৱাৰ লগে লগে বহুলোকে ভালতকৈ ভাল বীমা আঁচনি বাছনি কৰাৰ পৰামৰ্শ বিচাৰি আছে ৷ ভাল আৰু বেয়াবোৰ স্পষ্ট হোৱাৰ পিছতহে এখন বীমা আঁচনি ক্ৰয় কৰিব লাগে ৷ কিয়নো আপোনাৰ এটা ভুলে আপোনাক সমস্যাত পেলাব পাৰে ৷ সেয়ে আপুনি সাৱধান হোৱাৰ লগতে আন দহজনকো সাৱধান কৰক, যাতে সঠিক আঁচনি বাছনি কৰিব পাৰে আৰু আপোনাৰ বাহনৰ সুৰক্ষা সঠিক দিশৰ পৰা কৰিব পাৰে ৷



নাগালেণ্ডত সেনাৰ গুলিত নগা যুৱকৰ মৃত্যুৰ ঘটনাক (Nagaland Firing Incident) ‘ভুল পৰিচয়ৰ এটা ঘটনা’ অৰ্থাৎ ‘a case of mistaken indentity’ বুলি মন্তব্য কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ ৷ সোমবাৰে লোকসভাৰ মজিয়াত নাগালেণ্ডৰ ঘটনাই চৰ্চালাভ কৰাৰ সময়তেই এই মন্তব্য কৰে শ্বাহে ৷

পানীখাইতিত নিখিল ভাৰত অসামৰিক প্ৰতিৰক্ষা আৰু গৃহৰক্ষী বাহিনীৰ ৫৯ সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উদযাপন (Foundation day of All India Civil Defence and Home Guard)। অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰে যে, সন্ত্ৰাসবাদেৰে যুঁজি কোনো আৰক্ষীৰ লোক নিহত হ’লে অসম চৰকাৰে ৫০ লাখ টকাৰ আৰ্থিক অনুদান দিয়া হ’ব (Assam Police martyrs in terror attack)৷

ৱেভ ইক'টুৰিজিমে(Wave Ecotourism) শেহতীয়াকৈ ডিব্ৰুছৈখোৱাৰ থলুৱা জনগোষ্ঠীসমূহৰ পৰম্পৰাগত খাদ্য-প্ৰণালী সমূহক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি ডিব্ৰুছৈখোৱাৰ 'ইক কেম্পত "আখাশালি"(Akhahali) নামাৰে এক খাদ্যালয়ৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ৷ তদুপৰি ডিব্ৰু-ছৈখোৱা আৰু অন্যান্য প্ৰকৃতি পৰ্যটন ক্ষেত্ৰসমূহক সাঙুৰি পৰ্যটকৰ বাবে যোগ ভ্ৰমণৰ বাবে "ট্ৰেভেল যুগা" (Travel Yuga) নামেৰে এক কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰিছে ৷