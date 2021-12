সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা(All Assam Students Union)ৰ কেন্দ্ৰীয় শ্বহীদ দিৱস(Swahid Divas) এইবাৰ পালন কৰা হ’ব নলবাৰীত ৷ নলবাৰীৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত বালিকৰিয়া বাসুদেৱ বিদ্যাপীঠ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া শ্বহীদ দিৱস কাৰ্যসূচীৰ বাবে যাৱতীয় প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰি তোলা হৈছে ৷

অবৈধ ভূমি দখলকাৰীৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যত অব্যাহত আছে প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান ৷ এইবাৰ অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তত উচ্ছেদৰ বাবে কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ জাননী জাৰি (Assam Nagaland border)।

তেজপুৰত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আৰম্ভ হৈছে বিজেপিৰ মহিলা মৰ্চাৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক(State executive of Mahila Morcha) ৰ অন্তিম দিনাৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাই কয়, পৌৰসভাৰ নিৰ্বাচনত মহিলাৰ বাবে ৫০% আসন দিয়া হ'ব । ইফালে, জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ বিষয়ে তেওঁৰ স্থিতি পূৰ্বতে স্পষ্ট কৰি থোৱা কথা ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে ৷

বিশ্বৰ প্ৰায় ৩০খন দেশত শেহতীয়াকৈ উদ্বেগজনক হাৰত ধৰা পৰিছে অ’মিক্ৰণৰ সংক্ৰমণ ৷ ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অসম চৰকাৰে ৰাজ্যত ক’ভিডৰ নতুন প্ৰকৰণৰ সংক্ৰমণ ৰোধ কৰাৰ বাবে নতুনকৈ জাৰি কৰিছে এছ অ’ পি ৷ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই দেওবাৰে নিশা ঘোষণা কৰে এই এছ অ’ পি(Assam Government issues new SOP) ।

তামুলপুৰৰ বৰখাটা দুৰ্গা মন্দিৰ প্ৰাংগনত অনুষ্ঠিত সভাত ১,১০৫ গৰাকী NDFB প্ৰাক্তন সদস্যক ৪ লাখ টকাকৈ আৰ্থিক সাহাৰ্য(Distribition of Financial Grant) প্ৰদান কৰে । ইয়াৰ 17 গৰাকীক আনুষ্ঠানিকভাৱে এককালীন আৰ্থিক সাহাৰ্য প্ৰদান কৰে মুথ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷

কামাখ্যা মন্দিৰ সন্দৰ্ভত বিধায়ক আমিনুল ইছলামে কৰা মন্তব্যত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আগবঢ়াইছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিধায়ক গৰাকীক এক প্ৰকাৰৰ সকীয়নি প্ৰদান কৰি(CM Himanta warns Dhing mla Aminul Islam)কয়, "সীমা চেৰাই কথা নক'ব । অন্যথা জেলৰ ভাত খাব লাগিব’’ ।

নগালেণ্ডৰ মন জিলাৰ ওটিং বস্তি অঞ্চলত নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে সাধাৰণ লোকক কৰা 'এম্বুছ'ক গৰিহণা দি যুদ্ধবিৰতিত থকা সংগঠন এনএছচিএন (আই এম)য়ে দেওবাৰৰ দিনটোক 'ক'লা দিৱস' বুলি অভিহিত কৰে ৷ নগা ৰাজনৈতিক আন্দোলনক দমন(Oppression over Naga political movement) কৰিবলৈ অতীতৰ পুনৰাবৃত্তি কৰা ভাৰতীয় নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে কেতিয়াও নিৰীহ নগাসকলৰ তেজৰ দাগ মচিব নোৱাৰিব বুলি মন্তব্য এনএছচিএন (আই এম)ৰ ৷

কোকৰাঝাৰত হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ বিস্ফোৰণ, প্ৰমোদ বড়ো বিটিচিৰ চীফ হোৱাৰ যোগ্যতা নাই ৷ প্ৰমোদ বড়োৰ দ্বাৰা শান্তি নাহিব, অশান্তিহে আহিব ৷ বিটিআৰলৈ অহা পইচাকেইটা কেনেকৈ খাব পাৰি তাৰ হে পৰিকল্পনা কৰি থাকে প্ৰমোদ বড়োৱে(BPF chief Hagrama calls Pramod Bodo corrupted) ৷

ফেব্ৰুৱাৰীত ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হ’ব পৌৰসভা আৰু নগৰ সমিতিসমূহৰ নিৰ্বাচন(Municipal Election 2022) । নিৰ্বাচনৰ দিন নিশ্চিত হোৱাৰ পিছতেই ৰাজ্যৰ ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ মাজত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তৎপৰতা ৷ মিত্ৰদল বিজেপি আৰু অসম গণ পৰিষদে কেনেদৰে পৌৰসভা নিবাৰ্চন খেলিব তাকলৈ এতিয়া চলিছে জল্পনা কল্পনা ।

উগ্ৰপন্থী বিৰোধী অভিযানত শনিবাৰে নগালেণ্ডত সংঘটিত হোৱা দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনাৰ পাছত সৃষ্টি হৈছে উত্তপ্ত পৰিস্থিতি(Ambush on civilians in Nagaland) ৷ ইতিমধ্যে, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে শনিবাৰৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত এক তদন্ত ঘোষণা কৰিছে(Union announced inquiry on Nagaland situation) ৷ এই সন্দৰ্ভত তদন্ত পক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ নোহোৱা পৰ্যন্ত ৰাইজক ধৈৰ্য আৰু শান্তি বৰ্তাই ৰখাৰ আহ্বান জনাইছে আছাম ৰাইফলছে ৷