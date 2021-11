গ্ৰেপ্তাৰ হ’ল যোৰহাটৰ গণ প্ৰহাৰৰ মূল অভিযুক্ত (Jorhat mob lynching main accused arrested) ৷ যোৰহাট আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ক’লা ল’ৰা ওৰফে নীৰজ দাসক ৷

ৰাজ্যত এশ শতাংশ ক’ভিড ভেকচিন প্ৰদানৰ বাবে চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনে আৰম্ভ কৰিছে ‘‘হৰ ঘৰ দস্তক’’ অভিযান(Har ghar dastak mission in Assam) ৷ এই অভিযান সফল কৰি তোলাৰ বাবে প্ৰতিখন জিলাত ভাগে ভাগে বিষয়া-কৰ্মচাৰী নিয়োগ কৰাৰ লগতে জনসাধাৰণকো এই অভিযানত হাত উজান দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে চৰকাৰে ৷

ৰাজ্যত পুনৰ সংঘটিত হ'ল গণ প্ৰহাৰৰ ঘটনা (Mob lynching in Jorhat)। এইবাৰ দিন দুপৰতে যোৰহাট চহৰত মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা এজন আছু নেতাক (AASU leader killed in Jorhat)৷

সাধাৰণ কাপোৰৰ মাস্কে ক'ভিডৰ সংক্ৰমণ ৰোধ কৰিব নোৱাৰে বুলি ইতিমধ্যে চিকিৎসা বিজ্ঞানীসকলে মত প্ৰকাশ কৰি আহিছে । ইয়াৰ বিকল্প হিচাপে গুৱাহাটী আই আই টি (IIT Guwahati)য়ে উদ্ভাৱন কৰি উলিয়াইছে ক'ভিড প্ৰতিৰোধী আৱৰণ (Covid Resistant Mask) ৷

অভি-নীল হত্যাকাণ্ডৰ গোচৰ(Abhi-Neel Murder Case)ত ৬৩ জনৰ সাক্ষ্যদান নগাঁও আদালতত । সাক্ষ্যদান কৰিলে গোচৰটোৰ অনুসন্ধানত জড়িত আৰক্ষী বিষয়াও । আৰক্ষীৰ বিষয়াৰ সাক্ষীক লৈ সন্তুষ্টি প্ৰকাশ নীল-অভিৰ পিতৃৰ ।

বোকাজানত অস্ত্ৰসহ মহিলা আটক ৷ আটকাধীন মহিলাগৰাকীৰ পৰা পিষ্টলসহ তিনিজাঁই সক্ৰিয় গুলি আৰু এটা মেগজিন(Woman arrested with arms) জব্দ কৰে ৷

কয়লা ব্যৱসায়ক বৈধতা প্ৰদানৰ বাবে তৎপৰ হৈছে চৰকাৰ (Assam government gearing up to legalize coal business ) ৷ ৰাজ্যৰ দুহেজাৰ ব্যৱসায়ীক ভূ-তত্ব আৰু খনিজ সঞ্চালকালয়ে প্ৰদান কৰিব কয়লা বেপাৰৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ ।

ডিব্ৰুগড়ৰ বগীবিল সমীপৰ হালধিবাৰী গাঁৱত মিচিং জনগোষ্ঠীয় ছবি ‘মাক্কৰাং’(Mising film Makkorang)ৰ শুভ মহুৰত(Shubh muhurat of Makkorang) সম্পন্ন ৷ মিচিং জনগোষ্ঠীৰ সহজ-সৰল লোকৰ পটভূমিৰ আধাৰত নিৰ্মাণ কৰা হ’ব এই ছবিখন । মাক্কৰাং হৈছে মিচিং চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগ (Mising Film Industry)ৰ অন্যতম বিগ বাজেট ছবি ৷

পৌৰ নিগমৰ ট্ৰেড লাইচেঞ্চ(Trade License of Guwahati Municipal Corporation) নোহোৱাকৈ অবৈধভাৱে ব্যৱসায়ী চলাই থকা ৪ খন হোটেল, ল’জ আৰু ৰেষ্টুৰা(GMC drive against illegal Hotel, Lodge and Restaurant)ৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা নিগমৰ ৷ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানকেইখনৰ পৰা 12 হাজাৰ টকাৰ জৰিমনা আদায় পৌৰ নিগমৰ ।

প্ৰদীপ দত্ত ৰয়ক কাৰাগাৰলৈ নিক্ষেপ কৰাৰ চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তক ৰাইজৰ দলে আদৰণি জনাইছে(Raijor dal welcomes Pradip Dutta Roys arrest ) ৷ কিন্তু, একে সময়তে সংবাদমেল যোগে বিজেপিক কঠোৰ সমালোচনা কৰা দেখা গ’ল দলটোক ৷ সবিশেষ জানো আহক ৷