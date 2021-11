মহানগৰীৰ ৰেডিচন ব্লু(Raddison blue guwahati)ত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ ক্ৰীড়া আলোচনী স্প’ৰ্টষ্টাৰৰ উদ্যোগত Sportstar North East sports শীৰ্ষক ক্ৰীড়া সন্মিলন(Sports Conference in Guwahati) অনুষ্ঠিত ৷ উক্ত সন্মিলনত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ খেলুৱৈৰ দক্ষতা, সম্ভাৱনা আৰু খেলৰ আন্তঃগাঁথনি(Infrastructure of sports in north east)ৰ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা হয় ৷

দামী বিলাতী সুৰাৰ মূল্য ১৫ শতাংশ পৰ্যন্ত বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত ৰাজ্য চৰকাৰৰ । কমদামী বিলাতী সুৰাৰ মূল্য ৫ শতাংশ পৰ্যন্ত বৃদ্ধি পাব । ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ কেবিনেটত এইক্ষেত্রত সিদ্ধ‍ন্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে । ৰাজ্য চৰকাৰে ভেট হ্ৰাস কৰাৰ ফলত পেট্ৰ'ল-ডিজেলৰ মূল্য কিছু হ্ৰাস পোৱাৰ বিপৰীতে ৰাজহৰ পৰিমাণ কমি গ'ল । য‍াৰবাবে এইবাৰ চৰকাৰৰ চকু পৰিছে সুৰাৰ ওপৰত (state government is to collect revenue through liquor ) ।

শেহতীয়াকৈ ত্ৰিপুৰাৰ পৌৰনিগমৰ নিৰ্বাচনত সৃষ্টি হৈছিল ব্যাপক উত্তেজনা পূৰ্ণ পৰিস্থিতিৰ (Violence in civic body election Tripura) ৷ ইয়াৰ পিছতে ৰাজ্যখনৰ বাওঁমৰ্চাই ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়োগলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে বিশেষ পত্ৰ (Left Front written to SEC Tripura ) ৷

গুৱাহাটী মহানগৰীত মটৰ পৰিবহণ আইন ভংগ কৰা যান বাহন, চিটি বাছ, মেজিকত যাত্ৰীৰ পৰা অধিক ভাড়া আদায় কৰা বাহনৰ বিৰুদ্ধে কামৰূপ মহানগৰ জিলা পৰিবহন বিভাগে অব্যাহত ৰাখিছে অভিযান(Transport Enforcement Dept Drive against Vehicle) ৷ শুকুৰবাৰে কামৰূপ মহানগৰ জিলা পৰিবহন (এনফৰ্চমেণ্ট) বিভাগে(Kamrup Metro District Transport Department) আইন উলংঘাকাৰী বাহনৰ বিৰুদ্ধে ১১২ টা গোচৰ ৰুজু কৰে ৷

চলিত পুৰুষৰ জুনিয়ৰ হকী বিশ্বকাপ (Men's Junior Hockey World Cup 2021)ত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ বিৰুদ্ধে ঐতিহাসিক ১৭-০ গ'লত জয় সাব্যস্ত কৰিছে স্পেইনে । কানাডাৰ বিৰুদ্ধে ১৩-১ গ'লত জয় লাভ ভাৰতৰ ।

ৰাজ্যৰ তথ্য প্ৰযুক্তি মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ(Assam IT minister Keshav Mahanta) উপস্থিতিত মাষ্টাৰকাৰ্ড-আই চেকৰে এমট্ৰনৰ বুজাবুজি চুক্তি সম্পাদন । বৰঝাৰৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমান বন্দৰৰ নাতিদূৰৰ বঙৰাত ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ তথ্য-প্ৰযুক্তি বিভাগে স্থাপন কৰা টেক চিটীত এই চাইবাৰ ছিকিউৰিটীৰ চেণ্টাৰ অৱ এক্সেলেন্সৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় আন্তঃগাঁঠনি সাজু ।

বহু জাতি-জনগোষ্ঠীৰে ভৰপূৰ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ প্ৰতিটো জাতিৰে আছে নিজস্ব সংস্কৃতি ৷ ইয়াৰে মাজৰ নক্তে জনগোষ্ঠীৰ সৰ্ববৃহৎ কৃষিভিত্তিক উৎসৱ চল' লকুৰ(Chalo loku festival of Nocte tribe) কিছু কথাৰে পঢ়ো আহক আমাৰ এই বিশেষ প্ৰতিবেদন ৷

কেন্দ্ৰীয় গুৰু উদ্যোগ মন্ত্ৰী ড৹ মহেন্দ্ৰ নাথ পাণ্ডে(Union Cabinet Minister Mahendra Nath Pandey Visit Barpeta)য়ে বৰপেটাত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপ কথা ব্যক্ত কৰে ৷

গ্ৰেপ্তাৰ হ’ল স্বাস্থ্য বিভাগৰ ভুৱা কৰ্মী ৷ স্বাস্থ্য বিভাগত চাকৰি দিয়াৰ নামত প্ৰলভন দি প্ৰৱঞ্চনাৰে ধন লুটিবলৈ আহি ৰঙা ঘৰত সোমাল ত্ৰৈলোক্য, প্ৰেম আৰু দিম্পল ৷

মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কটাক্ষ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ (Bhupen kumar borah criticizes Himanta Biswa Sharma) । যেনেদৰে অসম লোক সেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষাৰ পৰা অসমীয়া ভাষাটো উঠাই দিব পাৰে তেনেদৰে প্ৰয়োজন হ'লে নিজৰ চকীখনক সুৰক্ষিত কৰাৰ স্বাৰ্থত নিজৰ মাতৃৰ নামো সলনি কৰি দিব পাৰে । মুখ্যমন্ত্রীৰ একমাত্র উদ্দেশ্য হৈছে RSSক তৈল্যমৰ্দন কৰা আৰু নিজকে হিন্দু আৰু হিন্দীৰ ডাঙৰ প্ৰৱক্তা হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰা ।