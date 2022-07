ৰাজ্যৰ 20 খন জিলাৰ 49 টা ৰাজহ চক্ৰ এতিয়াও বানৰ কৱলত ৷ বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে প্ৰায় 11,16,825 লাখ লোক ৷ মঙলবাৰৰ দিনটোত পুনৰ বানত মৃত্যু হয় 4 জন লোকৰ(Assam Flood 2022) ৷

পাম খেতিয়ে অসমৰ জৈৱ-বৈচিত্ৰ্যৰ প্ৰতি ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিব বুলি বিশেষজ্ঞই কৰা সতর্কবাণীকো আওকাণ কেন্দ্ৰৰ(Palm cultivation in Assam)। পতঞ্জলি ফুড লিমিটেডে অসমৰ সাতখন জিলা কৰিব খেতি । কেন্দ্ৰই উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত পাম খেতিৰ বাবে বিনিয়োগ কৰিব ৫,৮৫০ কোটি টকা।

জন্মু-কাশ্মীৰত সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপ অব্য়াহত থকাৰ সময়তে দক্ষিণ কাশ্মীৰৰ কুলগাম জিলাৰ হাদিগাম অঞ্চলত হোৱা এক সংঘৰ্ষৰ সময়ত দুজন স্থানীয় সন্ত্ৰাসবাদীয়ে পিতৃ-মাতৃৰ আহ্বানত আত্মসমৰ্পণ কৰে (Encounter in Kulgam)।

মঙলবাৰে নিশা কোকৰাঝাৰ জিলাৰ বালাজান তিনিআলিত আৰক্ষীৰ গুলীত আহত হ'ল এটা চিলনী চোৰ (Thief injured in police firing at Kakrajhar)৷ চিলনী চোৰটো বিহাৰৰ বিনয় দাস । নিশা চোৰটোক লৈ এক অভিযান চলোৱাৰ সময়তে আৰক্ষীৰ পিষ্টল কাঢ়ি পলায়নৰ চেষ্টা চলাইছিল । ভৰিত গুলী লাগে চোৰটোৰ ।

মঙলবাৰে গুৱাটীস্থিত এক ভিভ' প্ৰতিষ্ঠানত অবৈধ ধন সৰবৰাহৰ তদন্তত ই ডিয়ে তালাচী অভিযান চলায় (ED raid in various places at Guwahati) ৷ কেৱল ভিভ'ই নহয় ইয়াৰ সৈতে সম্পৰ্ক থকা কোম্পানীৰ বিৰুদ্ধেও সৰৱ হৈছে ই ডি ৷

মঙলবাৰে অসমলৈ আহিছে শাসকীয় এন ডি এৰ প্ৰক্ষেপিত ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ প্ৰাৰ্থী দ্ৰৌপদী মুৰ্মু (Presidential candidate Draupadi Murmu present in Guwahati)৷ নিশা 10.45 বজাত গুৱাহাটীৰ বৰঝাৰ বিমান কোঠত উপস্থিত হয় ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ প্ৰাৰ্থী গৰাকী । দৌপদী মুৰ্মুক কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, অসম ৰাজ্যিক বি জে পিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতা, সাংসদ কুইন ওজা আদিয়ে গুৱাহাটীৰ বৰঝাৰ বিমান কোঠত আদৰণি জনায় (Drraupadi murmu came to Assam 2022)।

অসমৰ মাজুলীৰ পিছত এইবাৰ কৰিমগঞ্জত আৰম্ভ কৰিলে খ্ৰীষ্ট ধৰ্মত ধৰ্মান্তৰিত কৰাৰ প্ৰয়াস (Mizo Boys starts attempts to convert to Christianity in Karimganj)। মিজোৰামৰ পৰা আহি কৰিমগঞ্জ চহৰৰ মাজত খ্ৰীষ্ট ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ চেষ্টা মিজো যুৱকৰ ৷

উজনি অসমৰ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পূব প্ৰান্তত থকা বিভিন্ন বায়ুসেনাৰ ঘাটিসমূহৰ বিষয়ে বুজ লোৱাৰ বাবে উপস্থিত হোৱা ডি কে পাটনায়কে মোহনবাৰী ঘাটিত যুদ্ধকালীন প্ৰস্তুতিৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে । এক বৈঠকত বায়ুসেনাই প্ৰস্তুত কৰা বিভিন্ন অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ আৰু ইয়াৰ ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে (Air Force discussed various weapons produced and use) ।

বুধবাৰে পুৱা কুল্লু জিলাৰ মণিকৰণ উপত্যকাৰ চোজ গাঁৱত ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হয় (Cloud burst in Manikarn Valley) ৷ এতিয়ালৈ এই ঘটনাত 4 জন লোক সন্ধানহীন হৈ আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷

অ'মিক্ৰণৰ বি.এ.2 উপ-প্ৰকাৰ বি.এ.2.75-ৰ ভাৰতত সীমিত সংক্ৰমণ(Covid in India)। ইয়াক গুৰুতৰ হিচাপে নথিভুক্ত কৰা হোৱা নাই বুলি চৰকাৰী সূত্ৰই সদৰি কৰিছে।