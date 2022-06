SI জোনমণি ৰাভাক নিলম্বন (Suspension of SI Junmoni Rabha)। প্ৰৱঞ্চনাৰ গোচৰত অভিযুক্ত আছিল জোনমণি ৰাভা । মাজুলী আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল জোনমণি ৰাভাক । তাৰ পিছতেই নগাঁও আৰক্ষীয়ে নিলম্বন কৰিছে জোনমণি ৰাভাক ।

নগাঁও-কাৰ্বি আংলং জিলাৰ পাৰ্কুপত শনিবাৰে অগপ-বিজেপিৰ সমৰ্থক ৰাইজে যৌথভাৱে প্ৰচাৰ অভিযান চলায় ৷ উল্লেখ্য যে, কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্ব শাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ (KAAC Election 2022) দিন কাষ চাপি অহাৰ সমান্তৰালভাৱে জিলাখনত তুংগত উঠিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ৷ এইবাৰ ১৭ নং চুচেনধেন্টা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচন লেখত ল’বলগীয়া হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে ৷

নিশাৰ ভিতৰতে দুৰ্বৃত্তৰ গুলীত আহত বিটিআৰৰ দুজনকৈ ব্যৱসায়ী । কোকৰাঝাৰৰ সেৰফাংগুৰীত দুৰ্বৃত্তৰ গুলীত আহত সুনীল মণ্ডল নামৰ ব্যৱসায়ী (Businessman injured in Kokrajhar)। ইফালে চিৰাং জিলাৰ আমটেকাত অনিল ইশ্বৱাৰী নামৰ ব্যৱসায়ী এজনৰ ঘৰত দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণ । চিকিৎসাধীন দুয়োগৰাকী ব্যৱসায়ী । ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত ।

কোকৰাঝাৰত পুনৰ আৰম্ভ হৈছে ধন দাবী তথা হিংসাত্মক কাৰ্যকলাপ ৷ সেৰফাংগুৰী থানাৰ অন্তৰ্গত নাৰাবাৰীত ব্যৱসায়ীলৈ গুলীচালনা দুৰ্বৃত্তৰ ৷ দুৰ্বৃত্তৰ গুলীত আহত ব্যৱসায়ীজন (Miscreants shoots a Businessman in Kokrajhar) ৷

শেহতীয়াকৈ সৰ্বত্ৰে তোলপাৰ লগোৱা অসমৰ পিপিই কীট কেংলেকাৰীৰ তদন্ত বিচাৰিছে দিল্লীৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী তথা শিক্ষামন্ত্ৰী মণীষ ছিছোদিয়াই ৷ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পত্নীৰ কোম্পানী, ল'ৰাৰ কোম্পানীৰ প্ৰসংগতো বিস্ফোৰক মন্তব্য দিল্লীৰ উপ-মুখ্য়মন্ত্ৰীগৰাকীৰ ৷

সুৰাৰ মূল্যবৃদ্ধিয়ে ৰাইজৰ ক্ষয়-ক্ষতি নকৰে (Price rise in alcohol does not harm public) ৷ কেৱল সুৰাপায়ীৰহে ক্ষতি কৰে ৷ সুৰাপায়ীক সুৰাপান ত্যাগ কৰাৰ আহ্বান মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ ৷

"মণীষভাই, আপুনি নিজকে 'দুৰ্নীতি বিৰোধী' আন্দোলনৰ নেতা বুলি দাবী কৰে । ক'ভিডৰ সময়ত যেতিয়া অসমৰ হাতত এটাও পি পি ই কিট নাছিল, অসম চৰকাৰে এটা পি পি ই কিটৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছিল, সেই সময়ত মোৰ পত্নীয়ে বহু কষ্ট আৰু চেষ্টাৰ বলত কিছু PPE Kit দিছিল আৰু সাধাৰণ লোকৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিছিল । ইয়াৰ বিনিময়ত কোনোধৰণৰ ধনৰ লেনদেন হোৱা নাছিল । তেন্তে ইয়াত দুৰ্নীতিৰ প্ৰশ্ন আহিল কেনেকৈ ? "

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চাহ শ্ৰমিকৰ ভৱিষ্যতকলৈ হেতালি খেলিছে - এইদৰে কাছাৰৰ “ডলু চাহ বাগিচাত” গ্ৰীণ ফিল্ড এয়াৰপোৰ্ট নিৰ্মাণৰ নামত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বিজেপি চৰকাৰৰ নিকৃষ্ট ষড়যন্ত্ৰ কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক অপূৰ্ব কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই (Congress leader Apurva Kumar Bhattacharya criticize BJP govt) ।

ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো মন্ত্ৰী বিধায়কে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ঠাইত আদৰ্শ অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰসমূহৰ শুভাৰম্ভ কৰাকে ধৰি শিশু স্বাস্থ্য, শিক্ষাৰ বিষয়ত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা আদি বিষয়ত কৈ অহাৰ সময়তেই ডিব্ৰুগড়ৰ মৰাণত পোহৰলৈ আহিছে এখন ভয়ংকৰ ছবি (Anganbari Centre in Moran)। নিম্ন মানদণ্ডৰ খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰি শিশুৰ স্বাস্থ্যক লৈ ধেমালি মৰাণৰ তৰাজান অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰৰ (Distribution of low quality food items) ৷

মহানগৰীত পুনৰ Hit and Run ৰ ঘটনা (Hit and run case at Guwahati) ৷ নিশা হ'লেই মহানগৰীৰৰ ৰাজপথত সুৰামত্ত চালকৰ অতপালিয়ে ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে ৷ শনিবাৰে নিশা GS ৰোডত বেৰিকেড ভাঙি সুৰামত্ত চালকে মহতিয়াই লৈ যায় বিদ্যুৎ বিভাগৰ পাইপ পোটা কামত নিয়োজিত হৈ থকা এজন শ্ৰমিকক (Drunk Driver Hits Labourer at Guwahati) ৷