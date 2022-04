প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগমনক লৈ নতুন ৰূপত সজাই-পৰাই তোলা হৈছে ঐতিহাসিক চহৰ ডিব্ৰুগড় (PM Modi's Assam visit) ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ওপৰিও দেশৰ আগশাৰীৰ প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায়ী ৰতন টাটা আহিব ডিব্ৰুগড়লৈ ৷ প্ৰতিকুল বতৰকো নেওচি ডিব্ৰুগড়ত চলিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীক আদৰিবলৈ প্ৰস্তুতি (Preparing for PM meeting in Dibrugarh) ৷

এছিয়ান গেমছ(Asian Games 2022) ত অংশগ্ৰহণৰ যোগ্যতা অর্জন কৰা অম্লান বৰগোঁহাইলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আগবঢ়াইছে ৫ লাখ টকা(CM offers rupees 5 lakh to Amlan Borgohain) ৷ কেৰালাত অলপতে অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় ফেডাৰেচন কাপ ছিনিয়ৰ এথলেটিকছ প্ৰতিযোগিতাত পুৰুষৰ ২০০ মিটাৰ দৌৰত ৰাষ্ট্ৰীয় অভিলেখ গঢ়ি অম্লান বৰগোঁহায়ে এছিয়ান গেমছত অংশগ্ৰহণৰ যোগ্যতা অর্জন কৰিছে ৷

প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগমন(Modi's visit to Dibrugarh)ক লৈ 28 এপ্ৰিলত ডিব্ৰুগড়ত স্থানীয় বন্ধ ঘোষণা কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে ৷ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী 28 এপ্ৰিলত ডিব্ৰুগড়লৈ আহি উদ্বোধন কৰিব 7 খনকৈ কেন্সাৰ হাস্পতাল ৷

নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে(Protest against price hike in Golaghat) গোলাঘাটত প্ৰতিবাদ ৷ চিপিআই দলে ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সাব্যস্ত কৰে এই প্ৰতিবাদ(CPI protest in Golaghat) ৷

ত্ৰিপুৰাত নাৰিকলৰ উৎপাদন পূৰ্বৰ তুলনাত যথেষ্ট পৰিমাণে হ্ৰাস পাইছে (Coconut production declining in Tripura) । খোদ ৰাজ্যখনৰ কৃষি মন্ত্ৰীয়ে স্বীকাৰ কৰিলে এই কথা ।

বৰপেটাৰ চাউলখোৱা নৈৰ দলঙৰ ওপৰত বুধবাৰে পুৱা সংঘটিত হয় এক শোকাৱহ পথ দুৰ্ঘটনা (Tragic road accident in Barpeta) । যাত্ৰীবাহী টেম্প’ আৰু ট্ৰাকৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষৰ ফলত সংঘটিত হৈছে এই পথ দুৰ্ঘটনাত দুজন লোকৰ থিতাতে মৃত্যু । বাকী ৭ গৰাকী লোক গুৰুতৰভাৱে আহত ।

উত্তৰ-পূৱত সোণৰ অবৈধ সৰবৰাহ অব্যাহত আছে (Gold smuggling in North East) । ইয়াৰ মাজতে মণিপুৰত শুল্ক বিভাগৰ আন এক সফল অভিযান । শুল্ক বিভাগৰ অভিযানত প্ৰায় 10.79 কিল’গ্ৰাম ওজনৰ 65 খন সোণৰ বিস্কুট জব্দ । সোণখিনিৰ মূল্য প্ৰায় 6 কোটি টকা হ'ব বুলি অনুমান কৰা হৈছে ।

কামৰূপৰ চাংসাৰিত ভাৰতীয় ডাক বিভাগৰ বাহনৰ পৰা জব্দ প্ৰায় 16 লাখ টকাৰ বিদেশী চিগাৰেট (Foreign cigarette seized at Changsari) । ঘটনা সন্দৰ্ভত আটক বাহনখনৰ চালক আৰু হেণ্ডিমেন ৷

চাৰিটা দশক ধৰি ৰাজ্য ৰাজনীতিক প্ৰভাৱিত কৰি অহা সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসম অৰ্থাৎ আলফাক লৈ চলি থকা শান্তি আলোচনাৰ প্ৰস্তাৱ কেন্দ্ৰিক প্ৰসংগই কাৰ্যতঃ অস্বস্তিত পেলাই মঙলবাৰে পোহৰলৈ আহিল আলফা বিৰোধী এক ভয়াৱহ ষড়যন্ত্ৰৰ কথা (Conspiracy against ULFA I)। কিন্তু কি হ'ব পাৰে ইয়াৰ পৰিণতি ?

মঙলবাৰে মণিপুৰত উপস্থিত হয় কেন্দ্ৰীয় আয়ুষ তথা বন্দৰ, জাহাজ পৰিবহণ আৰু জলপথ মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল (Union Minister Sarbananda Sonowal visits Manipur) ৷ মণিপুৰত উপস্থিত হৈয়ে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জিলাখনৰ বিভিন্ন দিশ পৰ্যালোচনা কৰাৰ লগতে চলেস্থিত কোমলাথাবি প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ আয়ুষ্মান ভাৰত স্বাস্থ্য আৰু সুস্থতা কেন্দ্ৰ পৰিদৰ্শন কৰি চিকিৎসক আৰু স্বাস্থ্যকর্মীসকলৰ সৈতে বার্তালাপ কৰে ।