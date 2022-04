কলিয়াবৰৰ চতিয়ালত দেওবাৰে শেষ নিশা হোৱা ধুমুহা বৰষুণৰ ফলত গছ বাগৰি বন্ধ হৈ পৰে ৩৭নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ(37 National Highway) ৷ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোত দুখনকৈ বাহনৰ ওপৰত গছ বাগৰি পৰাত ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় বাহনকেইখন ৷

মাৰ্চ মাহৰ শেষৰ পৰা ৰাজ্যত অব্যাহত আছে ধুমুহা-বৰষুণৰ তাণ্ডৱ ৷ এক প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পাইছে যে, চলিত বৰ্ষত হোৱা ধাৰাসাৰ বৃষ্টিপাত তথা ধুমুহা, বজ্ৰপাতৰ ফলত ৰাজ্যত মৃত্যু ঘটিছে প্ৰায় 20 গৰাকীকৈ লোকৰ(20 killed due to storms and lightning strikes) ৷

দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ বিষয়া বুলি পৰিচয় দি ধন দাবী কৰা স্বামী-স্ত্ৰীক মহানগৰীত আটক(Husband and wife arrested for demanding money) ৷ আটকাধীন পতি-পত্নী গুৱাহাটীৰ কামাখ্যাৰ সমীপৰ নাৰ্চাৰীৰ বাসিন্দা ৷ ইফালে শনিবাৰে নিশা হাউলী আৰক্ষীয়ো ৰঙিয়াৰ পৰা দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ ৫ গৰাকী ভুৱা বিষয়াক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয়(Fake anti-corruption officer arrested at Rangia) ৷

দেওবাৰে কংগ্ৰেছ এৰি তৃণমূল কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিলে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সভাপতি তথা প্ৰাক্তন সাংসদ ৰিপুণ বৰাই (Ripun Bora Quits Congress)৷ যাক লৈ ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত এক জোঁকাৰণিৰ সৃষ্টি হয় ৷ ৰিপুণ বৰাৰ কংগ্ৰেছ ত্যাগৰ পাছতেই প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই ৷

জনীয়াৰ টাপাজুলিত ধুমুহাত ছিঙি থকা বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰত বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ মৃত্যু গোধনৰ(Cow died due to electrocuted in Barpeta) । ক্ষেত্ৰ পৰিদৰ্শন আৰু বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰ মেৰামতি নকৰাকৈ বিদ্যুৎ সংযোগ কৰাৰ বাবেই গোধনৰ মৃত্যুৰ অভিযোগ । কথমপি প্ৰাণৰক্ষা তিনিজনৰ ।

গণেশপাৰাৰ চম্পাৱতী হাইস্কুলৰ খেলপথাৰত বিজেপি মিত্রজোঁটৰ ৯ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ হৈ মুখ্যমন্ত্রীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ (Election campaign of Assam CM in Guwahati)। প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ (CM aims to make Guwahati crime free) ৷ গুৱাহাটী মহানগৰীক অপৰাধমুক্ত কৰাৰ লক্ষ্য মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৷

কংগ্ৰেছৰ বিধায়কেই ৰিপুন বৰাক হেৰুৱাইছে দেওবাৰে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰবীণ কংগ্ৰেছ নেতা ৰিপুণ বৰাৰ কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰাৰ সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰি এই কথা সদৰি কৰে(Himanta Biswa Sarma reacts on Ripun Bora's Congress Resign) ।

চৌদিশে ৰঙালীৰ আনন্দ উল্লাস । ইয়াৰ মাজতে নলবাৰীত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা(Sensational incident in Nalbari) । পহিলা ব'হাগৰ নিশাই নলবাৰীৰ এক ৰাজহুৱা শিৱ মন্দিৰৰ মূৰ্ত্তি কোনো দুৰ্বৃত্তই ভাঙি থৈ যোৱাক লৈ সমগ্ৰ অঞ্চলত বিৰাজ কৰিছে চাঞ্চল্য (Miscreants break shiva idol of temple) ।

ৰঙালীৰ ৰঙেৰে ৰঙীন হৈ পৰিছে সমগ্ৰ ৰাজ্য (Rangali Bihu celebrations in Assam) । কি উজনি কি নামনি সকলতে এতিয়া ৰঙালী বিহুৰ ৰাগী । ব্যতিক্ৰম নহয় বাক্সাৰ বৰমাৰ জুলুকীবাসী ৰাইজ ৷ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মিলনভুমিলৈ পৰিনত জুলুকীৰ বিহুতলীৰ বাকৰি ।

তামিলনাডুৰ যুৱ টেবুল টেনিছ খেলুৱৈ দীনদয়ালন বিশ্ব (Tamil Nadu table tennis player D Vishwa dies) ৰ মেঘালয়ত পথ দুৰ্ঘটনা(Road accident in Meghalaya)ত মৃত্যু ৷ দুৰ্ঘটনাটোত গুৰুতৰভাৱে আহত আন তিনিগৰাকী খেলুৱৈ ৷ 83 তম ছিনিয়ৰ নেশ্যনেল টেবুল টেনিছ চেম্পিয়নশ্বিপত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে দলটো শ্বিলঙলৈ গৈ থকা অৱস্থাত দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় ৷