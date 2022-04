অসমীয়া নৱবৰ্ষৰ পহিলা দিনটোত(Rangali Bihu 2022) ঐতিহাসিক আউনীআটী সত্ৰত 369 বছৰীয়া পৰম্পৰাৰে অনুষ্ঠিত হৈছে বোকাখেল(Traditional boka khel observed in Majuli)। পুৱাৰে পৰা কণ কণ বৈষ্ণৱৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যুৱ বৈষ্ণৱ সকলো ওলাই আহিল ভূমিত লুতুৰী পুতুৰী হৈ বোকাখেল খেলিবলৈ ।

আজি পহিলা ব’হাগ (Rangali Bihu 2022) ৷ মাজুলীৰ লগতে অসমৰ প্ৰত্যেকগৰাকী অসমীয়াক অসমীয়াৰ বাপতি-সাহোন ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাই বিধায়ক ভুৱন গামে (MLA Bhuban Gam greets Assamese on Rangali Bihu) । পহিলা ব’হাগৰ দিনটোত মাজুলীৰ বিধায়কগৰাকীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মাজুলীৰ হৈ কাম কৰি যোৱাৰ লগতে মাজুলীৰ সমস্যাসমূহ সমাধান কৰাৰ বাবে অহৰহ চেষ্টা কৰাৰ কথা জানিবলৈ দিয়ে ৷

ৰাণীৰ নিৰলপুৰ গাঁৱত বিষক্ৰিয়া হৈ মৃত্যু ২৪ টাকৈ শগুনৰ(24 vultures die in poisoning in Kamrup rural) ৷ মৃত ছাগলী ভক্ষণ কৰি বিষক্ৰিয়া হৈ শগুনৰ মৃত্যু হোৱা বুলি জানিব পৰা হৈছে ৷ আনহাতে বিষক্ৰিয়া হৈ আন ১২ টা শগুন ৰাণীৰ শগুন গৱেষণা কেন্দ্ৰত চিকিৎসাধীন হৈ মৃত্যুৰে যুঁজি আছে ।

ব’হাগৰ আৰম্ভণিতে বৰদৈচিলাই ৰাজ্যত চলাই তাণ্ডৱ (Storm in Barpeta) ৷ গৰু বিহুৰ দিনা সন্ধিয়া অহা এজাক কাল ধুমুহাই প্ৰাণ কাঢ়িলে বৰপেটা আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত লুৰফুৰীয়া গাঁৱৰ খবিৰ উদ্দিনৰ বিশেষভাৱে সক্ষম কন্যা ফুলজান নেছাৰৰ ৷ ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি অঞ্চলটোত পৰিছে এতিয়া শোকৰ ছাঁ ৷

ৰঙালী বিহুৰ বতৰত দৰ্শকক হহুৱাবলৈ সাজু হৈছে জনপ্ৰিয় মিমিক্ৰী শিল্পী হিমাংশু বৰ্মন । উজনিৰ পৰা নামনিলৈ বিহু অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব হিমাংশু বৰ্মনে । জনপ্ৰিয় মিমিক্ৰী শিল্পী হিমাংশু বৰ্মনৰ সৈতে ইটিভি ভাৰতৰ এক বিশেষ সাক্ষাৎকাৰ (interview with mimicri artist Himangsu)। হিমন্তৰ মিমিক্ৰী কৰি ইটিভি ভাৰতৰ সন্মুখত কি ক'লে হিমাংশু বৰ্মনে ?

নগাঁৱৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত মহাবিদ্যালয়ত কলংকৰ দাগ ! যৌন কেলেংকাৰীৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ড৹ সুৰজিৎ ভাগৱতী (College principal arrested for sexual harassment allegation) । মহাবিদ্যালয়খনৰ এগৰাকী সহকাৰী অধ্যাপিকাই যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি দাখিল কৰিছিল এজাহাৰ । ড৹ ভাগৱতীৰ বিৰুদ্ধে এটা চক্ৰই ষড়যন্ত্ৰ কৰাৰ অভিযোগ পৰিয়ালৰ লোকৰ ।

শাৰীৰিক শক্তি অথবা আনন্দৰ লগতে বিভিন্ন সময়ত খাদ্যই মানুহক দিব পাৰে অপৰিসীম যন্ত্ৰণা তথা কিছু বিপদজনক সময় ৷ আজি আমি আপোনাৰ বাবে লৈ আহিছো খাদ্যগ্ৰহণৰ সৈতে এটা ভয়াৱহ খবৰ (Tragic story of food lover) ৷ পঢ়ক আৰু সাৱধান হওক ৷

প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী বিনোদ গোৱালাৰ শেষকৃত্য সম্পন্ন (Last rites of Former minister Binod Gowala) ৷ শেষকৃত্য় অনুষ্ঠানত উপস্থিত হৈ অগপৰ সভাপতি তথা কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন (Binod Gowala death news) ৷

বৃহস্পতিবাৰে শিৱসাগৰত আয়োজন কৰা হয় সদৌ অসম ভিত্তিত প্ৰাইজমানি কণী যুঁজ প্ৰতিযোগিতা(Prize money egg fight competition in Sivasagar) । এই অনুষ্ঠানতে শিৱসাগৰ জিলা উপায়ুক্ত মেঘ নিধি দাহাল আৰু অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা উপদেষ্টা ড৹ ননীগোপাল মহন্তৰ মাজত অনুষ্ঠিত হয় কণী যুঁজ প্ৰতিযোগিতা।

ৰঙালী বিহুৰ অনুষ্ঠানত ব‍্যতিক্ৰমী চিন্তাৰে সাজু সূৰুযমুখী লোকবাদ‍্যৰ দল (Group of Folk Music Instrument Ready for Bihu)৷ অসমৰ থলুৱা বাদ‍্য আৰু নৃত‍্যক সাৰোগত কৰি কলিয়াবৰৰ কেইবাগৰাকী যুৱক-যুৱতীৰ চিন্তাৰ ফচল সুৰুযমুখী লোকবাদ‍্যৰ দলটিয়ে ইতিমধ্যে আখৰা সম্পূৰ্ণ কৰি সাজু হৈছে অনুষ্ঠান পৰিৱেশনৰ বাবে (Cultural group of Kaliabor)। উল্লেখ্য যে, ক'ভিড পৰিস্থিতিৰ বাবে বিগত দুটা বছৰৰ সমাপ্তিৰ পাচত পূৰ্ণোদ্যমেৰে সাজু হৈছে সূৰুযমুখী লোকবাদ‍্যৰ দল ৷