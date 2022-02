ম’ষ্ট ৱানটেড চোৰাং চিকাৰী আচমত আলী ওৰফে নালকুৰ আলীৰ (Most wanted Rhino Poacher Asmat Ali) সন্ধান দিওতালৈ ২ লাখ টকা ঘোষণা কৰিছিল অসম আৰক্ষীয়ে । কিন্তু 16 ফেব্ৰুৱাৰীৰ নিশা অসম আৰক্ষীয়ে কেৰালাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল কুখ্যাত চোৰাং চিকাৰীটোক । অসম আৰক্ষীয়ে কুখ্যাত চোৰাং চিকাৰীটোক বিশ্বনাথলৈ আনি তদন্ত কৰি থকা সময়তে পলায়ন কৰিছিল নালকুৱে । অৱশেষত কি হ’ল জানো আহক ৷

ৰাষ্ট্ৰপতিৰ আগমণক লৈ আজি উথপ-থপ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ভ্ৰমণ কৰিব লগীয়া অঞ্চল সমূহ (president Kovind's Assam visit) ৷ ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ কলিয়াবৰ তিনিআলিত সষ্টম কলিয়াবৰ আৰক্ষী প্ৰশাসন (Security arrangement for President Kovind) ৷

ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ মাজত সংঘৰ্ষ অব্যাহত আছে । ইয়াৰ মাজতে টাটা গ্ৰুপৰ নেতৃত্বত থকা এয়াৰ ইণ্ডিয়াই আৱদ্ধ ভাৰতীয়সকলক ঘূৰাই অনাৰ বাবে ৰোমানিয়া আৰু হাংগেৰীলৈ দুখন বিমান পৰিচালনা কৰিব (Air India operations to rescue Indians stranded in Ukraine)। শনিবাৰে দিল্লীৰ পৰা ৰাওনা হ'ব বিমান দুখন ।

পেৰাট্ৰুপাৰ সহিতে ৰাছিয়াৰ এখন সামৰিক বিমানলৈ গুলীবৰ্ষণ কৰি বিমানখন ধ্বংস কৰাৰ দাবী কৰিছে ইউক্ৰেইনৰ সামৰিক বাহিনীয়ে (Ukraine says it has shot down military plane) ৷ ৰাছিয়াৰ আক্ৰমণৰ বাবেই এতিয়া সুৰক্ষাৰ সন্ধানত চুবুৰীয়া দেশসমূহত প্ৰৱেশ কৰিছে হাজাৰ হাজাৰ ইউক্ৰেনীয় লোকে ৷

মহানগৰীৰ নাৰেংগীস্থিত অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ পাইপলাইনৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত শুকুৰবাৰৰ পৰা তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে পাইপলাইন শ্ৰমিক ইউনিয়নৰ বাৰ্ষিক খেল সমাৰোহৰ সোণালী জয়ন্তী বর্ষ উদযাপন কৰা হয় । সোণালী জয়ন্তী বর্ষৰ আৰম্ভণি অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে ভাৰতীয় ফুটবল দলৰ প্ৰাক্তন অধিনায়ক পদ্মশ্ৰী বাইচুং ভুটিয়া(Former Indian football captain Bhaichung Bhutia) ।

পৰম্পৰা অটুত ৰখাৰ প্ৰয়াসেৰে শিৱসাগৰৰ হাতীঘুলিত অৱস্থিত শ্ৰীশ্ৰী জকাই সত্ৰত কাঠৰ পুতলাৰে পুতলা নাচ প্ৰদৰ্শন ৷অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ তপন কুমাৰ গগৈৰ শ্ৰী শ্ৰী জকাইসত্ৰৰ পুতলা নাচ নাটৰ উদ্বোধন(Traditional toy dance performance in Sivsagar) ৷

মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে পত্নী ৰিণিকী ভূঞা শৰ্মালৈ দুহেজাৰকৈ মুঠ চাৰি হাজাৰ টকা জৰিমনা বিহিলে আদালতে (Court fined Himanta Biswa Sharma along with wife) ৷ জৰিমনাসহ আদালতত হাজিৰ হ’ব লাগিব পত্নীসহ মুখ্যমন্ত্ৰী ৷

তিনিচুকীয়া জিলাৰ পেঙেৰী থানাৰ সন্মুখত শতাধিক পুৰুষ মহিলাৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ(Protest in front of Pengeri police station) । অঞ্চলটোত বহুলভাৱে ব্যৱহৃত ড্ৰাগছ-কানি অবাধ ব্যৱসায় বন্ধ কৰাৰ বাবে আৰক্ষী আৰু জিলা প্ৰশাসনক কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনাই এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে স্থানীয় লোকে(Anti drugs protest in pengeri) ।

২৩ খন জিলাৰ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ বিজ্ঞানীৰ অংশগ্ৰহণেৰে অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত ঔষধি গছৰ খেতিৰ প্ৰশিক্ষণ দুদিনীয়া কাৰ্যসূচী(training program of medicinal plants) ৷

আপোনাৰ বাৰু আছে নেকি বদ অভ্যাস ? আপুনি বাৰু সেৱন কৰে নেকি বিড়ি, চিগাৰেট বা অন্য মাদক দ্ৰব্য ? যদি কৰে তেন্তে সাৱধান ৷ আপুনিও কেতিয়াবা পৰিব পাৰে আপুনাৰ বন্ধু-বান্ধৱৰ ৰোষত ৷ সবিশেষ এই প্ৰতিবেদনত...