সোণাৰিৰ নামৰূপ বাছষ্টেণ্ডৰ ওচৰত এটা পৰিত্যক্ত ক’লা বেগক লৈ শুকুৰবাৰে চহৰখনত এক আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় । বেগটোৰ ভিতৰত বোমা থকাৰ সন্দেহত (Suspected explosives found in Sonari) স্তব্ধ হৈ পৰে সমগ্ৰ চহৰখন । ইয়াৰ পাছতেই তিনিচুকীয়াৰ দিনজানস্থিত সেনা শিবিৰৰ বোমা বিশেষজ্ঞৰ দল আহি নিশা ৰহস্যভেদ কৰে বেগটোৰ ৷

পাণ্ডুৰ পৰা কামাখ্যা ধামলৈ যোৱা বিকল্প পথটো 'স্বামী মুক্তানন্দ সৰস্বতী পথ' নামেৰে নামাকৰণ কৰা সন্দৰ্ভত জাৰি কৰা ৰাজহুৱা জাননী উঠাই লোৱাৰ নিৰ্দেশ (Order to withdraw road renaming notice)। গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ আয়ুক্ত লৈ গৃহ আৰু নগৰ পৰিক্ৰমা বিভাগৰ যুটীয়া সচিবৰ পত্ৰ । পৌৰ নিগমৰ বিজ্ঞাপনক লৈ সৃষ্টি হোৱা বিতৰ্কৰ পাছতে চৰকাৰে সলনি কৰিলে সিদ্ধান্ত ।

খুচুৰা পইচাৰে বৰপেটাৰোডৰ এজন লোকে ক্ৰয় কৰিলে স্কুটী (Barpeta man buys scooter with coins)। ক্ষুদ্ৰ সঞ্চয়ৰ সুফল লাভ কৰিলে দৰিদ্ৰ লোকজনে ৷

প্ৰেমিক-প্ৰেমিকাৰ মিলনত সমৰ্থন জনাই পৰিয়ালৰ লোক আইনৰ ৰোষত (family fell into wrath of law by organizing love marriage) পৰাৰ কথা শুনিছেনে আপুনি ? জানো আহক কিয় আৰক্ষী তথা মানৱ অধিকাৰ কৰ্মীয়ে বাধা দিলে এখন বিশেষ বিয়াত ৷

লস্কৰ-ই-তৈবাক গোপন তথ্য যোগান ধৰি গ্ৰেপ্তাৰ হ’ল এজন আইপিএছ বিষয়া (NIA arrests IPS officer)৷ ৰাষ্ট্ৰীয় অনুসন্ধানকাৰী সংস্থা(NIA)য়ে শুকুৰবাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে প্ৰাক্তন আৰক্ষী অধীক্ষক তথা আইপিএছ বিষয়া অৰবিন্দ দিগ্বিজয় নেগীক ৷

ভাৰত এতিয়া বিশ্বৰ পছন্দৰ ষ্টাৰ্টআপ গন্তব্য স্থান হিচাপে পৰিগণিত হৈছে (India emerging as world's preferred startup destination)। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জীতেন্দ্ৰ সিঙৰ মতে ২০২৫ চনৰ ভিতৰত ৫ ট্ৰিলিয়ন আমেৰিকান ডলাৰ অৰ্থনীতিৰ লক্ষ্যত উপনিত হ'ব পাৰিব ভাৰত । ভাৰতত বৰ্তমান ৫০,০০০ তকৈ অধিক ষ্টাৰ্টআপ আছে যিয়ে সমগ্ৰ দেশত ২ লাখতকৈও অধিক নিৱনুৱাক চাকৰি প্ৰদান কৰিছে ।

চাবুৱাত শুকুৰবাৰৰ পৰা ৫ দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে "চাবুৱা গ্ৰন্থমেলা" (Five days Chabua Book Fair) ৷ পুৱাই ২৭ খন জাতীয় জনগোষ্ঠীয় পতাকা উত্তোলন কৰি শুভাৰম্ভণি কৰা হয় গ্ৰন্থমেলাৰ ৷

National Stock Exchange চমুকৈ NSE ৰ প্ৰাক্তন মুৰব্বী চিত্ৰা ৰামকৃষ্ণক শুকুৰবাৰে চিবিআইয়ে সুবিধাৰ অপব্যৱহাৰৰ অভিযোগত ১২ ঘণ্টা ধৰি সোধা-পোছা কৰে ( CBI questioned former NSE CEO Chitra Ramkrishna) । দেশৰ সৰ্ববৃহৎ ষ্টক এক্সচেঞ্জ NSE ৰ প্ৰাক্তন মুৰব্বী গৰাকীৰ বিৰুদ্ধে আছেহিমালয়ৰ এগৰাকী সাধুক গোপনীয় বিত্তীয় তথ্য প্ৰদান কৰাৰ লগতে সুবিধাৰ অপব্যৱহাৰৰ অভিযোগ ৷

কাৰ্বি আংলঙত বিজেপি আৰু এপিএইছএলচিৰ সংঘাত তুংগত ৷ এপিএইছএলচিৰ সভাপতি জে আই কাথাৰে শাসকীয় বিজেপি দলৰ নেতা-কৰ্মীক বান্দৰৰ সৈতে তুলনা (APHLC president compares BJP workers with monkey) কৰাৰ অভিযোগ জেআই কাথাৰৰ পুত্তলিকা দাহ বিজেপিৰ জনজাতিৰ মৰ্চাৰ সম্পাদক লংচিং টকবীৰ ৷

শিৱসাগৰ জিলাৰ আমগুৰি সমষ্টিৰ(Amguri Legislative Assembly) অন্তৰ্গত আমগুৰি পৌৰসভাৰ ২ নং ৱাৰ্ডত(Municipal Elections 2021) জনস্বাস্থ্যৰ প্ৰতি হেতালি খেলিছে আমগুৰি পৌৰসভাই । সমষ্টিটোত জল জীৱন মিছন আঁচনিক ভেঙুচালি কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে । আমগুৰি নগৰৰ শান্তিবনৰ কাষত থকা প্ৰায় ৩০ টাকৈ পৰিয়ালে বিগত ২০/৩০ বছৰ ধৰি জাঁজী নদীৰ বালি খান্দি গাঁতৰ পানী খাই জীৱন ধাৰণ কৰিবলগীয়া অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে (families Digging sand and drinking pit water) ।