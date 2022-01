লুৰীণজ্যোতি গগৈৰ অসম জাতীয় পৰিষদক পুনৰ নাহৰকটীয়াত প্ৰত্যাখ্যান ৰাইজৰ (Lurin's AJP losses Thengal Kachari Election ) ৷ ফটকা-ফুলজাৰি ফুটাই আনন্দ উল্লাস বিজেপি কৰ্মীৰ (BJP workers celebrate victory in Thengal Kachari Election)৷

সোমবাৰে ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰকাশ কৰিলে নতুন এছ অ’ পি (New SOP in Assam)৷ জাৰি কৰিলে একাধিক নিৰ্দেশনা ৷

এইবাৰ অনুষ্টুপীয়াকৈ উদযাপন কৰা হ'ব আগন্তুক গণৰাজ্য দিৱস ৷ ধুবুৰী জিলাতো চলিছে গণৰাজ্য দিৱসৰ উদযাপনৰ প্ৰস্তুতি ৷ কিন্তু ইয়াৰ মাজতে নামি আহিছে ভাবুকি (Threat to republic day celebration in Dhubri) ৷ জানো আহক কি এই ভাবুকি ৷

গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ অভিযানকাৰী দলে সোমবাৰে বশিষ্ঠ মহানগৰী এলেকাত ফাষ্ট ফুড, হোটেল, চাহৰ দোকান, মিঠাইৰ কাৰখানা আৰু গুদামকে ধৰি ৩৫ খন ব্যৱসায়ীক প্ৰতিষ্ঠানত অভিযান চলায় (GMC's operation in Restaurents of Guwahati) । পৌৰ নিগমৰ ট্ৰেড লাইচেঞ্চ নোহোৱাকৈ অবৈধভাব ব্যৱসায়ী চলাই থকা ব্যৱসায়ী প্ৰতিষ্ঠানকেইখনৰ পৰা ২,৩৩, ০০০ টকা জৰিমণা আদায় কৰে ৷

সম্প্ৰতি অসম আৰক্ষীৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া (Assam Police constable Recruitment) লৈ ৰাজ্যজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিবাদ ৷ সোমবাৰে চাকৰিৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাৰ আশংকাত একাংশ যুৱকে ধুবুৰী আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্য্যালয়ৰ সন্মুখত হাতে হাতে প্লেকাৰ্ড লৈ বিভিন্ন প্ৰতিবাদী শ্লোগানেৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে (Protest of police constable candidates at Dhubri) ৷

জনজাতীয় সম্প্ৰদায়ৰ লোক সকলৰ মাজত প্ৰচলিত এক পূজাৰ বাবে চিকাৰ কৰিবলৈ সীমান্ত লৈ যোৱা অৰুণাচলৰ মিৰাম টেৰোন নামৰ কিশোৰজনক চাইনীজ পিএলএ সেনাই ভাৰতৰ ভূমিৰ পৰাই লৈ গৈছিল যোৱা ১৮ জানুৱাৰীৰ দিনা (Arunachal boy abducted by Chinese PLA) ৷ ইয়াৰ পিছত এতিয়া কিশোৰজনৰ পিতৃয়ে এক আছুতীয়া কথা-বাৰ্তাত আমাক জানিবলৈ দিছে মনৰ কথা ৷ চাওঁ আহক সবিশেষ ৷

হাগ্ৰামা মহিলাৰীক এজন সুবিধাবাদী নেতা আখ্যা বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ ‌(Debabrat Saikia criticizes on Hagrama Mahilary)। তেওঁ আৰু কয় যে, বি পি এফৰ লগত কংগ্ৰেছে মিত্ৰ হৈ থকা কাৰ্যৰ তেওঁ পূৰ্বৰে পৰাই বিৰোধিতা কৰি আহিছিল ।

গৰুৰ চোৰাং বেপাৰ কৰি আৰক্ষীৰ জালত পৰিল বিজেপি নেতা চত্ৰধৰ গগৈ (BJP leader arrested in Sivasagar)৷ গেৰুৱা বসন পিন্ধি গো-সুৰক্ষা আইনক ভৰিৰে মোহাৰি পেলোৱা চত্ৰধৰ চোৰাং গৰুৰ বৃহৎ চিণ্ডিকেটৰ মূল নায়ক বুলি অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ৷ ৰাজনৈতিক ক্ষমতাৰে বিগত সময়ত আৰক্ষীৰ পৰা সাৰি অহা বুলিও অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে বিজেপি নেতা তথা গৰুৰ চোৰাং বেপাৰী চত্ৰধৰ গগৈৰ বিৰুদ্ধে ৷

ৰাজ্যসভাত খালী হ’বলগীয়া আসনকলৈ চিন্তিত কংগ্ৰেছ (Tension in congress camp for Rajyasabha election) ৷ এখন আসনত জয়ী হ’বলৈ হ'লে ন্যূনতম ৪২ টা ভোট লাভ কৰিব লাগিব । বিৰোধী শিবিৰত আছে ৪৩ গৰাকী বিধায়ক । এজন প্ৰাৰ্থী জিকিবলৈ প্ৰয়োজন হোৱা ৪২ টা ভোটতকৈ এটা ভোট বেছিকৈহে থকাৰ পিছতো কিয় চিন্তিত হৈছে কংগ্ৰেছ ? জানো আহক সবিশেষ ৷

টাটা ট্ৰাষ্টে ৰাজ্যৰ কৰ্কট চিকিৎসাৰ বাবে আগবঢ়োৱা অৱদানৰ (Donation by TATA trust to cancer treatment in Assam) বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে ৰতন এন টাটালৈ অসম চৰকাৰৰ সৰ্বোচ্চ অসামৰিক সম্মান আগবঢ়াইছে (Highest state civilian award to Ratan Tata)।