বিগত 24 ঘণ্টাত দেশত কৰ’ণাত আক্ৰান্ত হৈছে 2,64,202 গৰাকী লোক (India reports 2,64,202 new covid cases in last 24 hours) ৷ শুকুৰবাৰে পুৱা দেশৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে প্ৰকাশ কৰিছে এই তথ্য (Covid 19 update in India) ৷

আজি ভোগৰ উৎসৱ ভোগালী বিহু (People celebrating Bhogali Bihu in Assam) ৷ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে কলগাছিয়াত পুৱাই মেজি জ্বলাই অগ্নিসেৱা কৰি অসূয়া অপ্ৰীতি দূৰ হোৱাৰ কামনা কৰিলে ৰাইজে ৷

বৃহস্পতিবাৰে 15633 নম্বৰৰ গুৱাহাটী-বিকানেৰ এক্সপ্ৰেছখন গুৱাহাটী অভিমুখে আহি থকা অৱস্থাত পশ্চিমবংগৰ দমহানিত লাইনচ্যুত হৈ দুৰ্ঘটনাত পতিত হয়(Guwahati Bikaner Express Derailed) ৷ এই দুৰ্ঘটনাত সাক্ষী হোৱা কেইজনমান যাত্ৰী ৰঙিয়াত উপস্থিত হৈ এই ভয়ানক ঘটনাৰ বিৱৰণ সংবাদমাধ্যমৰ আগত প্ৰকাশ কৰে(Some passengers on the train described the tragic accident) ৷

বৃহস্পতিবাৰে বৰপেটাৰোড আৰক্ষীয়ে উত্তৰ আঠিয়াবাৰীৰ আজাদ নগৰৰ পৰা ড্ৰাগছসহ (Drug seized in Barpeta Road) 6 জনকৈ ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰে (Drug peddler caught by Barpeta Road Police ) ৷ এক গোপন সূত্ৰৰ ভিত্তিত বৰপেটাৰোড আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া বিপুল কলিতাৰ নেতৃত্ব চলিছিল অভিযান ৷

ৰাজ্যত ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইছে ক’ভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা (Covid 19 updates of assam) ৷ উদ্বেগজনকভাৱে শুকুৰবাৰে ৰাজ্যত নতুনকৈ ৩,২৩৮ গৰাকী লোক ক'ভিডত আক্ৰান্ত হৈছে । ইয়াৰে ১,০৭০ গৰাকীয়েই গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ।

দেশৰ ক’ভিড-১৯ পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত বৃহস্পতিবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীসকলৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰে (Modi chairs meeting with CM's) ৷ জানো আহক কি কি দিশ আলোচিত হ’ল এই বৈঠকত ৷

ভোগালী বিহুৰ পিছতে ১৯ জানুৱাৰীত মনোমোহা হাফলঙত অনুষ্ঠিত হ’ব কেবিনেট বৈঠক (Assam Government cabinet meeting in Haflong) । পূৰ্বৰ ধেমাজি আৰু বঙাইগাঁৱৰ দৰে এইবাৰ হাফলঙকো আটকধুনীয়াকৈ সজাই তোলাৰ প্ৰস্তুতি তুংগত উঠিছে ।

হিন্দী চিনেমাৰ কায়দাৰে অপহৰণৰ নাটক ৰচি ৰঙাঘৰৰ আলহী হ’ল এগৰাকী যুৱতীসহ দুজন যুৱক(Girl arrested for faking her own kidnapping) ৷ দুই বন্ধুৰ সৈতে মিলি অপহৰণৰ এখন নাটক ৰচিছিল ধুবুৰীৰ কলেজৰোডৰ এটা ঘৰত ভাড়াতীয়া হিচাপে থকা যুৱতীগৰাকীয়ে ৷

এন টি ই পি অসমৰ অধীনৰ জিলা যক্ষ্মা কোষ আৰু এন আৰ এলৰ মাজত যক্ষ্মা যত্ন আৰু প্ৰতিৰোধৰ বাবে বুধবাৰে এখন বুজাবুজি চুক্তি স্বাক্ষৰিত হয় (Tuberculosis Care and Resistance Agreement in Golaghat) ৷ সবিশেষ জানো আহক ৷