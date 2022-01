বিগত 24 ঘণ্টাত ৰাজ্যত 3,274 গৰাকী ব্যক্তি কৰ’ণাত আক্ৰান্ত ৷ ইয়াৰ ভিতৰত কামৰূপ(ম) ত মুঠ 1,138 জন লোক আক্ৰান্ত ভাইৰাছবিধত ৷ ইতিমধ্যে 96.96 শতাংশ লোকে ক'ভিড 19 ৰ পৰা আৰোগ্য লাভ কৰে বুলি টুইটাৰযোগে জনায় ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই (Covid 19 updates of assam) ৷

ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে ভোগালীৰ সামগ্ৰীৰে ভৰি পৰিছে তেজপুৰৰ বজাৰ । থলুৱা মাছ বিচাৰি গ্ৰাহকে ভিৰ কৰিছে (Uruka fish market at Tezpur) বজাৰত । স্থানীয় কৃষকে উৎপাদন কৰা পাচলি, গাখীৰ আদিয়ে বজাৰ দখল কৰিছে যদিও মাছৰ বজাৰ দখল কৰিছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ চালানী মাছে ৷

বিশ্বনাথ জিলাৰ বিহালীত বাঘৰ আতংক অব্যাহত আছে (Tiger scare in Behali)। এইবাৰ ৰাংছালী গাঁৱত বাঘৰ মুক্ত বিচৰণ । গোহালিত সোমাই গৰু টানি নিলে ঢেকীয়াপতীয়া বাঘে ।

আজি উৰুকা ৷ বছৰেকৰ বিহুটিত এসাঁজ লগে-ভাগে খোৱাৰ বাবে সকলোৱে প্ৰস্তুতি চলাইছে ৷ কলিয়াবৰৰ চুলুং বজাৰত পুৱতি নিশাৰে পৰা পছন্দৰ মাছ বিচাৰি ভিৰ কৰিছেহি গ্ৰাহকে ৷ বজাৰসমূহ ভৰি পৰিছে চিতল, ৰৌ, ভকুৱা আদি বিভিন্ন মাছেৰে (Uruka Fish market at Sulung Bazar Kaliabor) ৷

বিগত 24 ঘণ্টাত দেশত কৰ’ণাত আক্ৰান্ত হৈছে 1,62,212 গৰাকী লোক (India reports 1,62,212 new covid cases in last 24 hours) ৷ বৃহস্পতিবাৰে পুৱা দেশৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে প্ৰকাশ কৰিছে এই তথ্য (Covid 19 update in India) ৷ বৰ্তমান দেশত সক্ৰিয় আক্ৰান্তৰ হাৰ হৈছে 3.08 শতাংশ ৷

মণিপুৰত অব্যাহত আছে প্ৰাক নিৰ্বাচনী হিংসা (Manipur Pre Poll Violence) ৷ বুধবাৰে পুনৰ ৰাজ্যখনত নিৰ্বাচনীকেন্দ্ৰিক হিংসাত্মক কাৰ্য-কলাপ সংঘটিত হয় ৷ ৰাজ্যখনৰ দুগৰাকী কংগ্ৰেছ নেতাৰ বাসগৃহৰ সন্মুখত ঘটে বিস্ফোৰণ ৷ দুটাকৈ শক্তিশালী আইইডি-ৰ বিস্ফোৰণ (IED exploded in front of the residence of Congress leader) ৰ ফলত কোনো লোক হতাহত হোৱা নাই, যদিও সা-সম্পত্তিৰ ক্ষতিসাধন হয় ৷

দেশবাসীয়ে ক'ভিডক লৈ শংকিত হৈ থকাৰ মাজতে ক'ভিড বিধি উলংঘন বিজেপি সাংসদৰ । জন্মদিন উদযাপনৰ নামত ক'ভিড বিধি উলংঘন কৰিলে সাংসদ সাক্ষী মহাৰাজে (MP Sakshi Maharaj violates covid rules)। সাংসদগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু ।

বুধবাৰে পাঞ্জাবাৰীস্থিত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ প্ৰেক্ষাগৃহত শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৰ উপস্থিতিত বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানত 130 গৰাকী প্ৰাৰ্থীলৈ অনুকম্পামূলক চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ নিয়মীয়া পদৰ নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰা হয় (4th grade worker gets appointment) ৷

শেহতীয়াকৈ নলবাৰী জিলাত ক'ভিডৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাইছে (Covid cases increase in Nalbari)। জিলা প্ৰশাসনে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত কঠোৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে । ৰাজহুৱা অনুষ্ঠান, ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতা, থিয়েটাৰ আদি বাতিল প্ৰশাসনৰ । ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত ২০০ জন লোকক উপস্থিত থকাৰ বাবে অনুমতি প্ৰদান ।

পঞ্জাৱত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডী প্ৰতিবাদৰ সন্মুখীন হোৱা ঘটনা সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছক দোষাৰোপ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ (Himanta Biswa Sarma alleges Congress for PMs security breach) ৷ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উল্লেখ কৰে যে, প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ওপৰত আক্ৰমণৰ পৰিকল্পনা কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ড আৰু পাঞ্জাৱ চৰকাৰ উভয়ে মিলি কৰিছিল ৷