বিশিষ্ট গায়িকা লতা মংগেশকাৰ কৰ’ণাত আক্ৰান্ত ৷ মুম্বাইৰ ব্ৰীজকেণ্ডি হাস্পতালত ভৰ্তি গায়িকা গৰাকীক ৷

বিগত 24 ঘণ্টাত দেশত কৰ’ণাত আক্ৰান্ত হৈছে 97,827 গৰাকী লোক (India reports 97827 new covid cases in last 24 hours) ৷ মঙলবাৰে পুৱা দেশৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে প্ৰকাশ কৰিছে এই তথ্য ৷ বৰ্তমান দেশত সক্ৰিয় আক্ৰান্তৰ হাৰ হৈছে 2.03 শতাংশ ৷

দেশত বৃদ্ধি পাইছে ক’ভিড 19 ৰ সংক্ৰমণ (Covid 19 cases increase in India) ৷ শেহতীয়াকৈ দেশৰ কেইবাগৰাকীও ৰাজনৈতিক নেতা আক্ৰান্ত হৈছে কৰ’ণাত (Most of Political leaders in India tested Corona positive) ৷ ইয়াৰ মাজতে আকৌ কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে দেশৰ পাঁচখন ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনী আচৰণবিধি জাৰি কৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কৰ’ণা ভেকচিনৰ চাৰ্টিফিকেটত থকা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীৰ ফটো আঁতৰ (Health Ministry removed photo of PM Modi from Covid 19 vaccine certificates) কৰিবলগা হৈছে ৷

সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসমতো বিশেষকৈ গুৱাহাটীত ক’ভিড-19 দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি (Covid 19 cases increase in Assam) পাবলৈ ধৰিছে ৷ বিশেষকৈ মহানগৰীত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা (Guwahati city becomes Covid hotspot) ভয়াৱহ ৰূপত বাঢ়ি আছে ৷ স্বাস্থ্য বিভাগৰ শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি, সোমবাৰৰ দিনটোত ৰাজ্যত নতুনকৈ ২,১৯৮ গৰাকী লোক ক'ভিড 19 ত আক্ৰান্ত হৈছে ৷ ইয়াৰে ৭৬০ গৰাকী লোক গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ৷

সাংবাদিক বিকাশ মৰাণৰ আত্মহনন (Journalist Bikash Moran Commits suicide) ৷ সোমবাৰে নিশা প্ৰায় 11 মান বজাত পিষ্টলেৰে মূৰত গুলীয়াই আত্মহত্যা কৰে সাংবাদিকগৰাকীয়ে । মৰাণৰ মৃত্যুৰ কাৰণ এতিয়ালৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই ।

কোকৰাঝাৰত পাঁচজনীয়া অবৈধ তীৰ আৰু নাগালেণ্ড লটাৰীৰ টিকট বিক্ৰেতাক আটক (Kokrajhar police arrested five gamblers) ৷ অভিযানকাৰী দলটোৱে অসাধু ব্যৱসায়ীকেইজনৰ পৰা প্ৰায় 2.60 লাখ টকা জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।

ক্ষেত্ৰীৰ ধান ক্ৰয় কেন্দ্ৰ (Khetri Paddy Purchase Centre) ত নুন্যতম সমৰ্থন মূল্যত কৃষকৰ পৰা ধান ক্ৰয়ৰ কাৰ্যসূচীৰ সোমবাৰে আৰম্ভণি কৰা হয় ৷ এই কেন্দ্ৰটোৰ পৰা ভাৰতীয় খাদ্য নিগমে (Food Corporation of India) কেইবাজনো কৃষকৰ পৰা নিৰ্ধাৰিত মূল্যত ধান ক্ৰয় কৰে ।

ভোগালী বিহুৰ প্ৰস্তুতিত ব্যস্ত ৰাজ্যবাসী (Preparations for Bhogali Bihu in Assam) । ভিন্ন প্ৰান্তত আয়োজন কৰা হৈছে ভোগালী মেলা । শিৱসাগৰ জিলাতো ১২ জানুৱাৰীলৈকে অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে অসমী ভোগালী মেলা (Bhogali Mela at Sivsagar) ৷

মঙলবাৰে লাহৰিজান পহৰা আৰক্ষীৰ নাকা তালাচীত আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছসহ এজন সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰে (Drug peddler arrested by Lahorijan police) ৷

ক'ভিডৰ নীতি-নিয়ম উলংঘন কৰি তেজপুৰত অসমী সৰস আৰু ভোগালী মেলা (Asomi Saras Mela 2022 held at Tezpur) অনুষ্ঠিত কৰাৰ অভিযোগ (Asomi Saras Mela 2022 violate Covid norms) ৷ সৰস মেলাৰ বিপণীৰ এগৰাকী মহিলাৰ দেহত ক'ভিড-19 ৰ উপস্থিতি (one women tested covid positive in asomi saras mela 2022) ৷