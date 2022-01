ওড়িশাত কৰ’ণাৰ সংক্ৰমণ (Corona cases increase in Odissa) অব্যাহত ৷ ক’ভিড 19 ৰ সংক্ৰমণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি 10 জানুৱাৰীৰ পৰা 31 জানুৱাৰীলৈকে বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে পুৰীৰ জগন্নাথ মন্দিৰ ৷

বিশ্বনাথ আৰক্ষীৰ গুলীচালনা (Encounter at Biswanath) ৷ আৰক্ষীৰ গুলীত আহত ড্ৰাগছ মাফিয়া (Drugs Peddler injured in Police Encounter at Biswanath) সুজল ভূঞা ওৰফে শিৱা ভূঞা ৷ উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে তেজপুৰ মেডিকেল কলেজ হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ সুজল ভূঞাক ৷

বিগত 24 ঘণ্টাত ৰাজ্যত 1167 গৰাকী ব্যক্তি কৰ’ণাত আক্ৰান্ত ৷ ইয়াৰ ভিতৰত কামৰূপ(ম) ত মুঠ 517 জন লোক আক্ৰান্ত ভাইৰাছবিধত ৷ ইতিমধ্যে 98.22 শতাংশ লোকে ক'ভিড 19 ৰ পৰা আৰোগ্য লাভ কৰে বুলি টুইটাৰযোগে জনায় ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই (Covid 19 updates of assam) ৷

ৰাজধানী চহৰ দিল্লী আৰু কাষৰীয়া অঞ্চলবোৰত ধাৰাসাৰ বৃষ্টিপাত (Delhi witnessed heavy rainfall)। পৰৱৰ্তী দুদিনলৈ বৰষুণৰ লগতে বতৰ ডাৱৰীয়া হৈ থকাৰ সম্ভাৱনা ৷ প্ৰচণ্ড শীতৰ মাজতে বৰষুণৰ ফলত প্ৰভাৱিত হৈছে সাধাৰণ জনজীৱন ।

সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে কলিয়াবৰতো দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে কৰ’ণাৰ সংক্ৰমণ ৷ কিন্তু এতিয়াও সজাগ আৰু সচেতন হোৱা নাই সাধাৰণ ৰাইজ । ৰাইজৰ মুখত নাই মাস্ক, পালন কৰা নাই সামাজিক দূৰত্ব ৷ কলিয়াবৰৰ বজাৰত পৰিলক্ষিত হৈছে (No social distance in Kaliabar market) এই দৃশ্য ৷

মৰাণত 50 ৰো অধিক কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ দলত্যাগ ৷ পদত্যাগী সকলৰ বিজেপিত যোগদান (Congress members joins BJP) ৷ বিজেপিত যোগদান কৰা সদস্যসকলৰ ভিতৰত আছে ৰাংচালি পঞ্চায়তৰ ১ নং ৱাৰ্ডৰ কংগ্ৰেছ দলৰ বিজয়ী ৱাৰ্ড সদস্যা সোণমণি বৰুৱা গগৈৰ লগতে পঞ্চায়তটোৰ অধীনষ্ঠ বিভিন্ন অঞ্চলৰ কংগ্ৰেছ কৰ্মী ৷

চৰকাৰ গঠন কৰাৰ পিছতেই তাৎক্ষণিকভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰিছিল যে চলিত বৰ্ষতেই এক লাখ চৰকাৰী পদত নতুন নিযুক্তি দিয়া হ'ব (Assam CM assures one lakh govt jobs) । পিছে এই পৰ্যন্ত ৰাজ্যৰ বহুকেইখন বিদ্যালয়ত নাই পৰ্যাপ্ত শিক্ষক (Lack of teachers at all levels in Assam) ৷

'মোৰ দেশৰ কবিতা’ ৰে মুখৰিত অসম গ্ৰন্থমেলা (Poet Conference at Assam Book Fair Guwahati) ৷ আজাদী কি অমৃত মহোৎসৱৰে সংগতি ৰাখি শুকুৰবাৰে গ্ৰন্থমেলাত অনুষ্ঠিত হয় কবি সন্মিলন ৷ বিপৰীতে আন প্ৰকাশনৰ গ্ৰন্থ নিজৰ নামত ছপাই বিক্ৰী কৰা কলকতাৰ বিপণীত লাগিল তলা ৷

ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নলবাৰী জিলাৰ অন্তৰ্গত বড়িগোগ-বনভাগ মণ্ডল সংখ্যালঘু মৰ্চাৰ নৱনিৰ্বাচিত সমিতিখনে শুকুৰবাৰে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ (Minority cell of barigog banbhag BJP taken charge) কৰে ৷ ঘগ্ৰাপাৰস্থিত বড়িগোগ-বনভাগ মণ্ডল বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত সভাখনত মণ্ডলটোৰ বিজেপিৰ সংখ্যালঘু মৰ্চাৰ সভাপতি চামচুল আলীৰ লগতে আন বিষয়-ববীয়াসকলক বিভাগীয় দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হয় ৷

