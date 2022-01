নৱবৰ্ষৰ প্ৰাকক্ষণত ৰাজ্যৰ মুখ্য়মন্ত্ৰীক দেখা গ'ল অন্য এটা নতুন ৰূপত ৷ কেৱল কথাৰে নহয়, কামেৰেও এগৰাকী দায়িত্বশীল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিচয় দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷ শুকুৰবাৰে নিশা মহানগৰীৰ বিভিন্ন ঠাইত যান-বাহন নিয়ম ভংগকাৰীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলোৱা দেখা গ’ল ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক (Himanta Biswa Sarma take action of drive against Drunken Driving Driving) ৷

ভাৰতত ক'ভিড 19 ৰ সংক্ৰমণ অব্যাহত আছে । নতুনকৈ আক্ৰান্ত হৈছে ২২,৭৭৫ গৰাকী লোক (India reported 22,775 new COVID-19 cases) । মহাৰাষ্ট্ৰত সৰ্বাধিক ৪৫৪ গৰাকী লোক অ'মিক্ৰণত আক্ৰান্ত হৈছে । দেশত বৰ্তমান আৰোগ্যৰ হাৰ ৯৮.৩২ শতাংশ ।

শনিবাৰে পুৱতি নিশা কাটাৰৰ বৈষ্ণো দেৱী মন্দিৰত সংঘটিত শোকাৱহ ঘটনাত (Vaishno Devi stampede) প্ৰাণ হেৰুওৱা লোকসকলৰ পৰিয়াললৈ সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীয়ে । এই ঘটনাক লৈ শোক প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে মৃতকৰ পৰিয়াললৈ ২ লাখ টকাৰ আৰ্থিক সাহায্য ঘোষণা কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে (Ex gratia relief to victims of Vaishno Devi stampede) ৷

শনিবাৰে কাটৰাস্থিত বৈষ্ণো দেৱী মন্দিৰত সংঘটিত অঘটন ৷ অত্যাধিক ভীৰৰ বাবে পদপিষ্ট (Vaishno Devi stampede) হৈ মৃত্যু 12 গৰাকী ভক্তৰ (Six dead at Mata Vaishno Devi Temple) ৷ কিন্তু কিহৰ বাবে পদপিষ্টৰ ঘটনা সংঘটিত হ’ল সেয়া বৰ্তমানলৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই ৷

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীয়ে শনিবাৰে "প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সন্মান নিধি" ৰ দশম কিস্তি মুকলি কৰিব (PM to release instalment of PM-KISAN scheme) । দেশৰ ১০ কোটিতকৈও অধিক হিতাধিকাৰী কৃষক পৰিয়ালৰ একাউণ্টলৈ ২০,০০০ কোটি টকাতকৈও অধিক ধনৰাশি স্থানান্তৰ কৰা হ'ব ।

চাওতে চাওতে কেলেণ্ডাৰৰ পাতৰ পৰা সৰি পৰিল এটি বছৰ ৷ আগমন ঘটিল এটি নতুন বছৰৰ ৷ চাওক নতুন বছৰৰ প্ৰথম পুৱাৰ এটি মনোমোহা দৃশ্য ৷

তিনিচুকীয়াৰ এটি হনুমান মন্দিৰত পৰিল চৰকাৰৰ শেনচকু ৷ উচ্ছেদৰ নিৰ্দেশ মন্দিৰ পৰিচালনা কমিটিক ৷ চৰকাৰী নিৰ্দেশ লাভৰ পিছতে ধৰ্মঘটত (Devotees strike to protect temple) বহিল স্থানীয় ৰাইজ ৷

কলগাছিয়াৰ জনিয়াত এম জি এনৰেগা আঁচনিৰ হিচাপ-নিকাচ সন্দৰ্ভত সৃষ্টি উত্তপ্ত পৰিস্থিতি ৷ কাদং গাঁও পঞ্চায়তৰ একাব্বৰ আলীৰ বিৰুদ্ধে গাঁও পঞ্চায়তৰ হিচাপ-নিকাচৰ তত্বাৱধানত থকা জাহানাৰা খাতুন আৰু আঞ্চলিক সদস্যা জাহানাৰা খানমক প্ৰহাৰৰ অভিযোগ উত্থাপন (Clash between two groups according anrenga scheme) ৷

অনুশাসন ভংগ তথা দলবিৰোধী কাৰ্যকলাপত জড়িত থকাৰ অভিযোগত ৰহাৰ বিধায়ক শশীকান্ত দাসক নিলম্বন কৰা(Congress expelled MLA Sashikanta Das) বুলি জানিবলৈ দিয়ে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক ববিতা শৰ্মাই । মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনৰ প্ৰতি মুকলি সমৰ্থন জনোৱাৰ পিছতে বিধায়ক শশীকান্ত দাসলৈ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী প্ৰেৰণ কৰিছিল ।

নতুন বছৰত দেশবাসীলৈ উপহাৰ তেল বিপণন কোম্পানীৰ । প্ৰতিটো বাণিজ্যিক এলপিজি চিলিণ্ডাৰত ১০০ টকাকৈ হ্ৰাস (Commercial lpg cylinder price reduced) । পহিলা জানুৱাৰীৰ পৰা কাৰ্যকৰী হৈছে এই নিয়ম ৷