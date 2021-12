পুনৰ ছমাহলৈ নাগালেণ্ডত বাহাল থাকিব সেনা বাহিনীৰ বিশেষ ক্ষমতা আইন (Armed Forces Special Power Act) ৷ বৃহস্পতিবাৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে জাৰি কৰা এক অধিসূচনাযোগে এই সিদ্ধান্তৰ কথা ঘোষণা কৰে (Centre extends afspa for six months in nagaland despite opposition by locals) ৷

বুধবাৰৰ পৰা মহানগৰীত আৰম্ভ হৈছে অসম গ্ৰন্থমেলা (Assam Book fair at Chandmari) ৷ গ্ৰন্থমেলাৰ প্ৰথম দিনটোতে পৰিলক্ষিত হয় যথেষ্ট সমাগম ৷ গ্ৰন্থমেলাৰ দিনটোতে শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে উন্মোচন কৰে ড৹ বংকিম ভাগৱতীৰ "জ্বলন্ত মহানগৰ আৰু অন্যান্য অনুদিত গল্প" শীৰ্ষক গ্ৰন্থখন ৷

বিদ্যুৎ যোগান বৃদ্ধি কৰাৰ উদ্দেশ্যেৰে জম্মু-কাশ্মীৰৰ পুলৱামাত প্ৰথমবাৰৰ বাবে সংস্থাপন কৰা হ'ল গেছ ইনছুলেটেড চাবষ্টেচন (Pulwama gets its first Gas Insulated Substation) । ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলটোত গেছ ইনছুলেটেড চাবষ্টেচন সংস্থাপনৰ কাম আৰম্ভ হৈছে ৷

প্ৰচণ্ড তুষাৰপাতৰ কবলত ছিকিম (Heavy Snowfall in Sikkim) ৷ বুধবাৰে ৰাজ্যখনত হোৱা প্ৰচণ্ড তুষাৰপাতৰ ফলত উত্তৰ ছিকিমৰ লাচুং এলেকাত আৱদ্ধ হৈ পৰে প্ৰায় 300 গৰাকী পৰ্যটক ৷ এই পৰ্যটকসকলক উদ্ধাৰ কৰে ভাৰতীয় সেনাই (Army rescue over 300 tourists in Sikkim) ৷ ইয়াৰ পূৰ্বে প্ৰায় 1,027 গৰাকী পৰ্যটক পূৱ ছিকিমৰ চীনা সীমান্তৰ সমীপত তুষাৰপাতত আৱদ্ধ হৈ পৰিছিল ৷

দক্ষিণ কাশ্মীৰৰ কুলগাম আৰু অনন্তনাগ জিলাত বুধবাৰে সন্ধিয়াৰ পৰা নিৰাপত্তা বাহিনী আৰু সন্ত্ৰাসবাদীৰ মাজত অব্যাহত আছে গুলীয়াগুলী (Gunfights in Kulgam and Anantnag) । এই সংঘৰ্ষত নিহত হৈছে পাকিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদীসহ মুঠ ৬ জন সন্ত্ৰাসবাদী ।

5 জানুৱাৰীত চাচনি-মেৰবিল ইক' টুৰিজম প্ৰকল্প (Sasoni Merbil Eco Tourism Park) লৈ এদিনৰ বাবে আহিব ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (Himanta Biswa Sarma will visit Sasoni Merbil eco tourism park) ৷ বুধবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভ্ৰমণৰ পূৰ্বে মন্ত্ৰী বিমল বৰাই প্ৰকল্পটোৰ কাম-কাজৰ বুজ লয় ৷

নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি অনুসৰি মাইক্ৰ’ফাইনেঞ্চৰ পৰা ঋণ লোৱা মহিলাৰ অনাদায় ধন আদায়ৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে চৰকাৰে (Assam Government on Micro finance loan) ৷ মঙলবাৰে চিৰাঙত এই আঁচনিৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ শুভাৰম্ভ কৰে বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে (Finance Minister Ajanta Neog at Chirang) ৷

কটন বিশ্ববিদ্যালয়ত চলিছে নিৰ্বাচনকেন্দ্ৰিক গৰম বতাহ (Cotton University Election 2022) ৷ 4 জানুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হ'ব বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ 2022-23 বৰ্ষৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ (Cotton University Election will be held on 4th January) । মুঠ 16 টা পদৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'ব নিৰ্বাচন ৷

ভোগালী বিহুৰ প্ৰস্তুতিত ব্যস্ত ৰাজ্যবাসী (Preparations for the Bhogali Bihu in Assam)। ভিন্ন প্ৰান্তত আয়োজন কৰা হৈছে ভোগালী মেলা । হোজাইত বুধবাৰৰ পৰা তিনিদিনীয়াকৈ আৰম্ভ হৈছে 'অসমী ভোগালী মেলা' (Bhogali Mela in Hojai) ৷

মুক্তিৰ পূৰ্বেই দহটাকৈ ৰাষ্ট্ৰীয়-আন্তৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা ছবি ব্ৰিজ (Bridge) ৰ প্ৰচাৰ অভিযান আৰম্ভ ৷ পৰিচালকসহ সকলো কলা-কুশলী ছবিখনক লৈ হৈ পৰিছে আশাবাদী ৷ 4 ফেব্ৰুৱাৰীত মুক্তি লাভ কৰিব ছবিখনে (Bridge will hit the theatre on 4th February) ৷