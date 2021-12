বিগত দুবছৰত ভাৰতীয় বায়ু সেনাৰ সাতখনকৈ বিমান দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত (IAF aircraft crash) হৈছে ৷ সোমবাৰে কেন্দ্ৰই ৰাজ্যসভাত দাখিল কৰা এক প্ৰতিবেদনত এই তথ্য প্ৰকাশ পায় ৷ কিন্তু এই শ্ৰেণীত তেজছ বিমানক অন্তৰ্ভূক্ত কৰা হোৱা নাই ৷ ইয়াৰ বিপৰীতে ভাৰতীয় বায়ু সেনাৰ অংশ হিচাপেহে উল্লেখ কৰা হৈছে ৷

জন্মদিন পালনেই কাল হ'ল দুগৰাকী যুৱক-যুৱতীৰ ৷ মমবাতিৰ পৰা সূত্ৰপাত হোৱা জুইত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হ’ল সৰভোগৰ ৰণোজ জাজোদিয়া আৰু স্বয়ছমিতা অধিকাৰী (Two people burnt in birthday celebration) ৷ সৰভোগৰ সমীপৰ বেকী দলঙত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা ৷

চিৰাঙত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে সজাগতামূলক সভা আৰু এখনি বাইক ৰেলীৰ কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত (Awareness campaign against drugs) ৷ শাসকীয় দল বিজেপিৰ নেতা-কৰ্মীৰ নেতৃত্বত অনুষ্ঠিত হয় এই কাৰ্যসূচী ৷

দেশত সংক্ৰমণৰ হাৰ বাঢ়িছে অ’মিক্ৰণ আক্ৰান্তৰ (Increase Omicron cases in India) ৷ অ’মিক্ৰণৰ সংক্ৰমণ (Omicron in India) ৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি জাৰি কৰা হৈছে নৈশ সান্ধ্য আইন ৷ নিশা 1 বজাৰ পৰা 5 বজালৈ বলৱৎ থাকিব এই সান্ধ্য আইন ৷ ৰাজ্য চৰকাৰে জাৰি কৰিছে এই নিৰ্দেশনা ৷

বঙাইগাঁৱত চোৰাং কাঠ আৰু অবৈধ কাঠফলা মিলৰ বিৰুদ্ধে জিলা বন বিভাগ আৰু আৰক্ষীৰ অভিযান ৷ অভিযানত 32 টাকৈ মূল্যৱান কাঠৰ কুণ্ডা জব্দ (timber seized at Bongaigaon) ৷

কাৰ্বি আংলং জিলাৰ বোকাজান মহকুমাৰ অন্তৰ্গত লাহৰিজানত সোমবাৰে জিলা প্ৰশাসন আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা উচ্ছেদ(Eviction drive in Laharijan) অভিযান চলোৱা হয় ৷ উচ্ছেদ অভিযানৰ পাছত কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্ব শাসিত পৰিষদ(Karbi Anglong Autonomous Council)ৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য় তুলিৰাম ৰংহাঙে সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰি এই উচ্ছেদ অভিযানৰ তথ্য সদৰি কৰে ৷

ডিমা হাছাও জিলাৰ থুৰুক গাঁৱত আৰম্ভ হৈছে তুষাৰপাত(Snowfall in Assam)। যাৰ বাবে এতিয়া ডিমা হাছাও জিলাৰ শীতলতম গাঁও হৈ পৰিছে থুৰুক । এই তুষাৰপাতৰ বাবেই ডিমা হাছাও জিলাত এতিয়া শীতৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি পাইছে ব্যাপক হাৰত(Snowfall in Dimahasao) । সবিশেষ জানো আহক ৷

মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালৰ ভূমি কেলেংকাৰীৰ অভিযোগৰ তদন্ত বিচাৰি জিলাই জিলাই উপায়ুক্তৰ জৰিয়তে প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ স্মাৰকপত্ৰ জাতীয় পৰিষদৰ (AJP district committee's memorandum to PM) ৷ সবিশেষ জানো আহক ৷

অটিং গাঁৱত অসম ৰাইফলছৰ দ্বাৰা সংঘটিত সাধাৰণ নাগৰিকৰ হত্যাকাণ্ড( Oting massacre incident)ক গৰিহণা দি সোমবাৰে নাগালেণ্ড বিধান সভাৰ এক বিশেষ অধিৱেশনে ক্ষমা খোজাৰ জনাইছে দাবী ৷ যোৱা 4 ডিচেম্বৰত সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনা ৷

মঙলবাৰে কামাখ্যা মন্দিৰলৈ আহিব পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জী (Mamata Banerjee to come to Kamakhya temple) ৷ মা কামাখ্যাৰ আশিস ল’বলৈ বুলি গুৱাহাটীত উপস্থিত হ’বলগীয়া তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰধানগৰাকী মিলিত হ’ব অসমৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নেতাসকলৰ সৈতেও ৷