পুনৰ এ আই উ ডি এফলৈ যাব বিধায়ক শ্বেৰমান আলী (MLA Sherman Ali to be join in AIUDF) ৷ বৰপেটা আৱৰ্ত ভৱনত শ্বেৰমান আলীক বৰপেটা আদৰণি বৰপেটা জিলা এ আই ইউ ডি এফৰ ৷ অহা ২৪ ডিচেম্বৰত আজমল অসমলৈ আহিব আৰু তাৰপিচতেই শ্বেৰমান আলীৰ এ আই ইউ ডি এফত আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগদানৰ কথা আগবাঢ়িব ৷

অসমীয়া চৈয়দ কল্যাণ ন্যাসৰ প্ৰথম বর্ষপূৰ্তি উপলক্ষে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত পদ্মভূষণ চৈয়দ আব্দুল মালিকৰ স্মৃতিচাৰণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন ৷ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই “চিৰদিন মই অসমীয়া” আদৰ্শৰে সকলোকে সন্মিলিতভাৱে আগুৱাই অহাৰ আহ্বান জনায় ৷

ৰায় নামৰ টাইফুন (Typhoon Rai in Philippines) ৰ কবলত ফিলিপাইনছ ৷ বৰ্তমানলৈকে টাইফুনৰ কবলত পৰি প্ৰাণ হেৰুৱাইছে 169 গৰাকী লোকে ৷ নিৰুদ্দেশ হৈ আছে 50 গৰাকীকৈ লোক ৷

দেওবাৰে বৰপেটাৰ মাধৱ চৌধুৰী মহাবিদ্যালয় (Madhab Choudhury College) ত অনুষ্ঠিত হয় প্ৰাক্তন ছাত্ৰ সন্মিলন (Alumni Meeting held at MC College) ৷ এই সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰি প্ৰাক্তন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে ৰোমন্থন কৰিলে কলেজীয়া জীৱনৰ বহু স্মৃতি ৷

সামৰণি পৰিল বদৌচা কাপ ফুটবল প্ৰতিযোগিতা (Bodousa Cup Football 2021) ৰ ৷ এই প্ৰতিযোগিতাৰ চূড়ান্ত খেলত জয় লাভ কৰে লুকাচোকা এফ চি কেৰালা দলে (Lukachoka fc win bodousa cup) ৷

চাৰিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে সোমবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব অসম বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশন (Winter session of Assam Assembly) ৷ এই অধিৱেশনতে ১৬ খনকৈ বিধেয়ক উত্থাপন হ’ব ৷ ইয়াৰে ১৫ খন হৈছে সংশোধনী বিধেয়ক ৷ সংশোধনী বিধেয়কসমূহৰ ভিতৰত আছে গো-সুৰক্ষা বিধেয়ক ২০২০ ৷

মধ্যাহ্ন ভোজনৰ নামত কলগাছিয়াৰ এখন মাদ্ৰাছাত ব্যাপক দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ (Allegations of corruption in midday meal) ৷ প্ৰধান শিক্ষক আবু বক্কাৰ ছিদ্দিকৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত হৈছে এই অভিযোগ ৷ প্ৰধান শিক্ষকগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে আছে অনিয়মীয়া উপস্থিতিৰ অভিযোগ ৷

চৰ্চাত বলীউডৰ অভিনেত্ৰী জেকলিন ফাৰ্ণাণ্ডেজ ৷ সুকেশ চন্দ্ৰশেখৰৰ কোটিটকীয়া মানি লণ্ডাৰিং গোচৰৰ বাবে বিতৰ্কৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰিছে অভিনেত্ৰীগৰাকী (Jacqueline Sukesh faced ED) ৷ ED য়ে কৰা অনুমান মতে, সুকেশে জেকলিনক দিছিল কেইবা কোটিৰো উপহাৰ ৷

দেউবাৰে বিয়লি ৩ বজাৰ পৰা কাৰ্বি আংলং জিলাৰ বোকাজান মহকুমাৰ অন্তৰ্গত লাহৰিজানত কাৰ্যকৰী হ’ব ১৪৪ ধাৰা (Section 144 alert in Laharijan) ৷ লাহৰিজানৰ ব্লক-৩ ত হ'বলগীয়া উচ্ছেদ অভিযানৰ বাবে জিলা প্ৰশাসনে জাৰি কৰিছে এই ধাৰা ৷

'দিনৰ পোহৰ ৰং চঙীয়া','কপৌ পাহি তোৰে খোপাত','নাচনী ঐ শৰীৰত একুৰা জুই' আদি ৮০ আৰু ৯০ দশকৰ জনপ্ৰিয় গীতেৰে তেজপুৰত জীপাল হ'ল দেওবাৰৰ সন্ধিয়া । প্ৰসিদ্ধ চিত্ৰ পৰিচালক সমৰেন্দ্ৰ নাৰায়ণ দেৱ আৰু প্ৰখ্যাত গীতিকাৰ, সুৰকাৰ অপূৰ্ব বেজবৰুৱাৰ সন্মুখতে সংগীত শিল্পীসকলে অপূৰ্ব বেজবৰুৱাৰ ৰচিত জনপ্ৰিয় গীতসমূহ পৰিৱেশন কৰি আপ্লুত কৰে সকলোকে ।