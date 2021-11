আধাৰ কাৰ্ড, এলপিজি চিলিণ্ডাৰ সম্পৰ্কীয় খবৰৰ লগতে পেঞ্চনাৰসকলৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ । 1 ডিচেম্বৰৰ পৰা সলনি হ'ব বহু নিয়ম (Rules to be changed from Dec 1)। ক্ৰেডিট কাৰ্ড ব্যৱহাৰকাৰী আৰু গৃহ ঋণৰ গ্ৰাহকসকলৰ বাবেও আছে কেইবাটাও উদ্বেগৰ খবৰ ।

মহানগৰীত যান-বাহন আইন ভংগকাৰীৰ বিৰুদ্ধে সষ্টম জিলা উপায়ুক্তৰ লগতে পৰিবহণ বিভাগ ৷ শনিবাৰে এই আইন ভংগকাৰী(Trafic rules violation in guwahati)ৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰা হ’ল 78 টা গোচৰ ৷

ৰোগীৰ সুবিধাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তেজপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত দেওবাৰে নতুনকৈ মুকলি কৰা হ’ব 30 খন ICU যুক্ত বিচনা(New ICU bed at TMCH) ৷ এই সুবিধা মুকলি কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷

তীব্ৰ উত্তেজনাৰ মাজতে দেওবাৰে পুৱাৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে ত্ৰিপুৰা পৌৰ নিগম নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনা প্ৰক্ৰিয়া (Tripura municipal election result)। সম্প্ৰতি বহুকেইখন আসনত বিজেপি আগবাঢ়ি আছে ৷ একাংশ ছিটত চিপিআই(এম) আৰু তৃণমূলৰ লগত তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হোৱা দেখা গৈছে ।

ৰঙিয়াত কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদ ৷ মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে এই প্ৰতিবাদ(Congress protest against price hike) সাব্যস্ত কৰে বিৰোধী দল কংগ্ৰেছে ৷ প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰি বিজেপিক ‘মিছলীয়া’ বুলি আখ্যা দিয়ে ৰঙিয়াৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক ঘনশ্যাম কলিতা(Former MLA Ghanashyam Kalita)ই ৷

20 ডিচেম্বৰৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশনৰ (Winter Session of assam assembly) খচৰা দিনপঞ্জী প্ৰস্তুত (preparation of draft calender) কৰিবৰ বাবে বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ সভাপতিত্বত এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ৷ সমিতিৰ সকলো সদস্যৰ উপস্থিতিত ‘কাৰ্য উপদেষ্টা সমিতি’ৰ বৈঠকখন সুকলমে হৈ যায় ৷

পুনৰ কা’ বিৰোধী আন্দোলন(Anti CAA protest in Assam)ৰ বাবে সাজু হৈছে অসম জাতীয় পৰিষদ ৷ কংগ্ৰেছকে ধৰি সকলো ৰাজনৈতিক অৰাজনৈতিক সংগঠনৰে সৈতে সন্মিলিত ভাৱে আন্দোলন আৰম্ভ কৰাৰ কথা কয় দলৰ সভাপতি লুৰীণ জ্যোতি গগৈয়ে ( AJP to start Anti CAA protest with congress and others) ৷

শনিবাৰে নিশা পশ্চিমবংগৰ নাদিয়াত এক শোকাৱহ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় (Tragic road accident in Nadia)। মৃতদেহ কঢ়িয়াই নিয়া মেটাডৰ বাহনে ৰৈ থকা ট্ৰাকত খুন্দা মৰাৰ ফলত নিহত ১৮ গৰাকীকৈ লোক ।

ৰাজ্যৰ সাম্প্ৰতিক প্ৰেক্ষাপটৰ কেইবাটাও বিষয়ক লৈ নিজৰাপাৰাস্থিত বাসগৃহত বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱী ড৹ হীৰেণ গোহাঁই(Dr. Hiren Gohain Speaks on various Issues of the State)ৰ সংবাদমেল ৷ কা আন্দোলন(Dr. Hiren Gohain reacts on caa issue)ক একাংশই নাচে-গানে ধ্বংস কৰি বিজেপি গৰালত সোমালেগৈ বুলি কটাক্ষ ড৹ গোহাঁইৰ ৷ বৰাকত দুৰ্বৃত্তই অসমীয়া ভাষাৰ চৰকাৰী বিজ্ঞাপনত ক’লা চিয়াঁহী লগোৱা প্ৰসংগতো সৰৱ হৈ পৰে বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱীগৰাকী ৷

গ্ৰেপ্তাৰ হ’ল বহু বিতৰ্কিত বাঙালী নেতা প্ৰদীপ দত্ত ৰয়(Controversial Bengali leader Pradeep Dutta Roy arrested ) ৷ জানো আহক শনিবাৰে বিতৰ্কিত নেতাজন গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পূৰ্বে কি সকিয়নী দিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই(CM Himanta Warned Pradeep Dutta Roy) ৷