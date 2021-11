“I try to write from the direct experiences of my life. I only mould these experiences with my imagination.” প্ৰতিখন উপন্যাসতেই জীয়া ঘটনা পৰিস্ফুট কৰা জ্ঞানপীঠ বঁটা বিজয়ী প্ৰয়াত সাহিত্যিক ড৹ মামণি ৰয়ছম গোস্বামী(Mamoni Raisom Goswami)ৰ আজি ওপজা দিন ৷ ওপজা দিনত সমূহ অসমবাসীয়ে স্মৰণ কৰিছে হিয়াৰ আমঠু মামণি বাইদেউক ৷

আজি শিশু দিৱস ৷ ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৰ জন্মদিনটো শিশু দিৱস হিচাপে উদযাপন কৰা হয় ৷

অসমবাসীৰ বাবে এক সুখবৰ ৷ মুকলিৰ বাবে সাজু অসম পেট্ৰ'কেমিকেলছ লিমিটেড(Assam petrochemicals Limited)ৰ মিথানল প্ৰকল্প ৷ এই প্ৰকল্পটো উদ্বোধন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা(Dr Himanta Biswa Sarma)ই ৷

কিডনী সৰবৰাহ(Ogran trafficking)ত জড়িত চিকিৎসকক গ্ৰেপ্তাৰ ৷ দীৰ্ঘদিনে ভূৱা পৰিচয়েৰে মহানগৰীৰ এজাইল হাস্পতাল(agile hospital)ত কাম কৰি আহিছিল মুম্বাইৰ ডাঃ অক্ষয় সন্তোষ ৰাৱট ওৰফে ডাঃ ৰিচাৰ্ড আব্ৰাহাম লৰেঞ্চ নামৰ চিকিৎসকগৰাকীয়ে ৷ দিশপুৰ আৰক্ষী(Dispur Police)ৰ অভিযানত পোহৰলৈ আহে এই কথা ৷

চামগুৰিৰ মাজৰআটিত প্ৰায়ে 6/7 জনীয়া বনৰীয়া হাতীৰ এটা জাকে পুৱা আৰু বিয়লি মুকলি বিচৰণ কৰে । ফলত এইবেলি শ্ৰীকৃষ্ণ ৰাস উৎসৱকলৈ শংকিত হৈ পৰিছে চামগুৰিৰ মাজৰআটিৰ ৰাইজ ৷

নগাঁৱৰ ধিং মহাবিদ্যালয়ত (Dhing College) গুৱাহাটী মেট্ৰ' হাস্পতালে (Guwahati Metro Hospital) হৃদৰোগ সম্পর্কত এক অভিলাষী স্বাস্থ্য সেৱা আচঁনিৰ অভিযান শুভাৰম্ভ কৰা হয় ৷ এই আঁচনিৰ দ্বাৰা বহুলোকৰ বিনামূলীয়া স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় ।

দেওবাৰে তিৰুপতিত অনুষ্ঠিত হ'ব ২৯ সংখ্যক দক্ষিণ আঞ্চলিক পৰিষদ (Southern Zonal Council)ৰ বৈঠকত । য'ত পৰিষদৰ অন্তৰ্গত ৰাজ্যসমূহৰ বিভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰা হ'ব । কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ মুখ্য সচিব আৰু জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকলেও ভাগ ল'ব এই বৈঠকত ।

বিটকইন কেলেংকাৰীয়ে (Bitcoin Scam) দেশত ব্যাপত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে । ইয়াৰ মাজতে কৰ্ণাটক চৰকাৰক বিভিন্ন ধৰণে সমালোচনা কৰিছে বিৰোধী কংগ্ৰেছে । কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত উচিত তদন্ত নকৰাৰো অভিযোগ তুলিছে কংগ্ৰেছে । কংগ্ৰেছৰ মতে শাসকীয় দলটোৱে এই কেলেংকাৰী গাপ দিয়াৰ চেষ্টা চলাইছে ।

জোনাই মহকুমা কৃষি বিভাগ(Sub-Divisional Agricuture Department Jonai)ৰ দুৰাৱস্থা ৷ এটি জৰাৰ্জীণ গৃহত চলিছে বিভাগটোৰ কাম-কাজ ৷ কানসাৰ নাই কৃষি বিভাগ(Agriculture Department)ৰ ৷

