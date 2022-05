গুৱাহাটী, 23 মে’: প্ৰত্যেক দিনে পৰিৱৰ্তনৰ কথা কোৱা বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ দিনতে এতিয়া প্ৰায়ে আৰম্ভ হৈছে মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ । শেহতীয়াকৈ পে'ট্ৰল-ডিজেল-ৰন্ধন গেছকে (Petrol price hike in Assam) ধৰি অত্যৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ পৰা জীৱন-দায়িনী ঔষধৰ মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণৰ দাবী তুলি অসম তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ উদ্যোগত সোমবাৰে চচলত পুৱা 8 বজাৰ পৰা 12 ঘণ্টীয়া প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে (TMC protest against price hike in Assam) ৷

অসম তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ দলটোৰ অৰ্ধশতাধিক কৰ্মীয়ে হাতে হাতে প্লে-কাৰ্ড লৈ ‘‘পে’ট্ৰল ডিজেলৰ মুল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰক,মুল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰক নহলে চৰকাৰে গাড়ী এৰক,মুল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণ কৰি চৰকাৰে আমাক জীয়াই থাকিবলৈ দিয়ক,বিজেপি চৰকাৰ হায় হায়’’ আদি বিভিন্ন শ্লো'গানৰে প্ৰতিবাদস্থলী উত্তাল কৰি তোলে ।

ৰিপুন বৰা

প্ৰতিবাদত ভাগ লৈ সভাপতি ৰিপুন বৰাই (Ripun Bora in Guwahati) কয়, ‘‘অচ্ছে দিনৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে শাসনৰ গাদী দখল কৰা বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত সকলো ধৰণৰ নিত্য প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীৰ আকাশলংঘী মূল্যবৃদ্ধিৰ বাবে সৰ্বসাধাৰণ লোকৰ অৱস্থা পানীত হাঁহ নচৰাৰ দৰে হৈছে ।’’

লগতে বৰ্তমান বিজেপি চৰকাৰখনক অসংবেদনশীল, দৰিদ্ৰ বিৰোধী, জন বিৰোধী আখ্যা দি বিশেষকৈ মূল্যবৃদ্ধিৰ হাজাৰটা উদাহৰণৰ ভিতৰত 8 হাজাৰ বিধ ঔষধৰ দাম 10 শতাংশৰ পৰা 40 শতাংশ বৃদ্ধি হোৱাৰ বাবে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে বুলি অসম তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুন বৰাই কয় ৷

লগতে "ঔষধৰ দাম বৃদ্ধিৰ ফলত এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে টকাৰ অভাৱত ৰোগীয়ে ঔষধ খাব নোৱাৰি মৃত্যু মুখত পৰিছে । এয়ে নেকি বিজেপি চৰকাৰৰ 'সব কা সাথ সবকা বিকাশৰ নমুনা" বুলি প্ৰশ্ন কৰি যদিহে চৰকাৰখনে মুল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰিব নোৱাৰে,তেন্তে গাদীত থকা প্ৰয়োজন নাই বুলি ব্যক্ত কৰে সভাপতিগৰাকীয়ে ।

