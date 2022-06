নিউজ ডেস্ক, 14 জুন: প্ৰৱল বৃষ্টিপাতৰ মাজতে গুৱাহাটী মহানগৰীত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন (Landslide in Guwahati) ৷ পশ্চিম বৰাগাঁৱৰ নিজৰাপাৰত নিশা পাহাৰৰ পৰা খহি অহা মাটিয়ে হেঁচা মাৰি ধৰিলে এটা ঘৰ ৷ নিশাটো ঘৰটোত বন্দী হৈ থাকিল চাৰিজন লোক ৷ ইয়াৰে তিনিজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিছে উদ্ধাৰকাৰী দলে (Three died in landslide at Guwahati) ৷ ইফালে বামুনীমৈদাম জ্যোতি নগৰ আৰু নৱগ্ৰহতো সংঘটিত হৈছে ভূমিস্খলনৰ ঘটনা ৷ পাহৰৰ মাটি খহি অহাৰ ফলত বন্ধ হৈ পৰিছে নৱগ্ৰহ পথ ৷ ওৰে নিশা প্ৰৱল বৃষ্টিপাত হৈ থকাৰ ফলত কৃত্ৰিম বানৰো উদ্ভৱ হৈছে মহানগৰীখনৰ বহুকেইটা স্থানত (Flood in Guwahati) ৷

