গুৱাহাটী, 8 জুল‍াই: ঈদৰ কোৰবানীক লৈ ৰাজ্য চৰকাৰে জাৰি কৰিছে জৰুৰী নিৰ্দেশনা (Assam government issues order on Kurbani)। এই সন্দৰ্ভত ৰাজ্যৰ গৃহ বিভাগে জিলাসমূহৰ উপায়ুক্ত আৰু আৰক্ষী অধীক্ষকলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে বিশেষ জৰুৰী নিৰ্দেশনা । এই নিৰ্দেশনা অনুসৰি ঈদৰ সময়ত গৰু, উট আৰু অন্যান্য জন্তুৰ অবৈধ হত্যা তথা কোৰবানী বন্ধ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে । লগতে ঈদৰ নামত পশু পৰিবহণ আইন উলংঘা কৰাসকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে (Ban order on Kurbani in Eid Ul Adha)।

উল্লেখ্য যে, এই সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে ভাৰত চৰকাৰৰ ভাৰতীয় পশু কল্যাণ পৰিষদ, মীন পালন, পশুপালন আৰু দুগ্ধজাত ৰক্ষা মন্ত্ৰণালয়ৰ সচিবে ৰ‍াজ্য চৰকাৰলৈ পত্র যোগে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছিল । ভাৰত চৰকাৰৰ কেইবাটাও বিভাগে জাৰি কৰা নিৰ্দেশনাৰ ভিত্তিত অসম চৰকাৰৰ গৃহ আৰু ৰ‍াজনৈতিক বিভাগৰ যুটীয়া সচিবে জিলা উপায়ুক্ত আৰু আৰক্ষী অধীক্ষক সকললৈ ৪ জুলাইত পত্র যোগে এই সন্দৰ্ভত নিৰ্দেশ দিয়ে ।

ঈদ-উজ-জোহাতকোৰবানীৰ ক্ষেত্ৰত জৰুৰী নিৰ্দেশনা অসম চৰকাৰৰ

নিৰ্দেশনাটোত গৰু পোৱালী, উট আৰু অন্যান্য জন্তুৰ অবৈধ হত্যা তথা কোৰবানী বন্ধ কৰাৰ বাবে স্পষ্টভাৱে কোৱা হয় (Kurbani in Eid Ul Adha) । সেইদৰে বকৰি ঈদৰ নামত যাতে কোনেও আইন উলংঘা কৰি জীৱ-জন্তুৰ সৰবৰাহ কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ দিয়া হয় । লগতে নিয়ম উলংঘাকাৰীৰ বিৰুদ্ধে আইনগত ব্যৱস্থা লোৱাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হয় (Assam government has ordered a ban of Kurbani) ।

উল্লেখ্য যে, ঈদৰ কোৰবানী সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলে জনোৱা আহ্বানক লৈ ৰাজ্যত ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে (Badaruddin Ajmal on Kurbani)৷ কোৰবানীৰ ঈদত যি জন্তু ব্যৱহাৰ কৰিলে ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ পবিত্র ধর্মীয় কর্তব্য আদায় হয় আৰু কাৰো অনুভুতিত আঘাত নপৰে তেনে জন্তু ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ ঈছলাম ধৰ্মালম্বী লোকলৈ আহ্বান জনাইছে অসম ৰাজ্যিক জমিয়ত উলামাৰ সভাপতি মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলে ।

তেওঁ বিবৃতি যোগে জনাইছে যে, ভাৰত এখন বিভিন্ন জাতি, জনগোষ্ঠী, ধর্মাৱলম্বী লোকৰ দেশ । এই দেশৰ অধিকাংশ লোক সনাতন ধর্মাৱলম্বী । সনাতন ধর্মত গৰু এবিধ পূজনীয় জন্তু । গাই গৰুক এই দেশৰ সংখ্যাগুৰু মানুহে মাতৃ-সম জ্ঞান কৰে । এই কথালৈ লক্ষ্য কৰি ২০০৮ চনত ভাৰতৰ সৰ্ববৃহৎ ইছলামিক শিক্ষানুষ্ঠান দাৰুল উলুম দেওবন্দে ঈদ-উল-আজহাত পাৰ্যমানে কোৰবানী পৰ্বত গৰু ব্যৱহাৰ নকৰাৰ বাবে এটি ৰাজহুৱা আবেদন জনাইছিল বুলি চিঠিত উল্লেখ কৰি আহ্বান জনাইছে ।

এতিয়া ৰাজ্যৰ ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী ৰাইজে আজমল বা দাৰুল উলুম দেওবন্দৰ আহ্বান আৰু চৰকাৰৰ নিৰ্দেশক কেনেদৰে গ্ৰহণ কৰে সেয়া অৱশ্যেই লক্ষ্যনীয় হ’ব ৷

লগতে পঢ়ক : ঈদ-উল-আজহাৰ কোৰবাণী সন্দৰ্ভত বদৰুদ্দিন আজমলৰ মন্তব্যক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া ভিন্ন মহলত