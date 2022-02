গুৱাহাটী, 7 ফেব্ৰুৱাৰী : আগন্তুক ব'হাগ বিহু উদযাপনৰ নামত ৰাজ্যত কোনো বিহু কমিটীয়ে ব্যৱসায়ী সকলৰ পৰা কোনো চান্দা (Collection of donation from business owners for Bihu ) সংগ্ৰহ কৰিব নোৱাৰিব । সোমবাৰে দিছপুৰ জনতা ভৱনত অনুষ্ঠিত সংবাদমেলত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই কথা ঘোষণা কৰে। তেওঁ কয় যে সেয়েহে ৰাজ্য চৰকাৰে এইবাৰ বিহু কমিটীসমূহক বিহু উদযাপন কৰাৰ বাবে ১ লাখ ৫০ হাজাৰ টকাকৈ বৰঙণি দিব (State goverment to give financial aid to Bihu comitees)। কিন্তু সেইবুলি সকলো বিহু কমিটীক চৰকাৰে বৰঙণি আগনবঢ়ায় ।

এইবাৰ বিহু কমিটীসমূহক বিহু উদযাপন বাবে চৰকাৰে দিব বৰঙণি: মুখ্যমন্ত্ৰী

যিবোৰ বিহু কমিটীয়ে পৰম্পৰাগতভাৱে পূৰ্বৰে পৰা ১ ব'হাগৰ পৰা ৭ ব'হাগৰ ভিতৰত বিহু উদযাপনৰ কৰি আহিছে সেইবোৰ বিহু কমিটীক বিহু উদযাপন কৰাৰ বাবে ১ লাখ ৫০ হাজাৰ টকাকৈ বৰঙণি দিব। এইক্ষেত্ৰত প্ৰতিখন জিলাৰ জিলা উপায়ুক্তক পৰম্পৰাগতভাৱে পূৰ্বৰে পৰা ১ ব'হাগৰ পৰা ৭ ব'হাগৰ ভিতৰত বিহু উদযাপনৰ কৰি অহা বিহু কমিটী নিৰ্বাচন কৰাৰ বাবে দায়িত্ব দিয়া হ'ব ।

মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে কয় যে, ক’ভিডৰ তিনিটাকৈ ঢৌৰ বাবে ৰাজ্যৰ ব্যৱসায়ী সকল আৰ্থিক ভাবে যথেষ্ট পৰিমাণে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে (Financial loss to business authorites for COVID) । যাৰবাবে কোভিডৰ তিনিটাকৈ ঢৌৰ বাবে আৰ্থিক ভাবে যথেষ্ট পৰিমাণে ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা ৰাজ্যৰ ব্যৱসায়ী সকলক বিহু উদযাপনৰ নামত চাদা খুজি হাৰাশাস্তি নকৰাৰ বাবে চৰকাৰে বিহু কমিটীসমূহক আৰ্থিক বৰঙণি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে সদৰি কৰে । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাইট লাইভ ইউত পঠোৱা হৈছে ।

