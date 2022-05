ডিফু, 28 মে': কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্বশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ(KAAC election 2022) পূৰ্বেই আজি ডিফুত কংগ্ৰেছকে ধৰি বিভিন্ন দলৰ প্ৰায় ছয় শতাধিক কৰ্মীয়ে বিজেপিত যোগদান কৰে (Joining in BJP at Diphu) । এই উপলক্ষে ডিফু চাৰি মাইলস্থিত বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত এক যোগদান সভাত ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ উপস্থিতিত এইসকল লোকে আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগদান কৰে বিজেপিত (Pijush Hazarika at Diphu)।

পীযুষ হাজৰিকাৰ উপস্থিতিত ডিফুত ছয় শতাধিক লোকে যোগ দিলে বিজেপিত

জিলা কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষনেতা ডেনিয়ল ইংতিকে প্ৰমুখ্য কৰি জিলা মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী, উপ-সভানেত্ৰীৰ লগতে বহুকেইগৰাকী সদস্যই কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰি গেৰুৱা দলটোক আকোঁৱালি লয় । পিছত সংবাদমাধ্যমৰ আগত ড৹ তুলিৰাম ৰংহাঙে কয় যে কাৰ্বি আংলঙৰ প্ৰতিটো ঘৰতে এতিয়া বিজেপিৰ পতাকা আছে ।

কংগ্ৰেছৰ লগতে অন্যান্য দলৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ কাৰ্বি আংলঙত স্থানেই নাই । সেয়েহে সকলোৱে বিজেপিত যোগদান কৰিছে বুলিও তেওঁ মন্তব্য কৰে ৷

লগতে পঢ়ক: হঠাৎ আলফামুখী কিয় এচাম যুৱক-যুৱতী !