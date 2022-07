গুৱাহাটী, 13 জুলাই: কামৰূপ মহানগৰ জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত মঙলবাৰে অনুষ্ঠিত হয় জিলা উন্নয়ন সমিতিৰ এখন সভা (Meeting of District Development Committee at DC Office) ৷ জিলাখনৰ অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত গৌৰী শংকৰ দাসৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত সভাত উপস্থিত থাকে জিলা পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিযয়া দৰথি সুচিয়াংগৰ লগতে জিলাখনৰ সকলো বিভাগৰে মূৰব্বী বিষয়াসকল ৷

উক্ত বৈঠকত মহানগৰৰ অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত সুকণ্যা বৰাই বিভাগসমূহৰ কাম-কাজৰ অগ্ৰগতিৰ ওপৰত পৰ্যালোচনা কৰে । অমৃত সৰোবৰ, জলজীৱন মিছন আদি আচঁনিৰ কাম-কাজৰ ওপৰতো বিশদভাৱে পৰ্যালোচনা কৰে । কেনেদৰে আচঁনিসমূহৰ সঠিক ৰূপায়ন কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে বিতং ভাৱে আলোচনা কৰা হয় ৷

সভাত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ (Assam CM Himanta Biswa Sharma) প্ৰাতিষ্ঠানিক গছপুলি ৰোপণ আঁচনিৰ অন্তৰ্গত ‘শ্যামলী চৌহদ’ কাৰ্যসূচীৰ সফল ৰূপায়ণৰ বাবে নিৰ্দেশ দিয়া হয় (Shyamali Chauhad under Institutional Tree Planting Scheme in Assam) ৷ আগতীয়া পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰিবলৈ আৰু অহা 15 জুলাইৰ পৰা নিজ নিজ কাৰ্যালয় চৌহদত গছ পুলি ৰোপণ কৰিবলৈ সকলো বিভাগকে নিৰ্দেশ দিয়া হয় । জিলাখনৰ প্ৰতিখন শিক্ষানুষ্ঠানত এই আচঁনি সফল ভাৱে ৰূপায়িত কৰিবলৈ বিদ্যালয় পৰিদৰ্শক প্ৰসন্ন বৰাক দায়িত্ব দিয়া হয় (Successful implementation of scheme) ৷

উল্লেখযোগ্য যে, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশমৰ্মে অহা 15 জুলাইৰ পৰা এমাহ যোৰা কাৰ্যসূচীৰে মহানগৰৰ সকলো চৰকাৰী কাৰ্যালয় তথা প্ৰতিষ্ঠানসমূহত গছ পুলি ৰোপনৰ এক বৃহৎ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে ৷

লগতে পঢ়ক: এক মিনিটত 1200 গছপুলি ৰোপণেৰে অভিলেখ