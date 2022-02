গুৱাহাটী, 24 ফেব্ৰুৱাৰী : যিমানেই মাজুলী উপ নিবাচন (Majuli By Election 2022) ৰ দিন চমু চাপিছে সিমানেই ৰাজনৈতিক নেতাসকলৰ মাজত এক চলিছে কথাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা ৷ ভোটদান আৰম্ভ নহওঁতেই চলিছে জয়লাভৰ জোখমাখ ৷

বৃহস্পতিবাৰে গুৱাহাটীৰ বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত পৌৰ সভা নিৰ্বাচনৰ বিজেপিৰ সংকল্প পত্ৰ (ইস্তাহাৰ) উন্মোচনী অনুষ্ঠান (Assam CM Released Sankalpa Patra of BJP)ত উপস্থিত থাকি মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আগন্তুক মাজুলী উপনিৰ্বাচনত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী অভিলেখ সংখ্যক ভোটৰ ব্যৱধানত জয়লাভ কৰিব বুলি মন্তব্য কৰে (CM Himanta Biswa Sarma reacts on Majuli By Election) ৷ ইয়াৰোপৰি মাজুলীৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক তথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালেও মাজুলীলৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ আহিব বুলি জানিব পৰা গৈছে (Minister Sarbananda Sonowal come to Majuli for election campaign) ।

মাজুলীত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে আহিব সৰ্বানন্দ সোণোৱাল

লগতে আগন্তুক মাৰ্চ মাহৰ 3 আৰু 4 তাৰিখে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ মাজুলীলৈ যাব বুলিও মন্তব্য কৰে ৷ এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাই মাজুলী বিধানসভাৰ উপ নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী প্ৰায় 70 হাজাৰ ভোটৰ ব্যৱধানত জয়লাভ কৰিব বুলি মন্তব্য কৰে (MLA Bhabesh Kalita reacts on Majuli By Election) ।

উল্লেখ্য যে, মাজুলী বিধানসভাৰ উপ নিৰ্বাচনত সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ ঘনিষ্ঠ ব্যৱসায়ী ভূৱন গামক বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰিছে । ইপিনে অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী চিত্তৰঞ্জন বসুমতাৰীয়ে বিৰোধী দলৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে ।

লগতে পঢ়ক : Majuli By Election 2022: মাজুলীৰ ৰাজীৱ ভৱনত অপূৰ্ব ভট্টাচাৰ্যৰ সংবাদ মেল