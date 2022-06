গুৱাহাটী,২৪ জুন: আজি ঘোষিত সাহিত্য অকাডেমিৰ অনুবাদ সাহিত্য বঁটা প্ৰাপকৰ তালিকাত প্ৰসিদ্ধ লেখিকা পৰী হিলৈদাৰী নিৰ্বাচিত হৈছে ৷ অৰুণাচলৰ প্ৰসিদ্ধ লেখিকা মামং দাইৰ ইংৰাজী উপন্যাস "The Legends of Pensam" গ্ৰন্থখনৰ অসমীয়া অনুবাদ “দাঁতি পাৰৰ মানুহ” নামৰ উপন্যাসখনৰ বাবে বিশিষ্ট লেখিকা পৰী হিলৈদাৰীৰ নাম সাহিত্য অকাডেমিৰ অনুবাদ সাহিত্য বঁটাৰ বাবে নিৰ্বাচিত হৈছে (Sahitya Akademi Award to Pori Hiloidari) ৷

ইফালে, জয়ন্তী গগৈৰ অসমীয়া উপন্যাস ”হিড়ীম্বা”উপন্যাসখনি একে নামেৰে বড়ো ভাষালৈ কৰা অনুবাদৰ বাবে ইন্দিৰা বড়োলৈ বড়ো ভাষাৰ অনুবাদ বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে (Sahitya Akademi Award to Indira Boro) । এই বতৰাক লৈ বিটিআৰৰ সদৰ কোকৰাঝাৰৰ লগতে সমগ্ৰ বড়োভূমিতে আনন্দৰ বন্যা বৈছে ৷

উল্লেখ্য যে, শুকুৰবাৰে বিয়লি সাহিত্য অকাডেমিয়ে আন আন ২১ টা ভাষাৰ অনুবাদ বঁটা প্ৰাপকৰ নাম ঘোষণা কৰে ।

