গুৱাহাটী, ২৩ জানুৱাৰী : ১ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা সামান্য পৰিমাণে শিথিল হব বৰ্তমানে ৰাজ্যত বাহাল থকা ক'ভিড বিধি নিয়ম (Relaxation of COVID rules in Assam) । দেওবাৰে এই ইংগিত দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্তবিশ্ব শৰ্মাই (CM Himanta on COVID) । দেওবাৰে বিয়লি এখন সংবাদমেলত ভাগ লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে কয় যে, বৰ্তমান নৈশ সান্ধ্য আইন নিশা ১০ বজাৰ পৰা চলি আছে যদিও ১ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা এই সময় এঘন্টা বৃদ্ধি কৰা হ'ব ।

অৰ্থাৎ, সান্ধ্য আইন চলিব নিশা ১১ বজাৰ পৰাহে । তেওঁ আৰু কয় যে, এতিয়া ৰাজ্যৰ স্কুল-কলেজ সমূহো নিয়মীয়াকৈ আৰম্ভ কৰিবলৈ চৰকাৰে সিদ্ধান্ত লৈছে । সম্প্ৰতি ৰাজ্যত অমিক্ৰ'নত আক্ৰান্ত হৈ চিকিৎসাধীন হোৱা লোকৰ সংখ্যা মাত্ৰ ১২ শতাংশ বুলি প্ৰকাশ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে (OMICRON in Assam) । সেয়েহে নতুনকৈ আৰু কোনো বাধা নিষেধ ৰাইজৰ ওপৰত জাপি দিব খোজা নাই বুলি স্পষ্ট কৰি দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাই ।

