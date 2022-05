গুৱাহাটী, ৩ মে': মানৱতাবাদীৰ জয়গানেৰে অসমবাসীৰ হৃদয়ত বিশেষ স্থান লাভ কৰা ৰতন টাটাই পুনৰ আন এক উপহাৰ দিলে অসমবাসীক । প্ৰতিবছৰে অসমৰ ২০ হাজাৰ যুৱক-যুৱতীক দক্ষতা সম্পন্ন কৰি সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ ক্ষেত্রত ৰতন টাটাই বিশেষ উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰিছে (Ratan Tata's initiative for employment of Assam youth) । অসম চৰকাৰ আৰু টাটা টেকন'লজী প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ চুক্তি (Agreement of Assam government and Tata group) অনুসৰি ৭৭ খন প্ৰতিষ্ঠানক চেণ্টাৰ অফ এক্সিলেন্স হিচাপে গঢ়াৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে ।

অসম চৰকাৰ আৰু টাটা টেকন'লজী লিমিটেডৰ (Tata Technology private limited) মাজত হোৱা চুক্তি অনুসৰি ৩৪ খন প'লিটেকনিক আৰু ৪৩ খন আই টি আইক উৎকৃষ্ট কেন্দ্ৰ হিচাপে গঢ়া তোলা হ'ব । ইয়াৰ পৰা প্ৰতিবছৰে ২০ হাজাৰ যুৱক-যুৱতীয়ে দক্ষতা বিকাশৰ প্ৰশিক্ষণ লাভ কৰিব আৰু লগতে লাভ কৰিব সংস্থাপন । ইয়াৰ বাবে ধাৰ্য কৰা ২৩৯০ কোটি টকাৰ ক্ষেত্রত আজি অনুষ্ঠিত হোৱা ৰাজ্যিক কেবিনেটে অনুমোদন জনায় । ৩৪খন পলিটিকেনিক আৰু ৪৩খন আই টি আইক উৎকৃষ্ট কেন্দ্ৰ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ৮৭ শতাংশ টকা পুঁজি ৰাজ্য চৰকাৰক টাটাই দিব ।

আনহাতে, বাকীখিনি ধন ৰাজ্য চৰকাৰে দিব । মুঠ ২,৩৯০ কোটি টকাৰ ৮৭ শতাংশ দিব টাটা টেকনল'জি প্ৰাইভেট লিমিটেডে । উল্লেখ যে এই পলিটেক'নিক আৰু আই আই টিৰ পৰা প্ৰতিবছৰে ২০ হাজাৰ দক্ষতাসম্পন্ন যুৱক-যুৱতী ওলাব আৰু অসম চৰকাৰে তেওঁলোকক সংস্থাপিত কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব । অসমৰ ক্ষেত্রত ৰতন টাটাৰ আন এক উল্লেখযোগ্য অৱদান । অসমবাসীৰ বাবে আপোন হৈ পৰা ৰতন টাটাই ৰাজ্যখনক দিলে আন এক উপহাৰ ।

ইতিমধ্যে, কেইবাখনো কেঞ্চাৰ হাস্পতাল নিৰ্মাণ কৰি থকাৰ পিছত এইবাৰ টাটাই সংস্থাপনৰ বাট মুকলি কৰিছে । উল্লেখ্য যে, ২০১৮ চনত স্বাক্ষৰিত চুক্তি অনুসৰি টাটা ট্ৰাষ্টৰ সহযোগত ৰাজ্যত কৰ্কট ৰোগৰ চিকিৎসাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে কেইবাখনো হাস্পতালত নিৰ্মাণ কৰি আছে । ইতিমধ্যে ২৮ এপ্ৰিলত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অসমৰ ডিব্ৰুগড়লৈ আহি ৬খন কৰ্কট চিকিৎসালয় মুকলি কৰাৰ লগতে আন ৭খন কৰ্কট চিকিৎসালয়ৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে ।

