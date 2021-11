গুৱাহাটী, ১৯ নৱেম্বৰ : গ্ৰন্থ বিক্ৰেতাৰ পিতামহস্বৰূপ তথা 'প্ৰকাশিকা' গ্ৰন্থ বিপনীৰ স্বত্বাধিকাৰী গিৰিপদ দেৱ চৌধুৰী আৰু নাই । ক'ভিডত আক্ৰান্ত হোৱা বিশিষ্ট প্ৰকাশক গৰাকীয়ে শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া ৬ বজাত গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে । মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁৰ বয়স আছিল ৯০ বছৰ ।

সকলো গ্ৰন্থ বিক্ৰেতাৰ মাজত 'মামা' হিচাপে পৰিচিত তথা প্ৰকাশিকা গ্ৰন্থ বিপনীৰ স্বত্বাধিকাৰী গিৰিপদ দেৱ চৌধুৰীয়ে ১৯৩২ চনৰ ১৬ আগষ্টত এতিয়াৰ বজালী জিলাৰ পাটাছাৰকুছিত জন্মগ্ৰহণ কৰে । ২০০১ চনৰ ২০১১ চনলৈ সদৌ অসম পুথি প্ৰকাশক আৰু বিক্ৰেতা সন্থাৰ সভাপতি হিচাপে তেওঁ কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল । তেওঁ অতি স্বাধীন চেতিয়া আৰু স্পষ্টবাদী ব্যক্তি আছিল । যিকোনো বিষয়ৰ ওপৰত বক্তৃতা দি তেওঁ ৰাইজক আশ্বস্ত কৰিব পাৰিছিল ।

বিশিষ্ট গ্ৰন্থ প্ৰকাশক গিৰিপদ দেৱ চৌধুৰীৰ দেহাৱসান

গিৰিপদ দেৱ চৌধুৰীয়ে জ্যেষ্ঠ ভাতৃ প্ৰয়াত অম্বিকা পদ চৌধুৰী লগত গ্ৰন্থ ব্যৱসায়ীৰ সৈতে জড়িত হৈ ১৯৭৫ চনত বাণী প্ৰকাশনৰ ৰূপালী জয়ন্তী সময়ত গুৱাহাটীৰ পাণবজাৰত 'প্ৰকাশিকা' গ্ৰন্থ বিপনী আৰম্ভ কৰে । তেওঁ কেইবাখনো শিশুগ্ৰন্থ ৰচনা কৰিছিল । তাৰ ভিতৰত বাল্মীকি ৰামায়ণ, বেদব্যাস মহাভাৰত, কথা সৰিৎ সাগৰ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য । All quite on the western front নামৰ এসময়ত জনপ্ৰিয় উপন্যাসখন একে শিৰোনামাৰে তেওঁ অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰি প্ৰকাশ কৰিছিল । তেওঁ অসমৰ বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমত নিয়মীয়াকৈ বিভিন্ন প্ৰাসংগিক বিষয়ত প্ৰৱন্ধ পাতি লিখিছিল ।

গিৰিপদ দেৱ চৌধুৰীৰ মৃত্যুত পাণবজাৰৰ সকলো গ্ৰন্থ বিপণীৰ লগতে অসমৰ সকলো গ্ৰন্থ বিপনীক শনিবাৰে বন্ধ ৰাখিবলৈ সদৌ অসম পুথি প্ৰকাশক আৰু বিক্ৰেতা সন্থাই আহ্বান জনাইছে । বিশিষ্ট প্ৰকাশক গৰাকীৰ মৃত্যুত ৰাজ্যৰ বৌদ্ধিক মহলত শোকৰ ছাঁ পৰিছে ।

