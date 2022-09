গুৱাহাটী, ২৩ ছেপ্টেম্বৰ: বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা অৰ্থাৎ 22 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা দেশজুৰি চলিছে পপুলাৰ ফ্ৰন্ট অৱ ইণ্ডিয়া (Popular Front of India) চমুকৈ PFI ৰ বিৰুদ্ধে NIA আৰু ED ৰ অভিযান (Raids against PFI) ৷

ইতিমধ্যে সংস্থা দুটাই দেশৰ কেইবাখনো ৰাজ্যৰ পৰা শতাধিক PFIৰ নেতা-সদস্য গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ৷ NIA আৰু ED য়ে অভিযান চলোৱা ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলকেইটা হৈছে অসম, উত্তৰ প্ৰদেশ, মধ্য প্ৰদেশ, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, মহাৰাষ্ট্ৰ, দিল্লী, ৰাজস্থান, তেলেংগানা, কৰ্ণাটক, তামিলনাডু, কেৰালা আৰু পুডুচেৰী (PFI leaders arrested by NIA) ৷

অসমৰো কেইবাখনো জিলাত পুৱাৰ পৰাই সংস্থা দুটাৰ বিষয়াই অভিযান চলাইছে (NIA raids against PFI in Assam) ৷ নগাঁও, কামৰূপ মহানগৰ, কামৰূপ গ্ৰাম্য, কৰিমগঞ্জ আদি কেইবাটাও স্থান চলিছে অভিযান ৷

বৃহস্পতিবাৰে নিশা NIA আৰু ED য়ে কৰিমগঞ্জ (PFI leaders arrested by NIA in Karimganj) আৰু গুৱাহাটীত অভিযান চলাই দুজনকৈ PFIৰ লগত জড়িত দুজনক আটক কৰে (PFI leaders arrested by NIA in Guwahati) ৷ এই দুজনকে সম্প্ৰতি কাহিলিপাৰাৰ SOUৰ থানাত সোধপোচ কৰি আছে আৰক্ষী আৰু বিভিন্ন চোৰাংচোৱা সংস্থাৰ বিষয়াই ৷

আনহাতে দুজনকে আজিয়েই আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ’ব ৷ উল্লেখ্য যে, এই অভিযানৰ পিছত বৰ্তমানলৈ অসমত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে 12 জন PFI সদস্যক ৷

