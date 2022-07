গুৱাহাটী, 18 জুলাই: এ আই ইউ ডি এফৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ ভোটদানক লৈ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে বিৰোধী দলৰ দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই (Debabrata Saikia expressed doubts about AIUDF vote in Presidential Election) । সোমবাৰে ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ চলি থকাৰ মাজতে দিছপুৰত বিৰোধী দলৰ দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই এ আই ইউ ডি এফক লৈ কৰা এই মন্তব্যই বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে (Opposition leader Debabrata Saikia remarks on presidential election) ।

তেওঁ কয়, "এ আই ইউ ডি এফে এন ডি এ ৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ প্ৰাৰ্থী দ্ৰৌপদী মুৰ্মুক (NDA candidate Droupadi Murmu) নে বিৰোধী দলৰ প্ৰাৰ্থী যশোৱন্ত সিনহাক ভোট দিয়ে ক’ব নোৱাৰো ।’’ লগতে "দেশত পুতলা ৰাষ্ট্ৰপতিতকৈ বিবেকবান ৰাষ্ট্ৰপতিৰ প্ৰয়োজন । কংগ্ৰেছৰ সকলো বিধায়ক আৰু চি পি আই এম আৰু ৰাইজৰ দলৰ বিধায়কে বিৰোধী দলৰ প্ৰাৰ্থী যশোৱন্ত সিনহাক ভোট দিব" বুলি মন্তব্য কৰে বিৰোধী দলৰ দলপতিগৰাকীয়ে ৷

ইফালে দেওবাৰে এ আই ইউ ডি এফৰ নেতা বদৰুদ্দিন আজমলে বিৰোধী দলৰ প্ৰাৰ্থী যশোৱন্ত সিনহাক (Presidential candidate Yaswant Sinha) ভোট দিব বুলি স্পষ্ট কৰিছিল । লগতে যশোৱন্ত সিনহা অসম ভ্ৰমণৰ সময়ত এ আই ইউ ডি এফে পৃথকে গুৱাহাটীৰ হোটেল তাজ ভিভান্তাত আলোচনাত মিলিত হৈ তেওঁক ভোটদান কৰাত সহমত দিছিল (AIUDF support Yashwant Sinha in presidential election)।

তাৰ মাজতে, সোমবাৰে ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হৈ থকাৰ সময়তে দিছপুৰত বিধায়ক অখিল গগৈয়ে দ্ৰৌপদী মুৰ্মুকলৈ বি জে পি আৰু আৰ এছ এছে দেশত ঘৃণনীয় ৰাজনীতিৰ সূত্ৰপাত কৰিছে বুলি বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰে। বি জে পি আৰু আৰ এছ এছে দ্ৰৌপদী মুৰ্মুক আধিবাসী মহিলা বুলি কৈ ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ বাবে প্ৰক্ষেপ কৰি আধিবাসী ৰাজনীতিৰ ট্টাম কাৰ্ড খেলিছে বুলি গগৈয়ে অভিযোগ কৰে । উল্লেখ্য যে, অসমত দিছপুৰৰ বিধানসভাৰ চেন্টেল হলত পুৱা 10 বজাৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হৈছে ।

অসমৰ শাসক আৰু বিৰোধী বিধায়কসকলে দিছপুৰৰ বিধানসভাৰ চেন্টেল হলত পুৱা 10 বজাৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ ভোটদান কৰি আছে । ভোটদানৰ বাবে বিধায়কসকলৰ বাবে গুলপীয়া বেলট আৰু সাংসদসকলৰ বাবে সেউজীয়া ৰঙৰ বেলটৰ ব্যৱস্থা কৰিছে । ভোটদানত বেগুনীয়া চিয়াহী ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব ।

ভোটদান সম্পূৰ্ণ গোপনীয়তা অৱলম্বন কৰা হৈছে । জানিব পৰা মতে দিছপুৰৰ বিধানসভাৰ চেন্টেল হলত মুঠ 123 গৰাকী বিধায়কে ভোটদান কৰিব । কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক ভৰত চন্দ্ৰ নৰহে সংসদৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত ভোটদান কৰিব । লগতে অসমৰ কেউজন সাংসদেই সংসদত ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত ভোটদান কৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

ইপিনে, এ আই ইউ এফৰ দুজন বিধায়ক নিজামুদ্দিন চৌধুৰী আৰু সুজামউদ্দিন লস্কৰে হজলৈ যোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ভোটদান কৰিব নোৱাৰিব । উল্লেখ্য যে বিয়লি ভোটদান সম্পন্ন হোৱাৰ পাছতে বেলট বাকচটো পৰৱৰ্তী উপলব্ধ বিমানযোগে নতুন দিল্লীলৈ লৈ যোৱা হ'ব । ৰাজ্যসভাত স্থাপন কৰা ষ্ট্ৰং ৰূমত সেইটো জমা কৰিব লাগিব বুলি অসমৰ ৰিৰ্টানিং বিষয়াই জানিবলৈ দিছে ।

