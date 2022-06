গুৱাহাটী, 10 জুন : দশমৰ দেওনা পাৰ হোৱা অৰ্থাৎ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা উত্তীৰ্ণ হোৱা শিক্ষার্থীসকলৰ বাবে উচ্চতৰ মাধ্যমিকত নামভৰ্তিৰ (Higher secondary first year admission) আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে (Online application process for admission to Assam higher secondary begins) । উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদে (Assam Higher Secondary Education Council) এই সন্দৰ্ভত জাননী জাৰি কৰা অনুসৰি, উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ প্ৰথম বৰ্ষত নামভৰ্তিৰ প্ৰ-পত্ৰ পূৰ্ণৰ বাবে ইতিমধ্যে প্ৰৱৰ্তন কৰা 'দর্পণ' প'ৰ্টেল আৰু 'শিক্ষা সংসদ প'ৰ্টেল' ২০২২-২৩ বৰ্ষৰ প্ৰ-পত্ৰ পূৰণৰ বাবে খুলি দিয়া হৈছে (Online portal opening by AHSEC) ।

শিক্ষা বিভাগৰ জাননী অনুসৰি, 7 জুনৰপৰা 18 জুনৰ ভিতৰত অনলাইন প্ৰ-পত্ৰ পূৰ্ণ কৰিব লাগিব । সংসদৰ অধ্যক্ষ ৰুক্ম গোহাঁই বৰুৱাই জনোৱা অনুসৰি, শিক্ষাৰ্থীসকলে সৰ্বাধিক পাঁচখন শিক্ষানুষ্ঠানৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব । পাঁচোখনতে বাছনিভুক্ত প্ৰাৰ্থীয়ে নিজৰ পছন্দ শিক্ষানুষ্ঠানত নামভৰ্তি কৰিব পাৰিব ।

শিক্ষানুষ্ঠানসমূহে মেধাৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰিব আৰু অনলাইন অনুমোদনৰ পাছত শিক্ষা সংসদে চূড়ান্ত তালিকা প্ৰকাশ কৰিব বুলি জানিব দিয়ে সংসদৰ অধ্যক্ষগৰাকীয়ে । উল্লেখ্য যে, এই ব্যৱস্থা যোৱা বছৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰা হৈছে । নামভৰ্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰাৰ বাবে ইতিমধ্যে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ আসনকে ধৰি সকলো তথ্যৰ অনলাইন উন্নীতকৰণৰ কাম দুই-এদিনতে সম্পূর্ণ হ'ব বুলি শিক্ষা সংসদৰ পৰা সদৰি কৰিছে ।

উন্নীতকৰণ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছত উচ্চতৰ মাধ্যমিকত এইবাৰৰ আসনৰ প্ৰকৃত সংখ্যা প্ৰকাশ কৰা হ’ব । ইপিনে এইবাৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত আৰু অসম হাইমাদ্ৰাছা পৰীক্ষাত উত্তীর্ণ হোৱা শিক্ষার্থীসকলে উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ প্ৰথম বৰ্ষত নামভৰ্তি কৰিব পৰাকৈ ৰাজ্যৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত পর্যাপ্ত আসন আছে বুলি শিক্ষা বিভাগে দাবী কৰিছে ।

উত্তীর্ণৰ সংখ্যাৰ অনুপাতে উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ প্ৰথম বর্ষত পর্যাপ্ত আসন থাকিলেও অৱশ্যে পছন্দৰ শিক্ষানুষ্ঠানত নামভৰ্তিৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষার্থীসকল আসনক লৈ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব । এইবাৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত মুঠ ২,২৯,১৩১ গৰাকী আৰু অসম হাইমাদ্ৰাছা পৰীক্ষাত ৫,৭২১ গৰাকী শিক্ষার্থী উত্তীৰ্ণ হৈছে ।

সৰ্বমুঠ উত্তীর্ণ হৈছে দুই লাখ ৩৪ হেজাৰ ৮৫২গৰাকী । অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদৰ তথ্য অনুসৰি, ৰাজ্যত চৰকাৰী আৰু বেচৰকাৰী দুয়োটা খণ্ড মিলাই উচ্চতৰ মাধ্যমিকত দিবা-নৈশ সকলো শাখা ধৰি চাৰে চাৰি লাখৰ বেছি আসন আছে । বিগত শিক্ষাবর্ষত উত্তীর্ণৰ হাৰ হঠাৎ বৃদ্ধি পোৱাত (বিকল্প মূল্যায়ন পদ্ধতিৰে ফল ঘোষণা কৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত) ইতিমধ্যে উচ্চতৰ মাধ্যমিক আৰু স্নাতক পাঠ্যক্ৰমত আসনৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰা হৈছিল ।

শিক্ষা বিভাগৰ তথ্য অনুসৰি ৰাজ্যৰ প্ৰাদেশীকৃত উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহত কলা, বিজ্ঞান, বাণিজ্য, বৃত্তিমুখী সকলো শাখা মিলাই প্ৰায় দুই লাখ ১০ হেজাৰ আসন আছে । মহাবিদ্যালয়সমূহত আছে প্ৰায় ৮০ হেজাৰ আসন । সেইদৰে অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদৰ অধীনত পঞ্জীয়নকৃত বেচৰকাৰী খণ্ডৰ শিক্ষানুষ্ঠানত উচ্চতৰ মাধ্যমিক প্ৰথম বর্ষত প্ৰায় এক লাখ ৭০ হেজাৰ আসন আছে ।

