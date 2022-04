গুৱাহাটী, 18 এপ্ৰিল: ‘‘বিহুৰ সময়ছোৱাত মহানগৰীত এটাও পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱা নাই ’’ (No road mishap in Guwahati city during Bihu days) এইবুলি মঙলবাৰে মহানগৰ যান বাহন আৰক্ষীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত এক সংবাদমেলত মহানগৰ যুটীয়া আৰক্ষী আয়ুক্ত পাৰ্থসাৰথি মহন্তই মন্তব্য কৰে (Press meet of Guwahati Joint Commissioner of Police) ৷

লগতে 2019 চনত বিহুৰ সময়ত পথ দুৰ্ঘটনাত 4 জনকৈ লোকে দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল বুলি সদৰি কৰি কয় যে, 14-17 এপ্ৰিললৈ মহানগৰীত 101 খন বিহু সমিতিৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হৈছিল । বিগত দুটা বছৰ ক’ভিডৰ বাবে বিহু অনুষ্ঠিত নোহোৱাৰ ফলত এইবছৰ এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান 7 লাখ লোকে উপভোগ কৰে বুলিও সদৰি কৰে মহন্তই ৷

আনহাতে, যি দুই এটা পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে সেয়া বিহুৰ লগত জড়িত নহয় বুলি মন্তব্য কৰে মহানগৰ যুটীয়া আৰক্ষী আয়ুক্ত পাৰ্থসাৰথি মহন্তই ৷ তদুপৰি, বিহুৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসমূহত ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা নহ’লে ট্ৰেফিক সমস্যা ৰোধ (Traffic issue in Guwahati during bihu) কৰিব নোৱাৰিলেহেতেন বুলি মন্তব্য কৰে যুটীয়া আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকীয়ে ।

