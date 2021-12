গোৱাত অনুষ্ঠিত হোৱা টাইকোৱাণ্ডো প্ৰতিযোগিতাত নামৰূপৰ ৮ গৰাকী খেলুৱৈয়ে লাভ কৰিলে পদক (Assam taekwondo player won medal at Goa) । অসমৰ হৈ ৬ টা স্বৰ্ণ, ১ টাকৈ ৰূপ আৰু ব্ৰঞ্জৰ পদক অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল খেলুৱৈকেইগৰাকী ।

দেওবাৰে ৰাজধানী দিল্লীত এজন লোকৰ দেহত ধৰা পৰিছে কৰ’ণাৰ নতুন প্ৰকাৰ অ’মিক্ৰণৰ উপস্থিতি (First omicron case detected in Delhi) ৷ টানজানিয়াৰ পৰা ভাৰতলৈ আহিছিল ব্যক্তিগৰাকী ৷

বাংলাদেশৰ সৈতে বিদ্যুৎ বিক্ৰী চুক্তিৰ নৱীকৰণ কৰিলে ত্ৰিপুৰাৰ বিদ্যুৎ বিভাগে (TSECL renews power sale agreement with Bangladesh) । এতিয়াৰে পৰা ত্ৰিপুৰাই বাংলাদেশক সৰ্বাধিক ১৯২ মেগাৱট বিদ্যুৎ বিক্ৰী কৰিব পাৰিব । এই চুক্তিৰ ম্যাদ ২০২৬ চনলৈ থাকিব ।

অসমত প্ৰতিদিনে মহিলাৰ বিৰুদ্ধে সংঘটিত হৈছে লিংগ বৈষম্যৰ ঘটনা (Gender based violence against women in Assam)। সেয়ে ৰাইজৰ মাজত সজাগতা সৃষ্টিৰ বাবে সমাজ কল্যাণ বিভাগে আয়োজন কৰিছে সজাগতামূলক কাৰ্যসূচীৰ (Awarness program against violence) । ডিফুত শনিবাৰে উলিওৱা হয় সজাগতামূলক সমদলৰ ।

আজি শিখৰ ধৱনৰ 36 বছৰীয়া জন্মদিন ৷ জন্মদিনৰ প্ৰাকমূহুৰ্তত খেলুৱৈগৰাকী "শীৰ্ষ পাঁচটা ইনিংছ" এবাৰ জুকিয়াই চাও আহক-

লেখিকা শিখা শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে সদৌ অসম গৰিয়া মৰিয়া দেশী জাতীয় পৰিষদে সাব্যস্ত কৰিলে উত্তাল প্ৰতিবাদ(Protest against Sikha Sarma)। শনিবাৰে বিলাসীপাৰাৰ বেলতলী চাৰিআলিত সাব্যস্ত কৰা এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে শিখা শৰ্মাক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী উত্থাপন কৰে সংগঠনটোৱে ৷

নাগালেণ্ডত শনিবাৰে মাজনিশা উত্তপ্ত পৰিস্থিতি(Tension grips Nagaland) । নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ গুলীচালনা(Security forces firing in Nagalnad) ত নিহত হয় 13 জনকৈ নগা যুৱক(13 civilians dead in firing incident in Nagaland) ৷ ঘটনাৰ প্ৰতিবাদস্বৰূপে গাঁওবাসীয়ে জ্বলাই দিয়ে নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ বাহন ৷ অগ্নি সংযোগৰ ফলত এজন নিৰাপত্তাৰক্ষী নিহত হোৱাৰ সন্দেহ ৷ ইফালে বহিৰ্জগতৰ পৰা সংযোগ বিচ্ছিন্ন ৰাখিবলৈ মন জিলাত ইণ্টাৰনেট সেৱা বন্ধ(Internet shutdown in Mon district) ৰাখিছে প্ৰশাসনে ৷

নেছনেল ক্ৰাইম ৰেকৰ্ডছ ব্যুৰ'ৰ শেহতীয়া প্ৰতিবেদন অনুসৰি অসমত শিশু নিৰ্যাতনৰ ঘটনা বৃদ্ধি পাইছে (Child abuse cases increases in assam)। সংসদক কংগ্ৰেছ সাংসদ আব্দুল খালেকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত এই কথা প্ৰকাশ কৰিলে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ মহিলা আৰু শিশু উন্নয়ন মন্ত্ৰালয়ে ।

বিকী কৌশল(Vicky Kaushal) আৰু কেটৰিণা কাঈফে(Katrina Kaif) বিয়ালৈ দুয়োৰে প্ৰাক্তন প্ৰেমিক-প্ৰেমিকাক নিমন্ত্ৰণ নিদিয়া বুলি জানিব পৰা গৈছে । কেটৰিণাই ৰণবীৰ কাপুৰ(Ranbir Kapoor) আৰু চলমান খান(Salman Khan)ক নিমন্ত্ৰণ নিদিয়াৰ লগতে বিকীয়েও প্ৰাক্তন প্ৰেয়সী হৰলীন ছেট্টী(Hareleen Sethi)ক বিবাহৰ বাবে নিমন্ত্ৰণ দিয়া নাই(Vicky-Katrina not inviting their ex-flames) ৷

গীতানগৰ আৰক্ষীয়ে জু-ৰোড পথৰ পৰা ড্ৰাগছসহ এজন যুৱকক কৰায়ত্ত(Drugs Seized at Geetanagar) কৰে ৷ শনিবাৰে নিশা সংঘটিত হয় এই ঘটনা ৷