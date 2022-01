আগৰতলাৰ পৰা দিল্লীলৈ যোৱা নামনিমুৱা তেজস্ব এক্সপ্ৰেচৰ পৰা জব্দ গাঞ্জা (Weed seized from Tejwash express)৷ ৰেল আৰক্ষী আৰু ৰেল সুৰক্ষা বাহিনীয়ে যুটীয়াভাৱে অভিযান চলায় গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচনত জব্দ কৰে গাঞ্জাখিনি ৷

ইটিভি ভাৰত এক্সক্লুছিভ ব্ৰেকিং মুলায়ম সিং যাদৱৰ সৰু বোৱাৰী অপৰ্ণা যাদৱে কাইলৈ দিল্লীত বিজেপিত যোগদান কৰাৰ সম্ভাৱনা দেখা দৈছে (Mulayam's younger daughter in law might join BJP) ৷ তেওঁৰ সৈতে যোগদান কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে কেইবাজনো জ্যেষ্ঠ নেতাৰ ৷

কাৰ্বি শান্তি চুক্তিৰ পিছত কাৰ্বি পাহাৰলৈ শান্তি নামি অহাৰ ধাৰণা কৰা হৈছিল ৷ শান্তিচুক্তি স্বাক্ষৰকাৰী উগ্ৰপন্থী সংগঠন সমুহেও দাবী কৰিছিল পাহাৰীয়া জিলাখনত শান্তি নামি অহাৰ কথা ৷ পিছে এইবাৰ শান্তি চুক্তিৰ দফা ২.৩ বাতিলৰ দাবীত ডিফুত সাব্যস্ত কৰা হ’ল প্ৰতিবাদ (Protest against clause of Karbi peace accord) ৷ সবিশেষ জানো আহক ৷

ৰাজ্যত বিগত ২৪ ঘণ্টাত ক’ভিড-১৯ য়ে ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ৷ গুৱাহাটীত ক’ভিডত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পোৱাৰ লগতে শেহতীয়াভাৱে ৰাজ্যৰ কেইবাখনো জিলাত কৰ’ণাত আক্ৰান্তৰ সংখ্যাই ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ৷ স্বাস্থ্য বিভাগৰ শেহতীয়া তথ্য মতে, ৰাজ্যৰ আঠখন জিলাত ক’ভিড পৰিস্থিতি জটিলৰ দিশে (covid situation is critical in eight districts of assam) গতি কৰিছে ৷

মঙলবাৰে কইনাধৰাত অনুষ্ঠিত সৰ্বদলীয় বৈঠকৰ বাবে পলমকৈ নিমন্ত্ৰণী পত্ৰ পালে ৰাইজৰ দলে (All party meeting With CM Himanta Biswa Sarma) ৷ যাৰ বাবে ৰাজনৈতিক দলটোৰ প্ৰতিনিধি উপস্থিতি নাথাকিল বৈঠকত ৷ তথাপি দলৰ হৈ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ দিয়া এক পত্ৰযোগে বহুকেইটা স্পৰ্শকাতৰ বিষয়ৰ ওপৰত মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে ৷

ৰাজ্যত ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ক’ভিডৰ তৃতীয় ঢৌৱে ৷ স্বাস্থ্য বিভাগৰ খবৰ অনুসৰি প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় ঢৌতকৈ অতি ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ক’ভিডৰ তৃতীয় ঢৌৱে (Third wave of Covid in Assam) ।

সোমবাৰে যোৰহাট আৰক্ষীয়ে দাখিল কৰা অনিমেষ হত্যাকাণ্ডৰ চাৰ্জশ্বীট (Charge sheet for Animesh Bhuyan murder case) ত অন্তৰ্ভূক্ত নহ’ল ঘটনাৰ লগত জড়িত থকাৰ সন্দেহত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা সুভাষ বৰাৰ নাম ৷ ইয়াকে লৈ উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে যুৱ ব্যৱসায়ী সুভাষ বৰাৰ পৰিয়ালৰ লগতে গাঁৱবাসী ৷

নেভেল ডকয়াৰ্ড মুম্বাইত আজি সংঘটিত হয় এক দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা ৷ আইএনএছ ৰণবীৰৰ এটা আভ্যন্তৰীণ কম্পাৰ্টমেণ্টত হোৱা বিস্ফোৰণত (Explosion Onboard INS Ranvir) ৩ জন নৌসেনা জোৱানে প্ৰাণ হেৰুৱায় ।

মেঘালয়ৰ সৈতে সীমা সমস্যা(Assam Meghalaya border conflict)ক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে বৈঠকত আছু, এবছু, নিখিল ৰাভা ছাত্র সন্থা, গাৰো ছাত্র সন্থা আৰু গোৰ্খা ছাত্র সন্থাৰ প্ৰতিনিধি (Assam CM discusses border issues with regional organizations) । ২০১১ চনৰ অৱস্থিতিৰ ভিত্তিতেই অসম-মেঘালয় সীমা সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধানৰ পোষকতা আছুৰ । আলোচনাৰ মাজেৰেই সীমা সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধান বিচৰা হৈছে। ৰাজ্য চৰকাৰে কেন্দ্ৰলৈ প্ৰস্তাৱ প্ৰেৰণ কৰাৰ পূৰ্বে অসমৰ দল-সংগঠনৰ মতামত গ্ৰহণ কৰ‍া হৈছে ।

কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ইষ্টাৰ্ণ আৰ্মি কমাণ্ডাৰ লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল মনোজ পাণ্ডেক সেনাৰ পৰৱৰ্তী VCAS হিচাপে নিযুক্তি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছে (Gen Manoj Pandey will be next VCAS)। লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল চিপি মোহান্তিৰ পাছতে জেনেৰেল পাণ্ডে হ'ব দেশৰ পৰৱৰ্তী VCAS ।