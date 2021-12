লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলাই শুকুৰবাৰে ভাষণ ৰাখিব অসম বিধান সভাৰ মজিয়াত(Lok Sabha Speaker to address Assam Legislative Assembly) ৷ ইয়াৰ পূৰ্বে অধ্যক্ষগৰাকীয়ে বিধানসভা টিভি নামেৰে মুকলি কৰিব এটা ডিজিটেল চেনেলৰ ৷

কামৰূপ মহানগৰ জিলাত মুকলি ‘Swagatam’ অনলাইন পৰ্টেল । ৰাইজে অনলাইন যোগে এই পৰ্টেলৰ সহায়ত এপইণ্টমেণ্ট ল’ব পাৰিব উপায়ুক্ত-অতিৰিক্ত উপায়ুক্তৰ ৷ এই পৰ্টেলটো মুকলি কৰে মহানগৰ জিলা উপায়ুক্ত পল্লৱ গোপাল ঝায়ে (Kamrup Metro DC Pallav Gopal Jha launches Swagatam portal) ৷

বিধানসভাত ৰাজ্যৰ কয়লাৰ খনন আৰু পৰিবহণ সন্দৰ্ভত বিতৰ্ক (Debate on mining and transportation of coal in assembly)। বিতৰ্কৰ মাজতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণা, কয়লা খনন-পৰিবহণ আৰু বাৰ্মিজ চুপাৰি সন্দৰ্ভত নতুন এছ অ' পি প্ৰকাশ কৰিব অসম চৰকাৰে ।

কংগ্ৰেছক পিচলৈ ঠেলি মেঘালয়ত প্ৰধান বিৰোধী দলত পৰিণত হ’ল তৃণমূল কংগ্ৰেছ (TMC becomes Principal Opposition party in Meghalaya) ৷

20 বছৰৰ পাচত পুনৰ দেখা যাব তাৰা সিং আৰু ছাকিনাৰ প্ৰেম কাহিনী ৷ ইতিমধ্যে সমাপ্ত হৈছে ছবিখনৰ চিত্ৰগ্ৰহণ ৷ 2022 চনত মুক্তি লাভ কৰিব ছবিখনে ৷ ইয়াৰ পূৰ্বে মুক্তি লাভ কৰা গদাৰ: এক প্ৰেম কথাত ছানি দেউল(Sunny Deol in Gadar2)ৰ বিপৰীতে অভিনয় কৰিছিল আমিশা পেটেলে (Ameesha Patel in Gadar2) ৷

কৰ্ণাটক বিধানসভাত গৃহীত হ’ল Right to Freedom of Religion Bill 2021 ৷ এই বিধেয়কৰ জৰিয়তে প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে কোনো ব্যক্তিকেই নিজৰ ধৰ্ম সলনি কৰিবলৈ বাধ্য কৰিব নোৱাৰিব ৷

ধেমাজি কৃষি চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ অধীনৰ কাইটং ফুকন গাঁৱৰ কঢ়া নদীৰ পাৰৰ চন পৰা মাটি সেউজীয়া হৈ পৰিছে এক দাম্পতীৰ প্ৰচেষ্টাত( Green Revolution with Farming) ৷

পৌৰসভা নিৰ্বাচনক লৈ কঁকালত টঙালি বান্ধিছে বিজেপি সংখ্যালঘু মৰ্চাই(BJP Minority Front ready for Municipality election) ৷ ডিব্ৰুগড়ত বিজেপি সংখ্যালঘু মৰ্চাৰ কাৰ্যনিবাহক সভা অনুষ্ঠিত কৰি সাজু হৈছে পৌৰসভা নিৰ্বাচনলৈ ৷

অৱশেষত বিধানসভাত গৃহীত হ'ল গো-সুৰক্ষা আইন সংশোধনী বিধেয়ক (Cattle Preservation Amendment Bill passed in assembly) । বিৰোধীৰ তীব্ৰ বিৰোধিতাৰ মাজতো যোৱা অধিৱেশনত শাসক পক্ষই সদনত ধ্বনি ভোটৰ দ্বাৰা গৃহীত কৰিছিল । পূৰ্বৰ সেই আইনখনৰে কেতবোৰ সংশোধনী আনি বিধেয়ক উত্থাপন কৰা হয় ।