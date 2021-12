আজি শ্বহীদ দিৱস ৷ 1979 চনৰ 10 ডিচেম্বৰ দিনটোতেই আৰক্ষীৰ গুলীত প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল খৰ্গেশ্বৰ তালুকদাৰে (Khargeswar Talukder killed by police)৷ তেতিয়াৰে পৰা ১০ ডিচেম্বৰৰ দিনটো পালন কৰি অহা হৈছে "শ্বহীদ দিৱস" হিচাপে ৷

দেশৰ প্ৰথমজন প্ৰতিৰক্ষা প্ৰধান জেনেৰেল বিপিন ৰাৱাটৰ নশ্বৰ দেহ বৃহস্পতিবাৰে নিশা দিল্লীৰ পালম বিমান বন্দৰলৈ অনা হয় । সেনা প্ৰধানগৰাকীক শেষ শ্ৰদ্ধাজ্ঞলি(last respects to CDS Bipin Rawat) জনাবলৈ পালম এয়াৰবেছত উপস্থিত দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি, প্ৰধানমন্ত্ৰী(PM Modi to pay last respects to CDS Bipin Rawat)সহ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং ৷

তৰুণ গগৈয়ে নাগৰিকপঞ্জী উন্নীতকৰণ প্ৰক্ৰিয়াটো লেহেম কৰা বুলি ৰঞ্জন গগৈয়ে কৰা মন্তব্যৰ পাছতে সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ ৷ জানো আহক এই সম্পৰ্কত কি মন্তব্য কৰিলে গৌৰৱ গগৈয়ে(Gaurav Gogoi on NRC statement of Ranjan Gogoi) ৷

বিকি কৌশল আৰু কেটৰিণা কাঈফৰ বিবাহক লৈ অন্তহীন চৰ্চা চলিছে ৷ ইয়াৰ মাজতে ভাইৰেল হৈ পৰিছে এটা কণ্ডম কোম্পানীয়ে প্ৰস্তুত কৰা এটা মীম ৷

বৃহস্পতিবাৰে নিশা প্ৰতিৱেশীৰ আক্ৰমণৰ বলি হ’ল কলিয়াবৰ জিলা বিজেপিৰ সভাপতি অনিল শইকীয়াৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ অজয় শইকীয়া (Kaliabor BJP President's Elder Brother Attacked by Miscreants) ৷ যাৰ ফলত গুৰুত্বৰ ভাৱে আহত হয় অজয় শইকীয়া ৷

শ্বাৰ্জিল ইমামৰ বিৰুদ্ধে ২০১৯ চনৰ ১৩ আৰু ১৪ ডিচেম্বৰত জামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ত হিংসাত্মক ঘটনা(Jamia violence case) সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিল ৷

বৃহস্পতিবাৰে ধুবুৰী জিলা কংগ্ৰেছ কমিটিৰ বৰ্ধিত কাৰ্য্যনিৰ্বাহক সভাত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা(APCC president Bhupen Bora) উপস্থিত থাকি মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে দিলে বহুকেইটা স্পৰ্শকাতৰ মন্তব্য ৷ সাৰদা গ্ৰুপৰ কেলেংকাৰী পৰা শেহতীয়াকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাৰ পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত ভূমি কেলেংকাৰীলৈকে বহুকেইটা বিষয়ৰ ওপৰত মন্তব্য কৰিলে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে ৷

তামিলনাডুৰ কুন্নুৰত সংঘটিত বিমান দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুৱালে চীফ অৱ ডিফেন্স ষ্টাফ জেনেৰেল বিপিন ৰাৱাটে (Gen Bipin Rawat passed away) ৷ তেওঁৰ লগতে পত্নী মধুলিকা ৰাৱাট আৰু আন 11 গৰাকী সেনা বিষয়াই এই দুৰ্ঘটনাত হেৰুৱালে প্ৰাণ ৷ দুৰ্ভাগ্যজনক এই ঘটনাত মৃত্যু হোৱা সকললৈ গভীৰ শ্ৰদ্ধা জনাইছে ভাৰতৰ মনোৰঞ্জন জগতৰ কেইবাগৰাকীও তাৰকাই (Celebraties on Bipin Rawat death) ৷

বিশেষ অনুসন্ধানকাৰী দলে নাগালেণ্ডৰ অটিঙত নীৰিহ নগালোকৰ শোকাৱহ হত্যাকাণ্ডৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে(SIT started their investigation on Oting massacre) ৷ সম্প্ৰতি ঘটনা সন্দৰ্ভত অনুসন্ধানকাৰী দলে ৰাইজক ঘটনাৰ সৈতে জড়িত তথ্য প্ৰমাণ থাকিলে তদন্তৰ খাতিৰত প্ৰদান কৰাৰ বাবে আহ্বান জনাইছে ৷

বুধবাৰে তামিলনাডুৰ কুন্নুৰত সংঘটিত হোৱা হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাত CDS জেনেৰেল বিপিন ৰাৱাট আৰু তেওঁৰ পত্নীৰ লগতে ১১ গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে (13 died in chopper crash at coonoor)। এই শোকাবহ দুৰ্ঘটনাৰ পাছতে সমগ্ৰ দেশতে শোকৰ ছাঁ পৰিছে । ভাৰতীয় ক্ৰিকেটাৰ সকলৰ কেইবাগৰাকী খেলুৱৈয়ে দুৰ্ঘটনাক লৈ শোক প্ৰকাশ কৰিছে ।