ৰকিবুল হুছেইনে কংগ্ৰেছৰ পৰা পদত্যাগ কৰা নাই ৷ এই কথা পৰিস্কাৰ কৰি দিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰাই ৷ প্ৰাক্তন মন্ত্রী তথা বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইনে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ পৰা পদত্যাগ কৰাৰ এটা খবৰে আজি কংগ্ৰেছৰ ভিতৰচ'ৰাত ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰে । এই খবৰৰ পিছতে কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰে এই প্ৰতিক্ৰিয়া ৷

য়াছিন মালিকৰ এতিয়াৰ ঠিকনা তিহাৰ কাৰাগাৰৰ ৭ নং জেল (Yasin Malik in Tihar)। দেশদ্ৰোহৰ গোচৰত যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিত য়াছিন মালিকে এতিয়া জীৱনৰ বাকী সময়চোৱা কাৰাগাৰতে কটাব লাগিব । কিন্তু য়াছিন মালিকক কাৰাগাৰৰ ভিতৰত কেনেদৰে ৰখা হ'ব ? তিহাৰ কাৰাগাৰৰ ৭ নং জেল কিয় চৰ্চিত ?

'One MLA One Pension' ৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই ৷ বৃহস্পতিবাৰে 'One MLA One Pension ৰ প্ৰস্তাৱ খাৰিজ কৰে পঞ্জাৱৰ ৰাজ্যপাল বি এল পুৰোহিতে ৷ 2 মে’ত চৰকাৰে 'One MLA One Pension' ৰ সপক্ষে অনুমোদন জনাইছিল ৷

একমাত্ৰ চৰ অঞ্চলতে নহয় একাংশ অনুপ্ৰৱেশকাৰী তথা সন্দেহজনক নাগৰিকে এতিয়া দখল কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু বন্যপ্রাণী অভয়াৰণ্য সমূহৰ ভূমিও । মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ২৮.০৯ বর্গ কিলোমিটাৰ (Encroachment in Manas national park), লাওখোৱা বন্যপ্রাণী অভয়াৰণ্যৰ (Encroachment in Laokhowa wild life century) ১.৩৪৮ বর্গ কিলোমিটাৰ, বুঢ়া চাপৰি বন্যপ্রাণী অভয়াৰণ্যৰ (Burha chapori wild life century encroachment) ৫.১৩৫ বর্গ কিলোমিটাৰ, বৰাইল বন্যপ্রাণী অভয়াৰণ্য (Borail wild life century encroached) ২৪.৬৪ বর্গ কিলোমিটাৰ, আমচাং বন্যপ্রাণী অভয়াৰণ্যৰ (Amsang wild life century)২.৭০ বৰ্গ কিলোমিটাৰ, নামেৰী ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ৫ বৰ্গ কিলোমিটাৰ (Nameri national park), ডিব্ৰু ছৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ৫.৬১ বর্গ কিলোমিটাৰ (Dibru Saikhowa national park) ভূমি বেদখলকাৰীৰ কৱলত ।

মহাৰাষ্ট্ৰৰ গড়চিৰোলী আৰক্ষীৰ সন্মুখত আত্মসমৰ্পণ কৰে দুগৰাকী দুৰ্ধৰ্ষ মাওবাদী কেডাৰে (Hardcore Naxals surrender before Maharashtra police)। মাওবাদী কেইগৰাকী ক্ৰমে ৰামসিং ওৰফে সীতাৰাম বাক্কা আতৰাম আৰু মাধুৰী ওৰফে ভুৰী ওৰফে সুমন ৰাজু মাট্টামী । দুয়োৰে মূৰৰ দাম প্ৰশাসনে মুঠ ১২ লাখ টকা ঘোষণা কৰিছিল ।

ক্ষন্তেকীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে তেলেংগনাত উপস্থিত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডী । কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰীক আদৰণি জনোৱাৰ পৰিৱৰ্তে আন ৰাজ্যলৈ উৰা মাৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী কে. চন্দ্ৰশেখৰ ৰাৱে (Telangana CM quits state before PM arrival)। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগমনৰ প্ৰাকক্ষণত এনেদৰে আন ৰাজ্যলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভ্ৰমণ কৰাক লৈ বিভিন্ন মহলত প্ৰতিক্ৰিয়া । ৰাজ্যিক বিজেপিৰ তীব্ৰ সমালোচনা ।

জম্মু-কাশ্মীৰৰ বিচ্ছিন্নতাবাদী আৰু প্ৰাক্তন সন্ত্ৰাসবাদী য়াছিন মালিকক সন্ত্ৰাসবাদৰ সৈতে জড়িত থকাৰ লগতে আন কেইবাটাও গোচৰত NIA-ৰ আদালতে আজীৱন কাৰাদণ্ড বিহিছে (Yasin Malik latest updates) । 'দ্য কাশ্মীৰ ফাইলছ'ৰ নিৰ্মাতা বিবেক অগ্নিহোত্ৰীয়ে মালিকক দিয়া এই শাস্তি সন্দৰ্ভত টুইট কৰিছে । তেওঁ আনন্দ প্ৰকাশ কৰে এই ৰায়দানৰ পিছত ৷

কাঁ চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱৰ পৰা প্ৰকাশ পাইছে দীপিকাৰ শেহতীয়া লুক ৷ এইবাৰ এক বিচিত্ৰ ৰূপত দেখা গ’ল অভিনেত্ৰী গৰাকীক ৷ চাওক ফটো-

নগাঁৱত পুনৰ চাঞ্চল্য । বন্ধুৰ দ্বাৰা বন্ধু হত্যা ! নিশা বন্ধুৰ সৈতে পাৰ্টী কৰা যুৱকৰ পুৱা উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহ । আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত ।

ৰাজ্যৰ ৯৬ খন আৱাসিক বিশেষ প্রশিক্ষণ কেন্দ্ৰ বন্ধৰ নিৰ্দেশক লৈ কেন্দ্ৰসমূহৰ কৰ্মচাৰীৰ মাজত হাহাকাৰ (Residential Special Training Centres ordered closure) । ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে বৰপেটাৰ কেন্দ্ৰসমূহৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলেও ভুগিছে চৰম অনিশ্চয়তাত । এই সিদ্ধান্তৰ পুনৰ বিবেচনাৰ দাবী ৰঙিয়াৰ আৱাসিক বিশেষ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ ।