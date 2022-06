কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কেইবাটাও অংশ বানৰ কৱলত পৰিছে (Flood affects Kaziranga National Park)। ১৪ টা বন শিবিৰ জলমগ্ন হৈ পৰিছে । ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত তীব্ৰ বেগী বাহনৰ খুন্দাত উদ্যানৰ ৪ টাকৈ জন্তুৰ মৃত্যু ।

ৰঙিয়াত অব্যাহত আছে বানৰ তাণ্ডৱ (Flood in Rangia) ৷ ঠায়ে ঠায়ে যোৱা 5 দিনৰ পৰা বিদ্যুৎ যোগান সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যাহত হৈ আছে (Power supply disrupted in Rangia) ৷

মহানগৰীত পুনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ ৷ বশিষ্ঠৰ পাটৰকুছিত এটা বন্ধ কোঠাত এটা অৰ্ধগলিত মৃতদেহ উদ্ধাৰ হয় (Dead body rescued at patarkuchi Basistha) ৷

হায়দৰাবাদত সংঘটিত মানৱ সমাজক লজ্জানত কৰা এক ঘটনা(Hyderabad rape case) । বান্ধৱীৰ ভাতৃৰ কামনাৰ বলি হ'ল এগৰাকী মহিলা(23 year old rapes her colleague at her house) । ভগ্নীৰ বান্ধৱীক ধৰ্ষণৰ অপৰাধত আটক কৰা হ'ল ২৩ বছৰীয়া যুৱকজনক ।

বানত ককবকাইছে ৰাজ্যবাসী (Flood situation in Assam)। আনহাতে হোজাইত খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণক লৈ খোৱা কামোৰা লাগিছে বিজেপি নেতা-কৰ্মীৰ মাজত । বিধায়ক ৰামকৃষ্ণ ঘোষ আৰু পঞ্চায়তৰ সদস্যৰ মতানৈক্যই উত্তেজনাৰ সৃষ্টি কৰিছে হোজাই জিলাত ৷

নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত কৃত্ৰিম বানপানীৰ কবলত পৰিছে বৰপেটাৰ জনীয়াৰ কেবাটাও অঞ্চল (Artificial flood at Jania) ৷ বাঢ়নী পানীত পৰি এগৰাকী 12 বছৰীয়া কিশোৰৰ অকাল মৃত্যু হয় (12 year boy died in flood at jania) ৷

ত্ৰিপুৰাৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰৰ উদ্দেশ্য়ে 'নেডা'ৰ আহ্বায়কৰ দায়িত্বত থকা মুখ্যমন্ত্রী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দেওবাৰে পুৱাই উপস্থিত হয় ত্ৰিপুৰাত (CM Himanta Biswa Sarma at Tripura for by election campaign)। বিমানবন্দৰত উপস্থিত হোৱাৰ লগেলগে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাক ত্রিপুৰা বিজেপিৰ নেতা-কৰ্মীসকলে উষ্ম আদৰণি জনায় ।

গুৱাহাটীৰ পৰা উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী নাও আৰু ফেৰীসেৱা অনিদিষ্ট কাললৈ বন্ধৰ ঘোষণা কৰা হৈছে (Ferry service closed in Guwahati) ৷ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি আৰু প্ৰবল সোঁতৰ বাবে দেওবাৰৰ পৰা অনিদিষ্ট কাললৈ বন্ধ কৰা হৈছে ফেৰীসেৱা (Guwahati to North Guwahati ferry service suspended)৷

দীপৰ বিলৰ দাঁতিৰ ৰেল পথত বিলুপ্ত প্ৰায় শিয়াল আৰু সাপৰ ছিন্ন-ভিন্ন দেহ উদ্ধাৰ ৷ ৰেলৰ চেঁপাত নিশা জীৱ দুটাৰ মৃত্যু হোৱা বুলি জনায় স্থানীয় লোকে ৷ ইফালে দীপৰ বিলৰ পাৰৰ এনিমেল আৰু এলিফেণ্ট ক'ৰিডৰৰ ৰে'লপথত ৰে'ল বিভাগে বৈদ্যুতিকৰণৰ কাম কৰাক লৈ বৰ্তমানেও অব্যাহত আছে ৰে'ল বিভাগ আৰু বন বিভাগৰ মাজত সংঘাত (Electrification On The Railway Tracks near deepor beel) ৷

শনিবাৰে শিৱসাগৰ কলেজত অনুষ্ঠিত হয় প্ৰয়াত শৰৎ মহন্ত স্মাৰক বক্তৃতা অনুষ্ঠান(Sarat Mahanta Memorial Lecture Programme in Sivasagar) । শিৱসাগৰৰ জিলা উপায়ুক্ত মেঘ নিধি দহালে এই অনুষ্ঠানটো উদ্বোধন কৰে ।