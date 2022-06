দেওবাৰে পুৱাৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনা(Karbi Anglong Autonomous Council votes counting begins) ৷ কোন দলে অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে আৰু কোন দল পিছ পৰি আছে, এই সকলো ঘটনাৰ প্ৰতিটো পলৰ খবৰ ইটিভি ভাৰতৰ দৰ্শকসকলক দিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম...

২৬ হাজাৰ পদৰ বাবে ১২ লাখ আবেদন । নিবনুৱা সমস্যাৰ ভয়াৱহ ছবি (Unemployment problem in Assam)। তৃতীয় বৰ্গৰ ১৩,১৪১টা পদৰ বাবে ৬,৭১,৮০৫ গৰাকী আৰু চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ ১৩,৩০০টা পদৰ বাবে ৪,৪৩,৬৫৫ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ আবেদন । চালকৰ ১,১২০ টা পদৰ বাবে ৭৭,০৪৯ খন আবেদন ।

দিল্লীৰ পৰা শ্ৰীনগৰলৈ উৰা মৰা দুখনকৈ এয়াৰএছিয়া বিমানৰ কাৰিকৰী বিজুতি (Technical snag of 2 AirAsia flights)। কাৰিকৰী বিজুতিৰ বাবে উৰণৰ কিছু সময় পাছতে পুনৰ উভতি আহিবলগীয়া হয় বিমান দুখন । প্ৰথম বিমানখনৰ আৱদ্ধ যাত্ৰীসকলক লৈ যোৱা দ্বিতীয় বিমানখনৰো কাৰিকৰী বিজুতি ।

নিৰ্বাচন আয়োগে ত্ৰিপুৰা উপ-নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণৰ প্ৰস্তুতি তুংগত কৰি তুলিছে । কেৱল মহিলাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত দুটা বিশেষ ভোটকেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হ'ব (Polling stations controlled by women will be set up)। সম্পূৰ্ণ নিৰীক্ষণত থাকিব প্ৰতিটো ভোটকেন্দ্ৰ ।

কোকৰাঝাৰত এবছুৰ উদ্যোগ ৩৫ সংখ্যক বড়োলেণ্ড শ্বহীদ দিৱস পালন । সমাধিস্থলীত বন্তি প্ৰজ্বলন পিতৃৰ ।

ত্ৰিপুৰাৰ চাৰিটাকৈ সমষ্টিত চলিছে উপ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ (By election campaign in Tripura)। শাসকীয় বিজেপিয়ে প্ৰচাৰ অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে । আগৰতলা আৰু বৰদোৱালী সমষ্টিত দলৰ শীৰ্ষ নেতাই ঘৰে ঘৰে প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিছে । মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ মানিক সাহাইও নিজৰ সমষ্টিত ব্যাপকভাৱে প্ৰচাৰ চলাইছে ।

নিৰ্বাচনী আচৰণবিধি ভংগৰ অভিযোগৰ পৰা মুক্ত হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা । ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়োগে ২০১৯ চনৰ 18 এপ্ৰিলত নিম্ন আদালতত এক গোচৰ তৰিছিল । কিন্তু গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ ৰুমী কুমাৰী ফুকনৰ বিচাৰপীঠে বৰ্তনামৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক দোষমুক্ত ঘোষণা কৰে ।

কৰিমগঞ্জত আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ দুখনকৈ চাউল ভৰ্তি ট্ৰাক(Two rice laden trucks seized in Karimganj) । ট্ৰাকৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ যোগান বিভাগৰ বিনামূলীয়া চাউল ।

ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া জগতত উজ্বলিল অসম কন্যা ৷ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত পাঞ্জা বডি প্ৰতিযোগিতাত দুটাকৈ সোণৰ পদক আজুৰি আনিলে অসমৰ কৃতিকা দাসে (Kritika Das wins two gold medals )

ৰাহুল গান্ধীক সোমবাৰে EDৰ সন্মুখত হাজিৰ হ'বলৈ কোৱা হৈছে (Rahul Gandhi to appear before ED on Monday)। ৰাহুল গান্ধীৰ সৈতে EDৰ কাৰ্যালয়লৈ প্ৰতিবাদী সমদল উলিয়াব দলৰ শীৰ্ষ নেতাসকলে । কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে ৰাজনৈতিক প্ৰতিশোধ লোৱাৰ অভিযোগ কংগ্ৰেছৰ বিভিন্ন নেতাৰ ।