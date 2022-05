লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজৰ দেৱাল ফাঁট মেলা ঘটনা (Lakhimpur Medical College in controversy)মাৰ নৌ যাওঁতেই এই লখিমপুৰ কেন্সাৰ হাস্পতালত অঘটন(Accident in Lakhimpur Cancer Hospital) ৷ উদ্বোধনৰ এমাহতেই ভাগিল লখিমপুৰ কেন্সাৰ হাস্পতাল ৷ কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিল নিৰাপত্তাৰক্ষী ৷ পঢ়ক সবিশেষ...

সমগ্ৰ দেশত বিদ্যুতৰ নাটনিয়ে দেখা দিছে (Electricity shortage across the country)। যাৰবাবে বিদ্যুৎ কৰ্তনৰ ক্ষেত্ৰত যোৱা ৬ বছৰত ভাৰতে অভিলেখ গঢ়িছে । এনেবোৰ কাৰণতে শক্তি মন্ত্ৰালয়ে ক'ল ইণ্ডিয়াক ইন্ধন আমদানিৰ নিৰ্দেশ দিছে ।

নেপালৰ তাৰা এয়াৰলাইনছৰ ফ্লাইট 9 এনএইটিয়ে বিমানবন্দৰ কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে সম্পৰ্ক হেৰুৱাই দেওবাৰে সন্ধানহীন(Nepal aircraft goes missing) হৈ পৰে । বিমানখনত 18 গৰাকী যাত্ৰী থকাৰ কথা জানিব পৰা গৈছে ৷ ইয়াৰে 4গৰাকী আছিল ভাৰতীয়(Nepal aircraft with four indian passengers goes missing) ৷

দেওবাৰে মাজুলীৰ কমলাবাৰীঘাটত উপস্থিত হয় অসমৰ ৰাজ্যপাল জগদীশ মুখী (Governor Jagdish Mukhi in Majuli)। বিশেষ ফেৰীৰে নিমাতীঘাটৰ পৰা মাজুলীৰ কমলাবাৰীঘাটত উপস্থিত হয় পত্নীসহ ৰাজ্যপালগৰাকী । মাজুলীৰ কেইবাটাও অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব ৰাজ্যপালে ।

আজি আই পি এল-২০২২ৰ অন্তিম খেল (IPL 2022 Final)। আহমেদাবাদৰ নৰেন্দ্ৰ মোডী ষ্টেডিয়ামত ফাইনেলত অৱতীৰ্ণ হ'ব গুজৰাট টাইটানছ আৰু ৰাজস্থান ৰয়েলছ । ১৪ বছৰৰ পাছত ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰা ৰাজস্থান সন্মুখত আন এক সুযোগ । হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াৰ নতুন দলটোৱেও আশা এৰা নাই । পিছে এই ছিজনৰ বিজয়ী কোন হ'ব ? সেই মুহূৰ্তলৈ অপেক্ষা এতিয়া ক্ৰীড়াপ্ৰেমী ৰাইজৰ ।

আপুনি মানসিকভাৱে সতেজ অনুভৱ কৰিলেও ভ্ৰমণৰ পৰা উভতি অহাৰ পাছত শাৰীৰিকভাৱে ভাগৰুৱা যেন লাগিব পাৰে । এই ভাগৰুৱা শৰীৰটোক কেনেদৰে সতেজ কৰি তুলিব ? শৰীৰটোক কেনেদৰে কৰ্মোদ্যমী কৰি তুলিব (Tips to nourish your body after a long trip)? এই সন্দৰ্ভত তলত কেইটামান পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ।

চুইজাৰলেণ্ডৰ দাভোছত অনুষ্ঠিত বিশ্ব অৰ্থনৈতিক মঞ্চত দেশৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী মনসুখ মান্দাৱিয়া আৰু বিল গেটছে বৈঠকত মিলিত হয় (Bill Gates and Mansukh Mandaviya meeting)। বৈঠকত ভাৰতৰ টীকাকৰণ অভিযানক উচ্চ প্ৰশংসা কৰে বিল গেটছে । স্বাস্থ্যখণ্ডৰ বিভিন্ন বিষয়ও তেওঁলোকে আলোচনা কৰে ।

ডিফুত আৰক্ষী জিম্মাৰ পৰা এজন অভিযুক্ত পলায়ন কৰা ঘটনাই সৃষ্টি কৰিছে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ ৷ এগৰাকী কিশোৰীৰ ধৰ্ষণকাণ্ডৰ অভিযুক্ত আছিল আটকাধীন লোকজন ৷ শৌচাগাৰৰ ভেণ্টিলেটৰেৰে পলায়ন কৰে ধৃত লোকজনে(Minor raped case accused escape from DMCH) ৷ উক্ত ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি ডিফু আৰক্ষী চাউনি ঘেৰাও কৰি দল-সংগঠন তথা ৰাইজৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ ৷

বৰপেটা জিলা কংগ্ৰেছৰ নতুন সভাপতি পদত জ্যেষ্ঠ তথা অভিজ্ঞ কংগ্ৰেছী নেতাক বঞ্চিত কৰি কনিষ্ঠ যুৱকক দায়িত্ব প্ৰদান কৰাত ক্ষোভিত বৰপেটাৰ জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী নেতাসকল ৷ যাৰবাবে জিলাখনত কংগ্ৰেছৰ বিভিন্ন পদৰ পৰা সমূহীয়াভাৱে পদত্যাগৰ কৰে 13 গৰাকীকৈ জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী নেতাই (13 senior Congress leaders resign from Barpeta Congress) ৷

চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা শৌনক সেনৰ তথ্যচিত্ৰ 'অল দ্যাট ব্ৰেথছ'-এ এই বৰ্ষৰ কাঁ মহোৎসৱত শ্ৰেষ্ঠ তথ্যচিত্ৰৰ বঁটা(All That Breathes bags top documentary award) । শৌনকৰ পৰিচালনা(Shaunak Sens documentary at Cannes)ৰ এই তথ্যচিত্ৰখনত দিল্লীৰ ৱাজিৰাবাদত থকা সকলোৰে অৱহেলিত ভাতৃ-ভগ্নী মহম্মদ চাউদ আৰু নাদিম শ্বেহজাদৰ জীৱনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ৷