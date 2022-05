বিগত বছৰত নতুনকৈ কৰ্কট ৰোগত আক্রান্ত হৈছে ১,১০,৮৫৭ জন লোক (cancer cases has increased in Assam)। মৃত্যু ৬৬,৮০০ জনৰ । ৰাজ্যখনৰ ভিতৰত কামৰূপ মহানগৰ জিলাত কৰ্কট ৰোগীৰ হাৰ সৰ্বাধিক । জিলাখনত প্ৰতি ১ লাখ পুৰুষৰ ভিতৰত ২১৩ জন আৰু প্ৰতি ১ লাখ মহিলাৰ ভিতৰত ১৬৯ গৰাকী কৰ্কট ৰোগী । অসমত ৪৮ শতাংশ, মিজোৰাম আৰু মেঘালয়ত ৭০ শতাংশ কৰ্কট ৰোগীয়েই হৈছে ধঁপাত সেৱনকাৰী ।

ৰাষ্ট্ৰপতি কালাৰ সম্মানৰ লগত সংগতি ৰাখি দেওবাৰে অসম আৰক্ষীয়ে ধুবুৰীৰ পৰা শদিয়ালৈ উলিয়াব এই বাইক ৰেলী(Assam police bike rally on first may) ৷ ধুবুৰীৰ ভাৰত বাংলা সীমান্ত অঞ্চল পৰিদর্শন কৰি এই কথা সদৰি কৰে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তই (DGP Bhaskar jyoti Mahanta at Dhubri) । ধুবুৰী আৰক্ষী চাউনিত আৰক্ষী বিষয়াসকলৰ সৈতে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকতো মিলিত হয় আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকী ৷

নতুন শিক্ষানীতিৰ প্ৰয়োগ সন্দৰ্ভত উচ্চ শিক্ষা সঞ্চালকালয়ৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা (Important guidelines of directorate of higher education) । ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যিক, ব্যক্তিগত বিশ্ববিদ্যালয় আৰু চৰকাৰী-বেচৰকাৰী মহাবিদ্যালয়ে গঠন কৰিব লাগিব টাস্ক ফ’ৰ্চ ।

পশু পালকসকলৰ সুবিধাৰ্থে আৰু গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি উন্নয়নৰ বাবে ত্ৰিপুৰাত মুকলি কৰা হ'ব ৫০ৰো অধিক পশু চিকিৎসালয় (50 veterinary hospitals to be opened in Tripura)। প্ৰতিখন গাঁৱতে একোখনকৈ পশু চিকিৎসা উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ স্থাপনৰো পৰিকল্পনা কৰিছে চৰকাৰে । ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত ১২ খন ভ্ৰাম্যমাণ পশু চিকিৎসা বাহনো মুকলি কৰিব চৰকাৰে ।

ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা গুৱাহাটী পৌৰ নিগম নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ দলৰ শোচনীয় পৰাজয়ৰ পিছতে কংগ্ৰেছ দলৰ বিৰুদ্ধে চলা অপপ্ৰচাৰৰ বিৰুদ্ধে সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ ৷ কংগ্ৰেছৰ কোনো নেতা বিধায়ক দল এৰি নাযায় ৷ মোৰাঝাৰ জামে মছজিদৰ ইফতাৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি কংগ্ৰেছ দলৰ হৈ সাংসদগৰাকীয়ে কৰিলে এই মন্তব্য (Assam MP Pradyut Bordoloi at Doboka) ৷

আজি ৰাজ্যজুৰি পালন কৰা হৈছে আন্তৰ্জাতিক শ্ৰমিক দিৱস (International Labour Day celebrates in Assam)। এই দিনটোত শ্ৰমিকসকলক শুভেচ্ছা জনোৱাৰ লগতে তেওঁলোকক বিশেষ আহ্বান জনালে মন্ত্ৰী যোগেন মহনে । আনহাতে কলগাছিয়াত মটৰ শ্ৰমিক ইউনিয়নৰ উদ্যোগত শ্ৰমিক দিৱস পালন । মটৰ শ্ৰমিকৰ বিভিন্ন দাবী পূৰণ কৰিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান সংগঠনটোৰ ।

পুনৰ বৃদ্ধি পালে ৰন্ধন গেছৰ মূল্য (Cooking gas prices rise again)। ১৯ কিলোগ্ৰামৰ বাণিজ্যিক ৰন্ধন গেছৰ মূল্য প্ৰতি চিলিণ্ডাৰত ১০২.৫০ টকাকৈ বৃদ্ধি । ৫ কিলোগ্ৰামৰ এল পি জি চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য এতিয়া ৬৫৫ টকা ।

৭ দিন জোৰা কাৰ্যসূচীৰে বৰপেটাৰ পাটবাউসী সত্ৰত মহাপুৰুষ শ্ৰীশ্ৰী দামোদৰদেৱ গুৰুজনাৰ ৪২৪ সংখ্যক তিৰোভাৱ তিথি মহোৎসৱ পালন(Damodar dev tirovab tithi at patbaushi satra) ৷ গন্ধোৎসৱ উপলক্ষে পাটবাউসী সত্ৰৰ ৰাইজৰ লগতে দামোদৰদেৱ গুৰুজনাৰ শিষ্যসকলৰ গুৰুজনাৰ স্মৃতিত বন্তি প্ৰজ্বলন ৷

বোকাখাতত নিশা টেংকাৰ চালকক দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণ ৷ আক্ৰমণত গুৰুত্বৰভাৱে আহত চালকগৰাকী (Tanker driver injured in miscreant attack at Bokakhat) ৷ সুৰাৰ বটল আৰু লো জাতীয় সামগ্ৰীৰে চালকজনক আক্ৰমণৰ সন্দেহ আৰক্ষীৰ ৷

আগৰতলা ৰে'ল ষ্টেচনত জব্দ বৃহৎ পৰিমাণৰ কফ চিৰাপৰ বটল (Cough syrup bottles seized at Agartala railway station)। ত্ৰিপুৰা আৰক্ষী, ৰে'লৱে আৰক্ষী আৰু এণ্টি নাৰ্ক'টিক্স দলৰ যুটীয়া অভিযানত জব্দ নিচাজাতীয় সামগ্ৰীখিনি । শিলচৰৰ পৰা আগৰতলা অভিমুখী ৰে'লখনৰ পৰা জব্দ সামগ্ৰীখিনি ।