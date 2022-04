উত্তৰ অসমত নতুনকৈ স্থাপন হ’ল লখিমপুৰ কেঞ্চাৰ হাস্পতাল (Cancer Hospital in Lakhimpur) ৷ শুভ উদ্বোধনৰ এদিন পাচতেই আৰম্ভ হ’ল লখিমপুৰ কেঞ্চাৰ হাস্পতালৰ চিকিৎসা সেৱা (Cancer care treatment started at Lakhimpur Cancer Hospital) ৷

মুকলিৰ এদিনৰ পাচতেই অৰ্থাৎ বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰা হ’ল বৰপেটা কেঞ্চাৰ হাস্পতালৰ বৰ্হিঃবিভাগৰ কাম (PM Modi virtually launched cancer Hospital in Barpeta) ৷ পুৱাই বৰপেটাৰ উপায়ুক্ত গৰাকী আৰু বৰপেটা মেডিকেল কলেজৰ অধ্যক্ষগৰাকীৰ লগতে অধীক্ষক আৰু কেইবাগৰাকীও ব্যক্তিয়ে মুকলি কৰে হাস্পতালখনৰ কাম-কাজ ৷ আনকি পুৱাই কেইবাগৰাকীও কৰ্কট আক্ৰান্ত ৰোগীয়ে চিকিৎসাৰ বাবে উপস্থিত হোৱা পৰিলক্ষিত হয় বৰপেটা কেন্সাৰ হাস্পতালত ৷

দুৰ্নীতি আৰু লবীয়ে কংগ্ৰেছ দলক ভাঙি পেলাইছে : শৰৎ বৰকটকী

কংগ্ৰেছৰ অন্যতম জ্যেষ্ঠ নেতা শৰৎ বৰকটকীৰ মন্তব্য, কংগ্ৰেছৰ ভিতৰত হোৱা দুৰ্নীতি আৰু লবীয়ে দলটোক ভাঙি পেলাইছে ৷ এতিয়া আকৌ কংগ্ৰেছ দলক শক্তিশালী কৰাৰ বাবে মানুহৰ মাজলৈ যাব লাগিব (Senior congress leader on reforms in the party)। ৰাজীৱ ভৱনত বহি বক্তৃতা দি থাকিলে কংগ্ৰেছ দল শক্তিশালী নহয় বুলিও মন্তব্য কৰে তেওঁ ৷

অসম আৰক্ষী এনকাউণ্টাৰ অব্যাহত আছে । এইবাৰ কাছাৰৰ সোনাই আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত আওলিয়া টিলাত সংঘটিত এনকাউণ্টাৰত আহত এটা ডকাইত (One robber injured in police firing at Cachar)। শিলচৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসাধীন আহত ডকাইতটো ।

উত্তৰ-পূব পৰিষদে ত্ৰিপুৰাৰ পশ্চিম জিলাৰ ব্ৰহ্মকুণ্ডা চাহ বাগিচাৰ আধুনিকীকৰণৰ বাবে ২.৩০ কোটি টকা মঞ্জুৰ কৰিছে (Special grant for modernization of Brahmakunda Tea Garden)। চাহ বাগিচাবোৰৰ উন্নয়ন আৰু আধুনিকীকৰণৰ বাবে ত্ৰিপুৰা চাহ উন্নয়ন নিগমে উত্তৰ-পূব পৰিষদক তিনিটা প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছিল ।

বৃহস্পতিবাৰে আটক হ’ল লখিমপুৰৰ টেট শিক্ষক নয়নজ্যোতি বৰুৱা ৷ সামাজিক মাধ্যমত সত্ৰাধিকাৰক লৈ কটু মন্তব্য (Controversial Facebook post against Satradhikar) কৰা এক গোচৰত আটক কৰা হৈছে নয়নজ্যোতিক ৷

ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু উপ-মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নাম লৈ বহুতো শীৰ্ষ বিষয়াক প্ৰৱঞ্চনা (Fraud in the name of Tripura CM and Dy CM)। ত্ৰিপুৰা আৰক্ষীৰ দলে বৃহস্পতিবাৰে চিট্টোড়গড়ত অভিযান চলায় । ঘটনা সন্দৰ্ভত ৫ অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ । ঘটনাৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে ।

ত্ৰিপুৰা জনজাতীয় অঞ্চলৰ প্ৰতিখন গাঁৱক ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সৈতে সংযোগ কৰা হ'ব (Villages under TTAADC will be connected with NH)। জনজাতীয় অঞ্চলৰ উন্নয়নৰ বাবে আৰু কেইবাটাও আঁচনি হাতত লৈছে চৰকাৰে । ত্ৰিপুৰাৰ দশদা কাঞ্চনপুৰৰ এক সভাত এই মন্তব্য কৰে ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বিপ্লৱ কুমাৰ দেৱে ।

অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ত বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে কৃষি গ্ৰন্থাগাৰিক আৰু ব্যৱহাৰিক গোষ্ঠীৰ দ্বিতীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্মিলন(2nd International Conference of Agricultural Librarians and users community) । অসম বিধানসভাৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামীয়ে উদ্ধোধন কৰে সন্মিলনখন ৷ দেশ বিদেশৰ শতাধিক প্ৰতিনিধিৰ অংশগ্ৰহণ কৰে উক্ত সন্মিলনত ৷

হৰ্ষ ধ্বনিৰে মুখৰিত কাৰ্বি আংলঙত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ শান্তি, ঐক্য আৰু বিকাশৰ ৰেলী ৷ ‘‘ভাজপাৰ ডাবল ইঞ্জিন চৰকাৰ য’তেই থাকিব ত'তেই সবকা সাথ সবকা বিকাশ, বিশ্বাস’’ থকাৰ আশ্বাস প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীৰ (PM Modi on double engine government) ৷