হোজাইৰ ৰে’ল ষ্টেচনৰ সন্মুখত উচ্ছেদ (Eviction Drive in Hojai) অভিযান ৷ মঙলবাৰে পুৱা হোজাইৰ ৰে’ল ষ্টেচনৰ সন্মুখত প্ৰশাসনে চলোৱা উচ্ছেদ অভিযানৰ ফলত মৃত্যু ঘটে অচিৎ দাস নামৰ এগৰাকী ব্যৱসায়ীৰ ৷ এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি বৰ্তমান অঞ্চলটোত সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ উত্তেজনাময় পৰিৱেশৰ ৷

বিশেষজ্ঞসকলে মত পোষণ কৰিছে যে, পাঠদান হৈ থকা বিদ্যালয়সমূহ, শিশুসকলৰ মাজত ক’ভিড-19 ৰ টীকাকৰণৰ নিম্ন হাৰ আৰু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ক’ভিড-19 ৰ সজাগতাক লৈ কাণসাৰ নিদিয়াৰ বাবেই ভাৰতত কৰ’ণাত আক্ৰান্ত শিশুৰ সংখ্যা ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে (Covid 19 cases increases among kids in India) ৷

যোৱা ১৩ এপ্ৰিলত ডিমা হাছাওত বিষাক্ত কাঠফুলা খাই প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল এজন লোকে (One died after consuming poisonous mushrooms) । অসুস্থ হৈ পৰিছিল ৮ গৰাকীকৈ লোক । চিকিৎসাধীন এগৰাকীৰ মঙলবাৰে মৃত্যু ঘটে হাফলং অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ।

পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি টীয়কৰ পথাৰত এদল মহিলাই প্ৰদৰ্শন কৰিলে জেং বিহু ৷ উত্তৰ প্ৰজন্মই যাতে এই পৰম্পৰা অটুট ৰাখিব পাৰে, তাৰেই কামনাৰে প্ৰতি বছৰে টীয়কৰ স্থানীয় মহিলাসকলে উদযাপন কৰি আহিছে জেং বিহু (Jeng Bihu celebrations at Teok) ৷

সোমবাৰে নিশা অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তৰ খটখটিত চলা ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযানত আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে প্ৰায় 100 গ্ৰাম হেৰ’ইন(Heroin seized at Assam Nagaland Border) ৷ লগতে আটক কৰে দুজন সৰবৰাহকাৰী(Two drugs peddlers arrested at Khotkhoti) ক ৷ সৰবৰাহকাৰীৰ দলটোত এগৰাকী মহিলা থকা বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷

বছৰৰ আন সময়ৰ তুলনাত সাধাৰণতে গৰমৰ দিনত চুলিকোচা যথেষ্ঠ শুকান আৰু নিস্তেজ হৈ পৰে ৷ ইয়াৰ বহু কাৰণ হ’ব পাৰে ৷ যদিহে আপুনিও এই সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে, তেন্তে এই প্ৰতিবেদনত আপুনি বিচাৰি পাব তাৰ উত্তৰ ৷ গৰমৰ দিনকেইটাত আপোনাৰ চুলিকোচাৰ কেনেদৰে যত্ন ল’ব(How to keep hair healthy in summer), সেই সন্দৰ্ভত আগবঢ়োৱা হৈছে 7 টা সহজ উপায়(Tips to maintain hair health) ৷

কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সভাপতি তথা‌ যোৱা দুটা দশকত দল আৰু চৰকাৰৰ বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্বত থাকি সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰি‌ অহা ৰিপুণ বৰাৰ কংগ্ৰেছ ত্যাগে ৰাজ্য ৰাজনীতিত কিবা নতুন সমীকৰণৰ সৃষ্টি কৰিব নে (Ripun Bor joined TMC) ! জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী গৰাকীয়ে ৰাজনৈতিক অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত মমতা বন্দোপাধ্যায়ৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছত যোগ‌ দিবলগীয়া হোৱা ঘটনাই স্বাভাবিকতে এতিয়া লক্ষণীয় বুলি বিবেচিত হৈছে ।

সমাগত গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচন(Guwahati Municipal Election 2022) ৷ গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ অভিযানত নিৰ্বাচনী আচৰণ বিধি ভংগ কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে ৷ যাৰ বাবে সোমবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে তদন্তৰ নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে অসম ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়োগে(ASEC orders probe against Assam CM) ৷

ত্ৰিপুৰাত ধৰা পৰিছে ছোৱাইন ফ্লুৰ অৱস্থিতি(Swine flu detected in Tripura) ৷ ৰাজ্যখনৰ চেপাহিজালা জিলাৰ অন্তৰ্গত দেৱীপুৰৰ পশুধন উন্নয়ন বিভাগৰ(Animal Resources Development Department Tripura) ৰ অধীনষ্ঠ এখন ফাৰ্মত থকা গাহৰিৰ মাজত ধৰা পৰিছে এই ৰোগ ৷ গাহৰিৰ প্ৰজনন ঘটোৱা ফাৰ্মখনত এনে ঘটনা ধৰা পৰাৰ পিছতে সতৰ্কতা জাৰি কৰিছে ত্ৰিপুৰা চৰকাৰে ৷

অসম আৰক্ষীৰ এবি, ইউবি কনিষ্টবলৰ লিখিত পৰীক্ষা ফলাফল (Written examination for Assam police post) ঘোষণাৰ দাবীৰে গুৱাহাটীত নিবনুৱাসকলে সাব্যস্ত কৰা প্ৰতিবাদ সন্দৰ্ভত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ (DGP Reaction about Unemployment Protest in Guwahati) ৷ নাৰাবাজি দিয়া যুৱক অসম আৰক্ষীত নালাগে বুলি মন্তব্য আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীৰ ৷