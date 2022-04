সমগ্ৰ দেশৰ ভিন্ন ৰাজ্যত একেটা দিনতে উদযাপন কৰা হৈছে ব’হাগ বিহু, পুথাণ্ডু, ওড়িয়া নৱবৰ্ষ আৰু বৈশাখী (PM Modi greets the nation) । বিভিন্ন জাতিয়ে পালন কৰা এই বিশেষ উৎসৱ উপলক্ষে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীয়ে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে । মোডীয়ে অসমীয়া জাতিৰ বাপতি সাহোন ৰঙালী বিহুৰ অসমীয়াতে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি টুইট কৰে ৷

অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ এলুৰু জিলাত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড(Massive fire accident in Eluru district) সংঘটিত । এটা ৰাসায়নিক কাৰখানাত সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডত প্ৰাণ হেৰুৱালে ৬ জনকৈ লোকে(Six people died in fire) । ১৩ জন লোক গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত ।

বুধবাৰে মেহেন্দী অনুষ্ঠান সম্পন্ন হৈ যায় আলিয়া-ৰণবীৰৰ ৷ এতিয়া সকলোৱে উৎকণ্ঠাৰে ৰৈ আছে দুয়োৰে বৈবাহিক অনুুষ্ঠান সুকলমে অনুষ্ঠিত হোৱালৈকে (Ranbir Alia Wedding) ৷

বুধবাৰে পোষ্টাৰ মুকলি কৰা হ’ল মুক্তি লাভ কৰিবলগীয়া ছবি নতুন অসমীয়া ছবি ‘চিকাৰ’ৰ (Assamese movie Sikaar) ৷ মহানগৰীৰ জু-ৰোডস্থিত গুৱাহাটী চেণ্ট্ৰেল’ত জুবিন গাৰ্গে আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে ছবিখনৰ পোষ্টাৰ । অধিকাংশ দৃশ্যগ্ৰহণ লণ্ডনত হ’বলগীয়া বিগ বাজেটৰ অসমীয়া ছবিখনত জুবিন গাৰ্গক দেখা যাব এজন চাহ বাগানৰ যুৱকৰ ৰূপত ৷

বুধবাৰৰ দিনটোৰ ৰাজ্যৰ ভিন্ন স্থানত পথ দুৰ্ঘটনা(Road accident in various places of Assam) সংঘটিত ৷ তিনি পৃথক স্থানত হোৱা পথ দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুৱালে 9 গৰাকীকৈ লোকে ৷ ডবকাত একে পৰিয়ালৰ সদস্য তথা 6 গৰাকীকৈ আত্মীয়ই হেৰুৱালে প্ৰাণ ৷

বৰপেটা-বঙাইগাঁও জিলাৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চল কিচমৎ দ্বাৰিকাত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা (Road accident in Barpeta NH 31) ৷ এই পথ দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত হয় দুজন যুৱক ৷ নিহত দুই যুৱক নলবাৰীৰ বেঞ্চিমাৰী জোপাগাঁৱৰ অনচুমা ৰামচিয়াৰী (20) আৰু মোহা বড়ো (18) বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷

হেকাৰৰ কবলত পৰিছে দুলীয়াজানৰ অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড (Oil India Limited server hacked) ৷ বৰ্তমানলৈকে স্তব্ধ হৈ পৰিছে অইল ইণ্ডিয়াৰ সমগ্ৰ কাম-কাজ ৷

গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজত পৌৰ নিগম এলেকাৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰসমূহত নিয়োজিত হ'বলগীয়া আৰক্ষীৰ লোকক প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান । নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ উপৰি ৭৪ জন ছেক্টৰ অফিচাৰ আৰু ৮ জন জ’নেল অফিচাৰক নিয়োগৰ ব্যৱস্থা (security arrangements for GMC elections 2022)।

শেহতীয়াকৈ, বলীউডৰ অভিনেত্ৰী সোনম কাপুৰৰ দিল্লীস্থিত ঘৰত কোটি টকাৰ চুৰি হৈছিল (Sonam Kapoor house theft incident) । দিল্লী আৰক্ষীয়ে চোৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি নগদ ধন আৰু গহণা উদ্ধাৰ কৰিছে ।

ডিমা হাছাও জিলাৰ হাফলঙত পনদেছ চেংয়ুং নামৰ ব্যক্তিগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে ধাৰাবাহিকভাৱে মহিলাৰ শ্লীলতাহানিৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে(Women Molesting in Haflong) ৷ পনদেছ চেংয়ুঙৰ বিৰুদ্ধে হাফলং আৰক্ষী থানাত এজাহাৰো দাখিল কৰিছে এগৰাকী ভুক্তভোগী মহিলাই ৷ ইয়াৰ পাছতেই পনদেছ চেংয়ুঙক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি বিহাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে বিভিন্ন মহিলা সংগঠনে ৷ এই অভিযোগৰ পাছৰে পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে পনদেছ চেংয়ুং ৷ সম্প্ৰতি পনদেছ চেংয়ুক সন্ধানহীন ঘোষণা কৰিছে আৰক্ষীয়ে ৷