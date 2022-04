"পুষ্পা"ৰ প্ৰভাৱ বাৰুকৈয়ে পৰিছে একালৰ অভিনেত্ৰী তথা বৰ্তমানৰ বিজেপি নেত্ৰী আঙুৰলতা ডেকাৰ ওপৰত ৷ সেয়ে নেত্ৰীগৰাকীয়ে য’তেই যায়, তাতেই পুষ্পাৰ কথা ক’বলৈ নাপাহৰে ৷ সমাগত জিএমচি-ৰ নিৰ্বাচন(GMC Election 2022) ক কেন্দ্ৰ কৰি প্ৰচাৰ কাৰ্যত ব্যস্ত হৈ পৰিছে বিজেপিৰ মহিলা মৰ্চাৰ সভানেত্ৰীগৰাকী ৷ গীতৰ মাধ্যমেৰে ভোটাৰক আকৰ্ষণৰ(Angoorlata Deka tries to attract voters) চেষ্টা বিজেপি নেত্ৰীগৰাকীৰ ৷

শ্ৰীকৃষ্ণ আৰু ৰুক্মিণীৰ বিবাহ স্থানত বুধবাৰে পুৱা উপস্থিত হৈছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৷ গুজৰাটৰ পোৰবন্দৰৰ সমীপৰ মাধৱপুৰত অনুষ্ঠিত হোৱা মাধৱপুৰ ঘেড ফেয়াৰ বা বিশাল মাধৱপুৰ মেলাত অংশ লব’লৈ সম্প্ৰতি গুজৰাটত বাহৰ পাতি আছে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মা (Himanta Bishwa Sharma to attend at Madhavpur Mela in Gujarat)৷ তথ্য অনুসৰি, বুধবাৰে বিয়লিৰ ভাগত গুজৰাটৰ পৰা উভতি অহাৰ কথা আছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী ৷

পুনৰ ৰোপৱে’ৰ প্ৰসংগ ৷ খানাপাৰাৰ পৰা লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তৰ্জাতিক বিমান বন্দৰলৈ নিৰ্মাণ কৰিব ৰোপৱে’ ৷ মঙলবাৰে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচন (Guwahati Municipal Election 2022) ৰ এক নিৰ্বাচনী সভাত অংশ লৈ এই কথা সংবাদ মাধ্যমৰ আগত সদৰী কৰে অসম চৰকাৰৰ জলসম্পদ, তথ্য আৰু জনসংযোগ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই ৷

আজিৰ দিনটোতে সংঘটিত হৈছিল বিশ্ব কঁপোৱা জালিয়ানৱালাবাগৰ গণহত্যা (Jallianwala Bagh massacre) । এই বিশেষ দিনটোত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীয়ে এই কাণ্ডত নিহত হোৱা শ্বহীদসকলক স্মৰণ কৰে (PM pays tributes to martyrs of Jallianwala Bagh) শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায় । গৃহ মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহেও শ্বহীদসকলক উদ্দেশ্যি সেৱা আগবঢ়ায় ৷

মঙলবাৰে পুনৰ অসম আৰক্ষীৰ বন্দুক গৰজিল ছিপাঝাৰৰ সানোৱাতাৰী (Encounter in Sipajhar) ত ৷ এইবাৰ আৰক্ষী এনকাউণ্টাৰত নিহত হয় গুৱাহাটীৰ ছাত্ৰীবাৰীৰ ডকাইতি কাণ্ডৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড তাইজুদ্দিন আহমেদ ৷

গৰমৰ বাবে ৰমজান মাহৰ ৰোজা সাধাৰণতে প্ৰত্যাহ্বানজনক হ'ব পাৰে । আমাৰ দেশৰ কিছুমান ৰাজ্যত এই সময়চোৱাত প্ৰচণ্ড গ্ৰীষ্মপ্ৰবাহ দেখিবলৈ পোৱা যায় । সেয়েহে এনে 5 বিধ খাদ্য গ্ৰহণৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱা হৈছে (5 dietary tips to stay healthy during Ramzan), যিয়ে আপোনাক কৰি ৰাখিব সুস্থ আৰু সবল ।

ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অসম আৰক্ষীৰ অভিযান চলি থকাৰ মাজতে ৰঙিয়াত জব্দ বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ (Drugs seized in Rangia) । ড্ৰাগছসহ আৰক্ষীয়ে আটক কৰে এটা সৰবৰাহকাৰীক । অধিক তথ্যৰ বাবে সৰবৰাহকাৰীটোক জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে ডোবক আৰক্ষীয়ে ।

ত্ৰিপুৰাত উপস্থিত জল শক্তি আৰু জনজাতীয় পৰিক্ৰমা বিভাগৰ কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী বিশ্বেশ্বৰ টুডু (Central minister Bishweswar Tudu in Tripura) । কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিভিন্ন আঁচনিৰ অগ্ৰগতি সন্দৰ্ভত ৰাজ্যিক অতিথিশালাত অনুষ্ঠিত এক পৰ্যালোচনা সভাত মন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত থাকে । খোৱাপানী আৰু অনাময় ব্যৱস্থা, জল সম্পদ, স্বচ্ছ ভাৰত মিছন-গ্ৰামীণ, জনজাতীয় কল্যাণ বিভাগ আদিকে ধৰি বিভিন্ন বিভাগৰ উন্নয়নমূলক কাম-কাজৰ পৰ্যালোচনা কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।

বিহালীত নকল সোণ সহ আটক হৈছে এজন লোক(One arrested with fake gold in Bihali) ৷ লখিমপুৰৰ পৰা তেজপুৰ অভিমুখে আহি থকা এখন এল্ট’ বাহন (AS 07 T 1545) ৰ পৰা জব্দ প্ৰায় 50 কেজি সন্দেহযুক্ত নকল সোণ ৷

অসমবাসীৰ অতিকে আদৰৰ ৰঙালী বিহুটিলৈ মাথো এদিন বাকী ৷ আগন্তুক ৰঙালী বিহু সন্দৰ্ভত মঙলবাৰে গুৱাহাটীত এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰে পূৰ্বোত্তৰ মাৰোৱাৰী যুৱ মঞ্চই(Press meet of Marwari Yuva mancha) ৷ মঞ্চই সংবাদমেলখন সম্বোধন কৰি 16-17 এপ্ৰিলত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ৰঙালী বিহু উদযাপন কৰিবলৈ লোৱা(Rangali Bihu preparation of Marwari Yuva mancha) বুলি প্ৰকাশ কৰে ৷